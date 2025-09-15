Lo que necesitas saber: Christian Horner fue despedido de Red Bull en julio del 2025

Christian Horner fue “liberado de sus funciones” como director de la escudería Red Bull el 9 de julio de 2025, después del Gran Premio de Gran Bretaña y entonces el Gran Circo perdió en cuanto a espectáculo, aunque en México muchos festejaron la forma en la que el directivo fue presa del karma.

Horner había jugado un papel importante en la construcción y el desarrollo exitoso de Red Bull en Fórmula 1 a lo largo de casi 20 años. Era el team principal con el mejor salario en el paddock, pero además se convirtió en uno de los personajes favoritos de Drive to Survive por su marcada rivalidad con Toto Wolff, su homólogo en Mercedes.

Christian Horner y Geri Halliwell / Getty

Horner era un imbécil: Toto Wolff

Tras la salida de Christian Horner, Toto Wolff se quedó sin rival y desde entonces ha permanecido solo en el ring, ya que no hay otro team principal que acepte el intercambio de “golpes”. En general, todos los directores de equipo se llevan bien… no hay nadie como Horner.

“Horner era directo, controvertido. Era un imbécil y le encantaba desempeñar ese papel. Necesitas un imbécil. La gente necesita odiar a alguien”, dijo Toto en el Gran Premio de Países Bajos, en el mes de agosto. “Se portó como imbécil los últimos 12 o 15 años. Opera con valores completamente diferentes”.

Toto recordó aquella ocasión que la rivalidad llegó a su punto más alto en 2021, cuando el título de pilotos se definía entre Max Verstappen y Lewis Hamilton y en ese contexto Horner y Wolff jugaron un papel tan importante como el de los pilotos.

“No se trataba solo de Max y Lewis, se trataba de Christian y de mí. Y a veces fue muy difícil. Siempre decía que me encantaba odiarlo. Entonces, ¿a quién odio ahora?”.

Christian Horner y Toto Wolff / Getty

David Couthard coincide en que Fórmula 1 necesita a un Horner

Horner fue sustituido por Luarent Makies, cuya personalidad relajada contrasta con la de su antecesor, de modo que reina la paz en el paddock. “Han perdido al villano entre los jefes de equipo”, dijo David Couthard, primer piloto de Red Bull y quien tiene una buena relación con Horner.

Couthard coincide con las palabras de Toto Wolff de agosto, de acuerdo con Motorsport, y aseguró que “a nadie le interesa ver a dos boxeadores en el ring tomados de la mano, besándose y abrazándose”, en referencia a la armonía actual entre los jefes de equipo.

“Fred Vasseur (Ferrari) y Toto son amigos. Zak Brown (McLaren) y esos tipos se llevan bien… somos espectáculo además de deporte”.

David Coulthard y Susie Wolff

¿Qué ha pasado con Christian Horner?

Tras su salida de Red Bull, Horner fue vinculado con Cadillac, aunque ese rumor duró muy poco porque en la escudería estadounidense se encargaron de negar categóricamente un interés.

También ha sido relacionado con Alpine, principalmente por la amistad con Flavio Briatore, aunque en realidad no hay nada concreto por ahora y él disfruta de un periodo de descanso con su familia en lo que llega una nueva aventura en Fórmula 1.