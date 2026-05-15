¿Qué hacer si encuentras un panal en casa o la oficina en CDMX?

Lo que necesitas saber: Si encuentras un panal cerca de tu casa u oficina, la recomendación es que acudas con expertos y evites retirarlo o moverlo por tu cuenta.

En 2019 la UNAM y el Heroico Cuerpo de Bomberos de CDMX firmaron un convenio para rescatar a las abejas chilangas, cuyos panales fueran hallados en casas, oficinas o lugares o públicos —en vez de dispersarlas o eliminarlas.

En este esfuerzo por preservar a esta especie, hay un par de organizaciones que ayudan a los capitalinos y las capitalinas a reubicar las colmenas o panales en un lugar seguro.

Foto: Pexels.

Las abejas son consideradas como “las criaturas más laboriosas del planeta, llevan siglos beneficiando a las personas, las plantas y el medio ambiente”, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO).

Y a partir de esta info, aquí van los datos de organizaciones que pueden ayudarnos en la preservación de estos insectos que en mucho ayudan al ecosistema.

¿Qué hacer si encuentras un panal de abejas en casa o la oficina en CDMX?

Si encuentras un panal cerca de tu casa u oficina, la recomendación es que acudas con expertos y evites retirarlo o moverlo por tu cuenta, así como evitar su proximidad o cualquier movimiento brusco, de lo contrario, te expones a distintos riesgos como picaduras.

Para ayudarnos, existe una asociación civil, una empresa y una cooperativa reconocidas por el gobierno CDMX para la reubicación de panales. Así que si llegas a topar un panal o colmena, puedes acudir con:

Efecto Colmena: rescates@efectocolmena.com, contacto@efectocolmena.com o más en corto en su página de Facebook, @efectocolmena. Acá hay donación voluntaria por el trabajo.

Cooperativa Milén: 55 83 83 60 48 y 55 18 36 50 49 o a la página de Facebook Mién (el costo dependerá de la distancia y qué tan grande es el panal).

Abeja Negra: 55 12 97 4978 (vía WhatsApp) o a abeja.negra.sos@gmail.como —el costo es variable pero te hacen un descuento si dices que los topas por la Secretaría de Medio Ambiente.

Foto: Pexels.

También puedes contactar con el Heroico Cuerpo de Bomberos (@Bomberos_CDMX), que en 2019 le entró con la UNAM —la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia para ser más específicos— en rescatar las colmenas o panales y llevarlos con grupos de apicultores, para aprovechar al máximo la polinización, preservar a las abejas y, de paso, por seguridad de la gente.

Como saben, las abejas son polinizadores que ayudan al brote de frutas, frutos secos y semillas —echándole una mano a los seres humanos en la cadena alimentaria y de nutrición pero también generando un balance en el ecosistema.