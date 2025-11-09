Lo que necesitas saber: McLaren no ganaba en Brasil desde la temporada 2012, con Jenson Button

Lando Norris se llevó todo lo que había que ganar en el Gran Premio de Brasil. Ganó la sprint y ganó la carrera principal, pero además lo hizo de manera muy cómoda y por lo tanto es más líder que nunca a falta de sólo tres Grandes Premios para finalizar la temporada y neutralizó el carrerón de Max Verstappen, quien inició desde el callejón de pits y finalizó en el podio con una nueva unidad de potencia.

Max protagonizó un final casi de fotografía con Kimi Antonelli por el segundo lugar, pero el chico de 18 años se salió con la suya y dejó a Verstappen con el tercer lugar.

Podio del GP de Brasil

¿Cómo queda el campeonato de Fórmula 1?

Con el triunfo en el Gran Premio de Brasil, Lando Norris llegó a 390 puntos y construyó una ventaja de 24 puntos sobre el sublíder, Oscar Piastri, y 49 sobre Max Verstappen. Esto significa que el piloto británico de Lando Norris podría coronarse en la penúltima carrera del campeonato, en Qarar, si mantiene esta distancia en la siguiente carrera, en Las Vegas.

Clasificación de pilotos 2025

Posición Piloto Escudería Puntos 1 L. Norris McLaren 390 2 O. Piastri McLaren 366 3 M. Verstappen Red Bull 341 4 G. Russell Mercedes 276 5 C. Leclerc Ferrari 214 6 L. Hamilton Ferrari 148 7 K. Antonelli Mercedes 122 8 A. Albon Williams 73 9 I. Hadjar Racing Bulls 43 10 N. Hulkenberg Sauber 41 11 F. Alonso Aston Martin 40 12 O. Bearman Haas 39 13 C. Sainz Williams 37 14 L. Lawson Racing Bulls 36 15 L. Stroll Aston Martin 32 16 E. Ocon Haas 29 17 Y. Tsunoda Red Bull 24 18 P. Gasly Alpine 22 19 G. Bortoleto Sauber 19 20 F. Colapinto Alpine 0 21 J. Doohan Alpine 0

Top 10 del Gran Premio de Brasil

1- Lando Norris

2- Kimi Antonelli

3- Max Verstappen

4- George Russell

5- Oscar Piastri

6- Ollie Bearman

7- Liam Lawson

8- Isack Hadjar

9- Nico Hulkenberg

10- Pierre Gasly

Bortoleto, de nuevo al muro y fuera de la carrera

La carrera del Gran Premio de Brasil inició con un par de incidentes, el más importante de ellos fue un contacto entre Lance Stroll y Gabriel Bortoleto, quien terminó en el muro por segunda ocasión en el fin de semana y la competencia fue neutralizada con un safety car.

⏮️ Rewind to the opening lap and Bortoleto's agonising exit at his home race #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/JiG8anoiFo — Formula 1 (@F1) November 9, 2025

El otro perjudicado fue Lewis Hamilton, quien perdió el alerón delantero por un error de cálculo que provocó un contacto con Franco Colapinto. El Ferrari de Lewis se mantuvo en la pista hasta la vuelta 39, cuando no dio más y el británico fue llamado a los pits para retirar el auto número 44.

Leclerc, el segundo abandono en el Gran Premio de Brasil

Tras el relanzamiento de la carrera, Oscar Piastri atacó un espacio por el interior de la pista y tocó el auto de Kimi Antonelli, a quien había emparejado y quien marchaba por el centro de la pista. El contacto provocó que el Mercedes se moviera y golpeara fuerte a Charles Leclerc, quien iba por la parte exterior y perdió el neumático delantero derecho, además de la suspensión. ‘Il Predestinato’ se convirtió en el segundo abandono en el Gran Premio de Brasil.

Oscas Piastri fue sancionado con 10 segundos por la maniobra, con la cual había quedado en el segundo lugar, detrás de Lando Norris. El australiano cumplió con su sanción en la vuelta 39 y cayó hasta el octavo lugar.