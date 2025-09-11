Lo que necesitas saber: Daniel Ricciardo anunció su retiro como piloto el 5 de septiembre

Daniel Ricciardo regresará al paddock de la Fórmula 1 en 2026 y se vinculará un poquito con la escudería Red Bull, a pesar de lo mal que fue tratado en su etapa con Racing Bulls, en 2024, cuando fue sustituido por Liam Lawson antes de terminar la temporada, por un decepcionante rendimiento.

El australiano se despidió con lágrimas en las últimas entrevistas después del Gran Premio de Singapur, y se alejó por completo del Gran Circo una vez que su salida fue anunciada de manera oficial días después de aquella carrera.

Daniel Ricciardo en Racing Bulls

Daniel Ricciardo vuelve al paddock de la Fórmula 1

Mucho se especuló sobre un posible regreso de Daniel Ricciardo a Fórmula 1 y su nombre fue relacionado con Cadillac, pero el 5 de septiembre de 2025 él mismo se encargó de anunciar su retiro del automovilismo como piloto. “Mis días como piloto han quedado atrás”, dijo en un video en sus redes sociales.

Al mismo tiempo, Ricciardo anunció que jugará un nuevo rol como embajador de Ford, que se encargará de construir las unidades de potencia de Red Bull a partir de 2026.

Originalmente sería Checo Pérez quien jugaría el rol de embajador de Ford con Red Bull, pero su salida del equipo después de la temporada 2024, y su posterior incorporación a Cadillac, ligada a General Motors y a Chevrolet, dejó un huevo vació que ahora le toca llenar a Ricciardo.

Checo Pérez en el GP de México de 2024 / Getty

Como parte de su vínculo con Ford, Ricciardo estará presente en algunos Grandes Premios de la temporada 2026, aunque de ninguna manera será candidato para subirse a uno de los autos de Red Bull y Racing Bulls (recuerda que ya está retirado).

“Estoy seguro de que a todos les encantará ver a Daniel de vuelta en el paddock”, manifestó Lauret Mekies, team principal de Red Bull. “Es un sentimiento familiar ver a Daniel regresar a Ford Racing como parte de esta aventura, es una gran sensación”, dijo de acuerdo con racingnews.

“Creo que es uno de los muchos ejemplos en los que vemos cuántos puntos de conexión tenemos entre nuestras dos empresas, entre los dos proyectos. Así que es muy emocionante”, dijo Mekies.

Fotografía @visacashapprb

El objetivo de Ricciardo es vender autos todoterreno

Jim Farley, CEO de Ford, indicó que la imagen de Daniel Ricciardo estará relacionada especialmente con maquinarias todoterreno, así que seguramente lo veremos llegar al paddock en camionetones, principalmente en las carreras de Estados Unidos, en Miami, Austin y Las Vegas, pero probablemente también en Australia y Silverstone.

“Daniel es una persona única, como todos sabemos, pero también transmite una verdadera pasión por el todoterreno a muchos clientes habituales que quizá no piensen en él”, indicó.

¿Re gustaría ver a Ricciardo de regreso en la paddock del Gran Premio de México?