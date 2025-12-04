Lo que necesitas saber: Las Papaya Rules nacieron como tal en el Gran Premio de Italia de 2024

Hablar de McLaren es hablar indudablemente de las controvertidas ‘Papaya Rules’, que tantos debates han despertado a lo largo de la temporada 2025. Tanto Oscar Piastri como Lando Norris han recibido órdenes por la radio de respetar las ‘Papaya Rules’ y el término también se ha mencionado en conferencias de prensa… pero a todo esto ¿Qué son las Papaya Rules?

Todo mundo dice ‘las Papaya Rules esto, las Papaya Rules lo otro, pero nadie nos explica que son. Así que acá ponemos todo en contexto, empezando por el origen del término.

Zak Brown con Lando Norris y Oscar Piastri

El origen de las ‘Papaya Rules

El nombre hace referencia al color tradicional del equipo McLaren y una filosofía de competencia que nació en 2024, con los pilotos Lando Norris y Oscar Piastri.

Cuando Bruce McLaren fundó al equipo, su intención era que los autos destacaran de entre los demás a primera vista, por lo cual optó por el color naranja, o mejor dicho, un tono papaya.

McLaren en 1968 / Getty

Durante las décadas de los 70, 80 y parte de los 90, McLaren lució una combinación de rojo y blanco por motivos de patrocinio de las cigarreras y después optó por tonos grises y plateados, con apenas algunos destellos del tono papaya.

Fue hasta la temporada 2017 cuando el equipo de Woking volvió ese tono papaya, lo cual coincidió con la llegada de Zak Brown a la dirección general de McLaren Racing, pero no fue sino hasta el Gran Premio de Italia de 2024 cuando surgió el término de las ‘Papaya Rules’, cuando el ingeniero de Lando Norris le indicó que podía competir con Oscar Piastri, su compañero: “You are allowed to race Oscar. Papaya Rules”.

Oscar Piastri, piloto de McLaren / Getty

¿Qué son las Papaya Rules?

Las ‘Papaya Rules’ son una especie de mandamientos y/o acuerdos internos de McLaren, que permite la libre batalla entre ambos pilotos, siempre y cuando no haya contacto entre ellos.

Podríamos decir que el primer mandamiento es algo así como “amarás a McLaren sobre todas las cosas” y por lo tanto la prioridad debe ser el equipo, lo cual significa priorizar el campeonato de constructores antes que el de pilotos y bajo estas directrices el equipo británico ya ganó los campeonatos de 2024 y 2025.

El otro mandamiento, y no menos importante, es que los pilotos compitan entre sí, siempre y cuando no haya toques entre ellos. “Nuestra recomendación es pelear siempre bajo las Papaya Rules. Si el coche es papaya tienes que tener un cuidado extra que si es otro competidor”, explicó Andrea Stella, director de la escudería McLaren.

“Las papaya Rules dicen que hay que correr limpio, sin tocarse. Es parte de la filosofía de la escudería, y se se vio con Senna y Prost”, agregó Zak Brown, CEO del equipo.

Zak Brown, CEO de McLaren / Getty

Lando Norris es más concreto con la definición de las Papaya Rules: “No chocar, eso es todo”.

Como consecuencia, McLaren tiene como filosofía no nombrar a uno de sus pilotos como el número dos, como suele pasar en otras escuderías (principalmente en Red Bull). Ambos tienen el mismo derecho de competir y pelear por el campeonato.

Contradicciones de las Papaya Rules

Sin embargo, no siempre se cumplen estas directrices. En el Gran Premio de Italia de 2025, por ejemplo, a Oscar Piastri le pidieron que cediera su segundo lugar a Lando Norris porque éste había hecho una parada lenta en pits.

“Dijimos que un pit stop lento era parte de correr, así que realmente no entiendo qué cambio acá”, reclamó Piastri, aunque acató la orden. En el Gran Premio de Singapur, Lando tocó a Piastri en la primera curva y lo superó gracias a esa maniobra y no hubo una orden para que el británico devolviera la posición, de modo que se violó la esencia de las Papaya Rules.

La lenta parada de Lando Norris en Monza / Getty

“¿Entonces estamos bien con que Lando me saque del camino o qué pasa aquí? No me parece justo. Si él tiene que chocar a su compañero para evitar otro auto, entonces hace un pésimo trabajo”, reclamó.

Oscar Piastri vs Lando Norris

Por estos episodios se cree que las Papaya Rules benefician a un solo piloto y generan estrategias que limitan a los pilotos para pelear por el campeonato de pilotos. “Las Papaya Rules me parecen una payasada”, concluyó Juan Fossaroli en el Gran Premio de Qatar, donde McLaren hizo una estrategia pésima que perjudicó a ambos pilotos.