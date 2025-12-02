Lo que necesitas saber: Isack Hadjar logró un podio en la temporada 2025, en el Gran Premio de Países Bajos

Max Verstappen tendrá un nuevo compañero de equipo para la temporada 2026. Red Bull hizo oficial que Isack Hadjar ascenderá al equipo principal tras superar las expectativas en su primera temporada dentro de Fórmula 1 con el equipo filial, Racing Bulls, mientras que Yuki Tsunoda se quedará fuera de la parrilla después del Gran Premio de Abu Dhabi.

Hadjar llegó a la academia de Red Bull gracias a la recomendación del mexicano Checo Pérez a Helmut Marko, cuando el piloto francés aún estaba en Fórmula Regional Europea, en 2021. “Checo vio la carrera de Barcelona y le dijo a Helmut: ‘Este pequeño adelantó bien’. Helmut me vio y una semana después, estábamos en Mónaco y gané”.

La recomendación de Checo Pérez a Red Bull / Captura de pantalla, sitio oficial de Isack Hadjar

A la vez se confirmó el ascenso del británico Arvid Lindblad, piloto que compite en Fórmula 2, para hacer dupla con Liam Lawson en Racing Bulls. Lindblad tiene 18 años de edad y tomará el auto de Yuki Tsunoda durante las prácticas libres del Gran Premio de Abu Dhabi.

También tomó el auto de Max Verstappen en el Gran Premio de México y ahí se ganó el lugar en Fórmula 1 con una actuación sólida que despejó dudas al interior de Red Bull.

Isack Hadjar a Red Bull

Liam Lawson y Arvid Lindblad

Isak Hadjar nuevo compañero de Max Verstappen en Red Bull

A través de un comunicado, Red Bull hizo oficial su alineación para la temporada 2026, con Max Verstappen e Isack Hadjar, quien a lo largo de la temporada recibió elogios de Helmut Marko, quien llegó a compararlo con leyendas como Alain Prost, Ayrton Senna y Michael Schumacher.

El ascenso de Hadjar era algo que ya veía venir desde hace varios meses y en concreto desde el Gran Premio de Países Bajos, donde consiguió su primer podio, algo que nunca pudo conseguir Yuki Tsunoda en sus cuatro temporadas con este equipo ni con Red Bull. Liam Lawson tampoco ha podido festejar un podio en tres temporadas (dos de ellas incompletas).

Isack Hadjar y Max Verstappen / Getty

Hadjar se convertirá en el cuarto compañero de Max Verstappen en un periodo de poco más de 12 meses. Hasta diciembre de 2024, Verstappen hizo dupla con el mexicano Checo Pérez, con quien convivió durante cuatro temporadas. El 2025 comenzó con Liam Lawson, aunque éste fue degradado a Racing Bulls tras un marcado fracaso en dos Grandes Premios y fue sustituido por Yuki Tsunoda, quien tampoco pudo aportar mucho en la clasificación de constructores.

¿Qué va a pasar con Yuki Tsunoda?

Yuki Tsunoda, quien cuenta con el mexicano Diego Menchaca como represente, se quedará fuera de la parrilla para la temporada 2026, pero se mantendrá en Red Bull como piloto reserva, de acuerdo con la propia escudería.

“Gracias, Yuki, por tu compromiso y trabajo duro esta temporada. Seguiremos esforzándonos para tener un fin de semana excelente en Abu Dabi y esperamos trabajar contigo como nuestro piloto de pruebas y reserva para 2026“, indica Red Bull.

Yuki Tsunoda fuera de Red Bull

Yuki corrió con una suerte similar a la de Checo en 2024, pues fue notificado de la decisión de Red Bull en Qatar, justo donde en 2024 se notificó al piloto mexicano que no continuaría para la temporada 2025. Con el mercado de pilotos ya cerrado, el japonés tendrá que pasar al menos un año fuera de las pistas.