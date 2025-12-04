Lo que necesitas saber:
Lando Norris tiene una ventaja de 12 puntos sobre Max Verstappen y de 16 sobre Oscar Piastri
La última conferencia de prensa del año de los pilotos de Fórmula 1 previo al Gran Premio de aBu Dhabi reunió a los tres contendientes al título: Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri, y una de las preguntas durante esta reunión se enfocó en las posibilidades de ver órdenes de equipo por parte de McLaren para favorecer a uno de sus pilotos.
Lando Norris necesita entrar al podio para asegurar su primer título, mientras que Max Verstappen requiere un triunfo y que Norris termine cuarto o peor. ¿Pero qué pasaría si en el GP de Abu Dhabi Max lidera la carrera, Piastri marcha tercero y Norris en cuarto? ¿McLaren lanzaría una orden de equipo para que sus pilotos intercambien posiciones y Lando se pueda meter al podio y ganar el campeonato? ¿Lo permitiría Oscar después de ser perjudicado por las ‘Papaya Rules’?
McLaren no dará órdenes de equipo en Abu Dhabi… por ahora
De acuerdo con Lando Norris, el intercambio de posiciones no es un tema del cual se haya hablado hasta ahora y al final consideran que si Max termina ganando el campeonato, será por méritos propios en la pista, aunque Norris afirmó que le gustaría recibir ayuda de su compañero de equipo.
“No se ha hablado de ello, a mí me encantaría pero no se ha hablado de ello. No sé, pregúntale a Oscar si me dejaría pasar. Y lo mismo al revés. ¿Estaría dispuesto a dejarle pasar? Personalmente pienso que sí, porque soy así.
“No voy a pedirlo, no quiero pedirlo, no creo que sea una carrera justa. Si al final acaba ganando Max, no cambia nada, él se lo habrá merecido sobre nosotros”, dijo el británico.
Oscar Piastri respondí a la misma pregunta: “No es algo que hayamos debatido. Hasta que no sepa qué se espera de mí, no tengo una respuesta”.
Max Verstappen se sacude presión
En tanto, Max Verstappen, quien no esperaba llegar con posibilidades de título a la última fecha de la temporada, le Resto importancia a la pelea por el campeonato y aseguró que no se obsesiona con un quinto título. “El trofeo es el mismo y ya tengo cuatro en casa”.
“Siempre intentas ganarlo, pero al mismo tiempo ya he conseguido todo lo que quería en Fórmula 1, así que todo lo que venga es un bonus porque me gusta y lo disfruto. Es como enfoco el fin de semana”, dijo el neerlandés.