Lo que necesitas saber: Los Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc abandonaron en Zandvoort

Oscar Piastri ganó el Gran Premio de Países Bajos y quizá ha puesto un mano sobre el campeonato de pilotos, pues su triunfo se combinó con el abandono de Lando Norris a siete vueltas del final debido a problemas en la unidad de potencia y la diferencia crece a 34 puntos a falta de nueve carreras para terminar la temporada, sin embargo la sorpresa del día fue el primer podio de Isack Hadjar.

Podio del GP de Países Bajos

El abandono de Lando Norris facilita el podio de Isack Hadjar

Lando Norris iba en segundo lugar cuando tuvo que abandonar la carrera y facilitó el segundo lugar de Max Verstappen y de paso el primer podio de Isack Hadjar en Fórmula 1, después de fin de semana increíble. El francés había largado en el cuarto puesto.

La decepción de Lando Norris

Este es el primer podio del equipo junior de Red Bull desde 2021, cuando Pierre Gasly quedó tercero en el Gran Premio de Azerbaiyán, el cual fue ganado por Checo Pérez tras un error de Lewis Hamilton. Para ese entonces, el equipo se llamaba AlphTauri.

Los festejos de Isack Hadjar

Hadjar, quien llegó a 37 puntos, ha sido el mejor piloto en la organización de Red Bull en lo que va de la temporada, solo detrás de Max Verstappen, por lo cual será natural que su nombre comience a sonar como candidato para sustituir a Yuki Tsunoda en 2026.

Isack Hadjar festejó eufórico tras su primer podio después de 13 Grandes Premios. En marzo, cuando debutó en Fórmula 1, nadie apostaba por él, pues hay que recordar que Helmut Marko lo criticó por haber llorado por un error en la vuelta de formación en Australia. ¿Se acuerdan?

Ahora él tiene un podio, algo que no tiene Yuki Tsunoda, tras casi cinco temporadas, y tampoco Liam Lawson, quien disputa su tercer año en Fórmula 1.

Leclerc y Ferrari, fuera en un día para el olvido

En contraste, Ferrari tuvo un día para el olvido ya que sus dos pilotos abandonaron la carrera tras incidentes en la tercera curva. Lewis Hamilton abandonó primero por un error propio, mientras que Leclerc fue víctima de un contacto del novato Kimi Antonelli, quien fue sancionado dos veces en la competencia.

“Kimi venia muy optimista al interior de la curva, los errores suceden, pero no creo que haya sido el momento más importante de la carrera”, dijo Leclerc después de la carrera, como tratando de restarle peso al piloto de 18 años de edad.

Leclerc and Antonelli's dramatic coming together



The Mercedes driver has been handed a 10-second penalty for causing a collision #F1 #DutchGP pic.twitter.com/lxcCc4o1WO — Formula 1 (@F1) August 31, 2025

La decepción de Leclerc tras el DNF en Países Bajos

Top 10 del Gran Premio de Países Bajos

Oscar Piastri Max Verstappen Isack Hadjar George Russell Alex Albon Ollie Bearman Lance Stroll Fernando Alonso Yuki Tsunoda Esteban Ocon

Clasificación de pilotos 2025

Posición Piloto Escudería Puntos 1 O. Piastri McLaren 309 2 L. Norris McLaren 275 3 M. Verstappen Red Bull 205 4 G. Russell Mercedes 184 5 C. Leclerc Ferrari 151 6 L. Hamilton Ferrari 109 7 A. Albon Williams 64 8 K. Antonelli Mercedes 64 9 N. Hulkenberg Sauber 37 10 L. Stroll Aston Martin 32 11 F. Alonso Aston Martin 30 12 E. Ocon Haas 28 13 I. Hadjar Racing Bulls 22 14 L. Lawson Racing Bulls 20 15 P. Gasly Alpine 20 16 O. Bearman Haas 16 17 C. Sainz Williams 16 18 G. Bortoleto Sauber 14 19 Y. Tsunoda Red Bull 12 20 F. Colapinto Alpine 0 21 J. Doohan Alpine 0

Clasificación de Constructores

Posición Escudería Puntos 1 McLaren 584 2 Ferrari 260 3 Mercedes 248 4 Red Bull 214 5 Williams 80 6 Aston Martin 61 7 Racing Bulls 60 8 Sauber 51 9 Haas 45 10 Alpine 20

