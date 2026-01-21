Lo que necesitas saber: Christian Horner era uno de los personajes con más apariciones en Drive to Survive

Ya tenemos fecha para el estreno de la octava temporada de Drive to Survive, la serie de Netflix sobre Fórmula 1 que ha llevado a miles y miles de nuevos fans al Gran Circo desde su primera entrega. Y fiel a la tradición, será lanzada solo unos cuantos días antes del arranque de la temporada 2026 del Gran Circo.

¿Cuándo se estrena la octava temporada de Drive to Survive?

Tanto Fórmula 1 como la plataforma de streaming anunciaron que la octava temporada de Drive to Survive se estrenará el 27 de febrero de 2026 a través de Netflix. Igual que en las anteriores entregas, serán 10 capítulos de poco menos de una hora de duración. Cada uno, centrados en historias que nos dejó la temporada 2025, en la cual Lando Norris se coronó por primera vez en su carrera.

El 2025 dejó mucha tela de donde cortar para contar varios capítulos interesantes. Desde los cambios en las alineaciones de pilotos y en diversas estructuras, principalmente en Red Bull.

¿Qué habrá en la octava temporada de Drive to Survive?

De acuerdo con The Sun, la producción de Drive to Survive estuvo cercana al primer año de Lewis Hamilton como piloto de la escudería Ferrari, que terminó el año como una de las grandes decepciones del año.

Se espera que una parte de la historia se centre también en la salida de Christian Horner como director de la escudería Red Bull. El británico había sido uno de los personajes principales de Drive to Survive, de modo que tenía presencia prácticamente en todos los capítulos.

Horner fue despedido a mitad de la temporada 2025, tras el Gran Premio de Gran Bretaña. Aunque una pregunta que seguro se hacen los aficionados mexicanos es: ¿Veremos o no a Checo Pérez? Puede que el mexicano tenga una aparición especial dedicada a su regresó a la F1 y su fichaje con Cadillac.

Otra pregunta que queda en el aire es: ¿Habrá espacio por primera vez para Franco Colapinto? Y es que aunque el argentino es muy popular, todavía no ha sido tomado muy en cuenta por Netflix.