Lo que necesitas saber: Marco Tolama confesó que lloró cuando le tocó transmitir la muerte de Ayrton Senna.

Si son aficionados del automovilismo, seguro les suena el nombre de Marco Tolama. Uno de los grandes comentaristas de México y, a quien incluso le tocó narrar la muerte de Ayrton Senna en plena transmisión ¿Lo recuerdan?

Bueno, pues Don Marco se encuentra pasando por momentos muy complicados. Sus hijos informaron que está hospitalizado debido a un cuadro respiratorio que se complicó; fue necesario intubarlo.

Y aunque su legado en el mundo del periodismo automovilístico es muy grande, el dinero se ha convertido en otro problema. Por lo que sus hijos decidieron abrir una colecta en la plataforma Go Fund Me (aquí les dejamos el link). Para que aquellos aficionados, colegas y amigos puedan donar y ayudar con los gastos hospitalarios.

Captura de pantalla / Go Fund Me

¿Qué tiene Marco Tolama?

De acuerdo con la información de su familia, Marco Tolama se encuentra internado en terapia intensiva debido a un cuadro respiratorio que se complicó en los últimos días. Si bien se encuentra entubado, existe el riesgo de que sea trasladado a otro hospital por falta de pago.

“Marco Tolama, un extraordinario ser humano, esposo, padre y profesional está luchando por su vida. Sabemos que hay muchas personas que lo quieren y lo admiran por su faceta como piloto, como comentarista de automovilismo en televisión, radio, sobre todo por la calidad de ser humano que es. Hoy se encuentra en terapia intensiva por un cuadro respiratorio que se complicó hasta llevarlo a tener que intubarlo para que sus pulmones puedan sanar“.

Sin embargo, ese traslado representa un grave riesgo de que su salud empeore y pase lo peor. Lo ideal es que permanezca recibiendo atención medica hasta que logre estabilizarse. Pero para eso, la familia necesita juntar el dinero necesario para pagar el hospital.

Todos los que hemos tenido a un familiar internado sabemos por lo que están pasando. Por eso le dejamos la información de la colecta, por si tienen el chance de apoyar a Don Marco.

Marco Tolama en transmisión / Fotografía @MarcoTolama vía X

Y para aquellos que no conocen a Don Marco, acá les dejamos un video en el que nos cuenta sobre el día que le tocó narrar la muerte de Ayrton Senna.