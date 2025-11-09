Lo que necesitas saber:
McLaren no ganaba en Brasil desde la temporada 2012, con Jenson Button
Lando Norris se llevó todo lo que había que ganar en el Gran Premio de Brasil. Ganó la sprint y ganó la carrera principal, pero además lo hizo de manera muy cómoda y por lo tanto es más líder que nunca a falta de sólo tres Grandes Premios para finalizar la temporada y neutralizó el carrerón de Max Verstappen, quien inició desde el callejón de pits y finalizó en el podio con una nueva unidad de potencia.
Max protagonizó un final casi de fotografía con Kimi Antonelli por el segundo lugar, pero el chico de 18 años se salió con la suya y dejó a Verstappen con el tercer lugar.
¿Cómo queda el campeonato de Fórmula 1?
Con el triunfo en el Gran Premio de Brasil, Lando Norris llegó a 390 puntos y construyó una ventaja de 24 puntos sobre el sublíder, Oscar Piastri, y 49 sobre Max Verstappen. Esto significa que el piloto británico de Lando Norris podría coronarse en la penúltima carrera del campeonato, en Qarar, si mantiene esta distancia en la siguiente carrera, en Las Vegas.
Clasificación de pilotos 2025
|Posición
|Piloto
|Escudería
|Puntos
|1
|L. Norris
|McLaren
|390
|2
|O. Piastri
|McLaren
|366
|3
|M. Verstappen
|Red Bull
|341
|4
|G. Russell
|Mercedes
|276
|5
|C. Leclerc
|Ferrari
|214
|6
|L. Hamilton
|Ferrari
|148
|7
|K. Antonelli
|Mercedes
|122
|8
|A. Albon
|Williams
|73
|9
|I. Hadjar
|Racing Bulls
|43
|10
|N. Hulkenberg
|Sauber
|41
|11
|F. Alonso
|Aston Martin
|40
|12
|O. Bearman
|Haas
|39
|13
|C. Sainz
|Williams
|37
|14
|L. Lawson
|Racing Bulls
|36
|15
|L. Stroll
|Aston Martin
|32
|16
|E. Ocon
|Haas
|29
|17
|Y. Tsunoda
|Red Bull
|24
|18
|P. Gasly
|Alpine
|22
|19
|G. Bortoleto
|Sauber
|19
|20
|F. Colapinto
|Alpine
|0
|21
|J. Doohan
|Alpine
|0
Top 10 del Gran Premio de Brasil
- 1- Lando Norris
- 2- Kimi Antonelli
- 3- Max Verstappen
- 4- George Russell
- 5- Oscar Piastri
- 6- Ollie Bearman
- 7- Liam Lawson
- 8- Isack Hadjar
- 9- Nico Hulkenberg
- 10- Pierre Gasly
Bortoleto, de nuevo al muro y fuera de la carrera
La carrera del Gran Premio de Brasil inició con un par de incidentes, el más importante de ellos fue un contacto entre Lance Stroll y Gabriel Bortoleto, quien terminó en el muro por segunda ocasión en el fin de semana y la competencia fue neutralizada con un safety car.
⏮️ Rewind to the opening lap and Bortoleto's agonising exit at his home race #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/JiG8anoiFo— Formula 1 (@F1) November 9, 2025
El otro perjudicado fue Lewis Hamilton, quien perdió el alerón delantero por un error de cálculo que provocó un contacto con Franco Colapinto. El Ferrari de Lewis se mantuvo en la pista hasta la vuelta 39, cuando no dio más y el británico fue llamado a los pits para retirar el auto número 44.
Leclerc, el segundo abandono en el Gran Premio de Brasil
Tras el relanzamiento de la carrera, Oscar Piastri atacó un espacio por el interior de la pista y tocó el auto de Kimi Antonelli, a quien había emparejado y quien marchaba por el centro de la pista. El contacto provocó que el Mercedes se moviera y golpeara fuerte a Charles Leclerc, quien iba por la parte exterior y perdió el neumático delantero derecho, además de la suspensión. ‘Il Predestinato’ se convirtió en el segundo abandono en el Gran Premio de Brasil.
Chaos at the race restart! #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/isqw82KVJo— Formula 1 (@F1) November 9, 2025
Oscas Piastri fue sancionado con 10 segundos por la maniobra, con la cual había quedado en el segundo lugar, detrás de Lando Norris. El australiano cumplió con su sanción en la vuelta 39 y cayó hasta el octavo lugar.