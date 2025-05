Lo que necesitas saber: Ayrton Senna tenía 34 años el día en que falleció tras el accidente del GP de San Marino

El 1 de mayo de 1994, Ayrton Senna falleció tras impactar a más de 200 kilómetros por hora contra el concreto, en la curva Tamburello, del circuito de Imola, en el Gran Premio de San Marino, a bordo del FW16 de la escudería Williams.

Eran las 14:17 horas en Italia cuando se produjo el fatal accidente, mientras que en México apenas comenzaba el domingo. Eran las 8:17 de la mañana y desde ese momento ya se temía lo peor. “Era ese sentimiento de que algo terrible había pasado”, nos compartió Marco Tolama, quien narró aquella carrera en nuestro país.

El momento tras el choque fatal de Ayrton Senna / Getty Images

En aquella época TV Azteca tenía los derechos de transmisión de Fórmula 1, pero las carreras se compartían de manera diferida. “En un pacto de caballeros y de damas, se acordó que no se viera ni se supiera el resultado o detalles de la carrera para ofrecer algo cercano a una transmisión en vivo”, explicó Tolama.

Lágrimas durante la transmisión en México tras la muerte de Ayrton Senna

Debido a la trascendencia mediática del caso, ese pacto se rompió en algunos medios y trascendió la muerte de Senna. Cuando Tolama llegó a las instalaciones del canal, narra que encontró caras largas “y poco antes de comenzar la transmisión nos dieron la noticia (de la muerte oficial)… fue un impacto fuertísimo porque yo me esperaba todo, menos que Senna ya no estuviera entre nosotros. Para mí fue difícil… complicado. Había lágrimas”.

Marco Tolama en transmisión

Tolama tenía una relación cercana con Ayrton Senna, en gran parte gracias a Jo Ramírez, el mexicano que era coordinador de la escudería McLaren y quien facilitaba entrevistas, pero además Senna sentía confianza con el periodista mexicano, con quien platicaba de otros temas fuera de la pista, como temas sociales, aspiraciones políticas y aspectos más personales.

Por ello cuando dio inicio a la transmisión, a Marco Tolama se le quebró la voz. “Ese aficionado, comentarista, tan cercano y tan admirador de Ayrton Senna lloró. Yo lloré. Ya nos habían advertido, pero cuando comencé a hablar, no se pudo… no me pude contener, por su puesto no fue un drama como de telenovela. Se me salieron las lágrimas, se me quebró la voz. Se me sigue de repente quebrando la voz, es un recuerdo con un sentimiento tan profundo que todavía se siente”.

Jo Ramírez y Ayrton Senna / Getty Images

El recuerdo de Marco Tolama sobre Ayrton Senna

Para Marco Tolama, hablar de Ayrton Senna conlleva pasión a tal grado que es inevitable tocar fibras sensibles y es que a pesar de las más de tres décadas de su muerte, Senna sigue tan presente en la Fórmula 1 actual con pilotos como Lewis Hamilton, quien tenía nueve años cuando sucedió el accidente, pero también con Kimi Antonelli, quien nació 12 años después y ha explicado que ha lleva el número 12 en honor a Senna, a quien considera su máximo ídolo.

“Ayrton Senna es inolvidable. En lo particular yo lo podría calificar como uno de los Dioses del Olimpo yéndonos a la época de los griegos, ahí está, en el panteón de los grandes. Para mí sigue siendo un Dios en el Olimpo y un piloto inolvidable. Guardo un recuerdo muy cálido de él.

“Cuando entro a mi lugarcito de trabajo hay un póster muy grande que dice ‘Inolvidable Ayrton’. Siempre está ahí presente, eso es para mi como una herencia muy bonita y me ayuda (y no es que me cueste mucho trabajo), a no olvidarlo ni olvidar lo que hizo”, nos compartió.

Marco Tolama nos compartió la imagen de su póster de Ayrton Senna