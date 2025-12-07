Lo que necesitas saber: Lando Norris ganó el Gran Premio de Abu Dhabi de 2024

Max Verstappen ganó la pole position y la carrera del Gran Premio de Abu Dhabi, pero Lando Norris es el campeón de Fórmula 1, después de finalizar en el tercer puesto y con ello finalizó la temporada con sólo dos puntos de diferencia sobre Max en la clasificación, tras una carrera estratégicamente perfecta para McLaren, aunque lineal en términos de espectáculo. Oscar Piastri finalizó segundo en el podio.

Clasificación de pilotos 2025

Posición Piloto Escudería Puntos 1 L. Norris McLaren 423 2 M. Verstappen Red Bull 421 3 O. Piastri McLaren 410 4 G. Russell Mercedes 319 5 C. Leclerc Ferrari 242 6 L. Hamilton Ferrari 156 7 K. Antonelli Mercedes 150 8 A. Albon Williams 73 9 C. Sainz Williams 64 10 F. Alonso Aston Martin 56 11 I. Hadjar Racing Bulls 51 12 N. Hulkenberg Sauber 49 13 O. Bearman Haas 43 14 E. Ocon Haas 38 15 L. Lawson Racing Bulls 38 16 L. Stroll Aston Martin 33 17 Y. Tsunoda Red Bull 33 18 P. Gasly Alpine 22 19 G. Bortoleto Sauber 19 20 F. Colapinto Alpine 0 21 J. Doohan Alpine 0

Lando se convierte en el piloto campeón número 35 en la historia de la Fórmula 1 y el séptimo en la historia de McLaren, junto a Emerson Fittipaldi, James Hunt, Niki Lauda, Alain Prost, Ayrton Senna, Mika Häkkinen y Lewis Hamilton, además le devuelve al equipo un campeonato tras 17 años.

McLaren, aunque terminó sufriendo hasta la última carrera, finalmente logró un doblete, pues hay que recordar que se coronó hace ya varias carreras en el campeonato de constructores.

Podio del Gran Premio de Abu Dhabi

Top 10 del Gran Premio de Abu Dhabi

Max Verstappen Oscar Piastri Lando Norris Charles Leclerc George Russell Fernando Alonso Esteban Ocon Lewis Hamilton Ollie Bearman Lance Stroll

La largada del Gran Premio de Abu Dhabi

Max Verstappen largó perfecto en el inicio del Gran Premio de Abu Dhabi. Le cerró el paso a Lando Norris, quien largó segundo y Oscar Piastri le quitó el segundo puesto a su coequipero en la primera vuelta.

Atrás no hubo incidentes, salvo un duelo entre Fernando Alonso y Charles Lerclerc por el cuarto puesto, aunque el piloto de Ferrari mantuvo la posición.

Despedidas del Gran Premio de Abu Dhabi

El Gran Premio de Abu Dhabi marcó algunas despedidas. La primera de ellas y principal es la de Yuki Tsunoda, quien no tendrá equipo para la temporada 2026, al menos como piloto titular; el japonés terminó en la posición 14, sin puntos.

Pero también fue la última carrera la escudería Sauber, que se convertirá en Audi para el próximo año.

Fue la última carrera con 10 equipo y 20 autos, debido a que en 2026 se agrega Cadillac.

Último Gran Premio de estos autos efecto suelo y por lo tanto es la última con el sistema DRS como lo conocemos hasta ahora.