¡Se están peleando! Lance Stroll le respondió a Franco Colapinto por las críticas emitidas después del Gran Premio de Brasil, en el cual el piloto canadiense tuvo un contacto con Gabriel Bortoleto, a quien dejó fuera de la competencia en las primeras vueltas.

Lance Stroll no es precisamente el piloto más popular en la parrilla y no habla mucho con los periodistas, pero esta vez ha dado de qué hablar porque se detuvo a responder a las críticas de Franco Colapinto, previo al Gran Premio de Las Vegas.

Carlos Sainz y Franco Colapinto / Fotografía @WilliamsRacing

¿Qué dijo Franco Colapinto sobre Lance Stroll?

Después del Gran Premio de Brasil, Franco Colapinto opinó sobre el contacto que tuvo Lance Stroll con Gabriel Bortoleto.

“Stroll siempre está sacando a la gente de la pista, no mira por los espejos retrovisores. Él llevó a Gabriel contra la pared, es lo que hace siempre”, dijo el argentino.

Algo similar dijo Franco en México, pues tuvo un contacto con Stroll en el inicio de la carrera.

El recadito de Colapinto a Stroll por su trompo en la salida



"No mira los espejos nunca. No le deben estar apuntando para el auto. No sé para dónde mira…"#MexicoDAZNF1 pic.twitter.com/NqxdMoNwXk — DAZN España (@DAZN_ES) October 27, 2025

La respuesta de Lance Stroll a Franco Colapinto

Dos semanas después, previo al Gran Premio de Las Vegas, Stroll fue consultado sobre las palabras de Colapinto. “Sí, me enteré”, mencionó el piloto de Aston Martin antes de soltarse.

“Quizá esté frustrado y enfadado con la vida. No sé cuántos puntos tiene en el campeonato”, dijo el canadiense. Un periodista le dijo que Colapinto no tenía puntos en la actual temporada. “¿Cuántos?”, preguntó Lance como para resaltar.

Lance Stroll en el corralito / Getty

“Probablemente debería centrarse en lo suyo e intentar sumar algunos puntos en algún momento de este año. Yo hablé con Gabriel después de la carrera. Mi consejo a Franco es que debería concentrarse en sumar un punto”, indicó Lance, quien marcha en la posición 15 del campeonato de pilotos, con 32 puntos, mientras que Colapinto es vigésimo y hasta ahora es el único piloto sin puntos.

Clasificación de pilotos 2025

Posición Piloto Escudería Puntos 1 L. Norris McLaren 390 2 O. Piastri McLaren 366 3 M. Verstappen Red Bull 341 4 G. Russell Mercedes 276 5 C. Leclerc Ferrari 214 6 L. Hamilton Ferrari 148 7 K. Antonelli Mercedes 122 8 A. Albon Williams 73 9 I. Hadjar Racing Bulls 43 10 N. Hulkenberg Sauber 41 11 F. Alonso Aston Martin 40 12 O. Bearman Haas 39 13 C. Sainz Williams 37 14 L. Lawson Racing Bulls 36 15 L. Stroll Aston Martin 32 16 E. Ocon Haas 29 17 Y. Tsunoda Red Bull 24 18 P. Gasly Alpine 22 19 G. Bortoleto Sauber 19 20 F. Colapinto Alpine 0 21 J. Doohan Alpine 0

