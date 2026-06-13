Lo que necesitas saber: Pongan su alarma: La qualy del Gran Premio de Barcelona es el sábado 13 de junio a las 8:00 hrs.

Aunque estamos en días mundialistas, la Fórmula 1 no se detiene y tendremos el Gran Premio de Barcelona el domingo 14 de junio ¿La buena noticia? El horario de la carrera no choca con ningún partido del Mundial, así que no se perderán nada de la F1 ni del futbol, por si aficionados de ambos deportes, igual que nuestro Checo Pérez, que llegó al paddock con el jersey de la Selección Mexicana.

Veremos si Kimi Antonelli puede conseguir su sexta victoria de la temporada o si George Russell volverá a la pelea por el Campeonato de Pilotos. También podría ser el día en que Checo sume el primer punto de Cadillac ¿Se imaginan?

Captura de pantalla

¿A qué hora es el Gran Premio de Barcelona?

El Gran Premio de Barcelona se corre el domingo 14 de junio del 2026 a las 7:00 hrs, tiempo de México. La transmisión va, como todos los fines de semana, por F1TV, además de Sky Sports.

Aunque antes de eso tendremos la qualy el sábado 13 de junio a las 8:00 hrs, veremos si está vez el Cadillac de Checo Pérez tiene la potencia necesaria para colarse hasta la q2. En los dos últimos fines de semana se ha quedado cerca de avanzar.

Sesión Día Hora Transmisión Práctica libre 1 Viernes 12 de junio 5:30 hrs Sky Sports

F1TV Práctica libre 2 Viernes 12 de junio 9:00 hrs Sky Sports

F1TV Práctica libre 3 Sábado 13 de junio 4:30 hrs Sky Sports

F1TV Qualy Sábado 13 de junio 8:00 hrs Sky Sports

F1TV Carrera Domingo 14 de junio 7:00 hrs Sky Sports

F1TV

Checo Pérez estuvo cerca de sumar su primer punto en Mónaco

En el Gran Premio de Mónaco, Checo Pérez terminó en el décimo lugar, lo que significaba el primer punto de Cadillac en la Fórmula 1. Sin embargo, una sanción de 10 segundos por no cumplir con el procedimiento de salida lo bajo hasta el décimo quinto lugar, lejos de la zona de puntos.

Y por si no tienen plan el domingo, después de la carrera pueden seguirse con el partido entre Alemania vs Curazao que se juega a las 11:00 hrs… aunque para verlo tendrán que contar con una suscripción en Vix, porque no va en televisión abierta, acá les dejamos los partidos que sí pueden ver gratis, por si ocupan.