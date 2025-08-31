Lo que necesitas saber:
Los Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc abandonaron en Zandvoort
Oscar Piastri ganó el Gran Premio de Países Bajos y quizá ha puesto un mano sobre el campeonato de pilotos, pues su triunfo se combinó con el abandono de Lando Norris a siete vueltas del final debido a problemas en la unidad de potencia y la diferencia crece a 34 puntos a falta de nueve carreras para terminar la temporada, sin embargo la sorpresa del día fue el primer podio de Isack Hadjar.
El abandono de Lando Norris facilita el podio de Isack Hadjar
Lando Norris iba en segundo lugar cuando tuvo que abandonar la carrera y facilitó el segundo lugar de Max Verstappen y de paso el primer podio de Isack Hadjar en Fórmula 1, después de fin de semana increíble. El francés había largado en el cuarto puesto.
Este es el primer podio del equipo junior de Red Bull desde 2021, cuando Pierre Gasly quedó tercero en el Gran Premio de Azerbaiyán, el cual fue ganado por Checo Pérez tras un error de Lewis Hamilton. Para ese entonces, el equipo se llamaba AlphTauri.
Los festejos de Isack Hadjar
Hadjar, quien llegó a 37 puntos, ha sido el mejor piloto en la organización de Red Bull en lo que va de la temporada, solo detrás de Max Verstappen, por lo cual será natural que su nombre comience a sonar como candidato para sustituir a Yuki Tsunoda en 2026.
Isack Hadjar festejó eufórico tras su primer podio después de 13 Grandes Premios. En marzo, cuando debutó en Fórmula 1, nadie apostaba por él, pues hay que recordar que Helmut Marko lo criticó por haber llorado por un error en la vuelta de formación en Australia. ¿Se acuerdan?
Ahora él tiene un podio, algo que no tiene Yuki Tsunoda, tras casi cinco temporadas, y tampoco Liam Lawson, quien disputa su tercer año en Fórmula 1.
Total joy in parc ferme for Isack and @visacashapprb #F1 #DutchGP pic.twitter.com/1KAhcfvctg— Formula 1 (@F1) August 31, 2025
Leclerc y Ferrari, fuera en un día para el olvido
En contraste, Ferrari tuvo un día para el olvido ya que sus dos pilotos abandonaron la carrera tras incidentes en la tercera curva. Lewis Hamilton abandonó primero por un error propio, mientras que Leclerc fue víctima de un contacto del novato Kimi Antonelli, quien fue sancionado dos veces en la competencia.
“Kimi venia muy optimista al interior de la curva, los errores suceden, pero no creo que haya sido el momento más importante de la carrera”, dijo Leclerc después de la carrera, como tratando de restarle peso al piloto de 18 años de edad.
Leclerc and Antonelli's dramatic coming together— Formula 1 (@F1) August 31, 2025
The Mercedes driver has been handed a 10-second penalty for causing a collision #F1 #DutchGP pic.twitter.com/lxcCc4o1WO
Top 10 del Gran Premio de Países Bajos
- Oscar Piastri
- Max Verstappen
- Isack Hadjar
- George Russell
- Alex Albon
- Ollie Bearman
- Lance Stroll
- Fernando Alonso
- Yuki Tsunoda
- Esteban Ocon
Clasificación de pilotos 2025
|Posición
|Piloto
|Escudería
|Puntos
|1
|O. Piastri
|McLaren
|309
|2
|L. Norris
|McLaren
|275
|3
|M. Verstappen
|Red Bull
|205
|4
|G. Russell
|Mercedes
|184
|5
|C. Leclerc
|Ferrari
|151
|6
|L. Hamilton
|Ferrari
|109
|7
|A. Albon
|Williams
|64
|8
|K. Antonelli
|Mercedes
|64
|9
|N. Hulkenberg
|Sauber
|37
|10
|L. Stroll
|Aston Martin
|32
|11
|F. Alonso
|Aston Martin
|30
|12
|E. Ocon
|Haas
|28
|13
|I. Hadjar
|Racing Bulls
|22
|14
|L. Lawson
|Racing Bulls
|20
|15
|P. Gasly
|Alpine
|20
|16
|O. Bearman
|Haas
|16
|17
|C. Sainz
|Williams
|16
|18
|G. Bortoleto
|Sauber
|14
|19
|Y. Tsunoda
|Red Bull
|12
|20
|F. Colapinto
|Alpine
|0
|21
|J. Doohan
|Alpine
|0
Clasificación de Constructores
|Posición
|Escudería
|Puntos
|1
|McLaren
|584
|2
|Ferrari
|260
|3
|Mercedes
|248
|4
|Red Bull
|214
|5
|Williams
|80
|6
|Aston Martin
|61
|7
|Racing Bulls
|60
|8
|Sauber
|51
|9
|Haas
|45
|10
|Alpine
|20