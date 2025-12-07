Lo que necesitas saber: Helmut Marko llegó a Red Bull en 2005

Cuando Max Verstappen cruzó la meta y ganó el Gran Premio de Abu Dhabi, pero al mismo tiempo se consumó el campeonato de Lando Norris, algunas imágenes mostraron a Gianpiero Lambiase, el ingeniero de carrera de Max, con las manos en el rostro como signo de frustración. De tras de él estaba Helmut Marko, tratando de consolarlo. Esa pudo ser la última imagen del asesor de la escudería Red Bull, pues su futuro para la temporada 2026 está en duda.

En Red Bull los cambios no paran. En 2025 se fue Christian Horner, tras casi 20 años al frente del equipo y para 2026 sería turno de Helmut Marko, quien aceptó que tendrá reuniones para discutir su futuro después del Gran Premio de Abu Dhabi.

Oh my god this is devastating :(( pic.twitter.com/S9T4AMRXte — zax (@maybezax) December 7, 2025

Helmut Marko podría quedar fuera de Red Bull y Fórmula 1

Helmut Marko, de 82 años de edad, ha sido parte de la escudería Red Bull desde 2005 y tuvo un papel importante en el proceso del despido de Horner y de acuerdo con The Race, la cúpula de la organización analiza la opción de acuerdo mutuo para ponerle fin a la era de Marko.

“Tendremos discusiones internas y no tenemos prisa”, dijo Marko en Abu Dhabi cuando fue consultado sobre los rumores sobre su salida. “Tengo que consultarlo con la almohada y luego veremos”.

Max Verstappen, quien considera a Helmut Marko como un segundo padre, también fue cuestionado sobre si se mantendrá la dupla -Verstappen-Marko para la próxima temporada. “No lo sé. Tienes que preguntarle a él”, respondió el piloto.

Helmut Marko en el GP de Austria / Getty

Las palabras de Laurent Mekies suenan a despedida

El director del equipo, Laurent Mekies, quien sustituyó a Christian Horner, indicó que la organización se preparara para más cambios en su estructura, sin embargo, su discurso sonó un poco a una despedida para el austriaco.

“La F1 no es un entorno estático. Las organizaciones se ajustan y es completamente normal que revisemos constantemente cómo podemos mejorar nuestra forma de operar… no lo digo específicamente por Helmut, sino en general.

“Sólo puedo agradecer a Helmut por el papel que ha desempeñado para mejorar fundamentalmente lo que parecía una situación difícil a mitad de temporada”.

Max Verstappen y Helmut Marko / Getty

En Red Bull también se esperan cambios en las funciones de Gianpiero Lambiase, quien tomaría un rol de mayor peso en la organización.