Lo que necesitas saber: Max Verstappen es el máximo ganador de carreras sprints con 12

Max Verstappen dio el primer golpe del Gran Premio de Estados Unidos al quedarse con la “pole position” para la carrera sprint y una vez más venció a los dos McLaren y si la lógica se impone, seguirá recortando distancia con el líder del campeonato, Oscar Piastri, quien saldrá desde el tercer puesto.

La carrera sprint se llevará a cabo este sábado a las 11:00 horas, tiempo del centro de México. Acá te dejamos los horarios completos.

“Fue una linda clasificación, pudimos poner todo junto y espero tener una batalla dura este sábado, pero estoy emocionado por lo que viene. Fue un gran día para nosotros, ahora es importante tener una buena largada”, dijo Max Verstappen, quien conquistó su décima pole en clasificación sprint.

Max Verstappen en el GP de Azerbaiyán

Lando Norris, segundo en el campeonato, saldrá segundo, mientras que Oscar Piastri será tercero y compartirá la segunda fila con la sorpresa del día, Nico Hulkenberg, de Sauber.

Parrilla de salida para la carrera sprint

N. Piloto Escudería 1 Max Verstappen Red Bull 2 Lando Norris McLaren 3 Oscar Piastri McLaren 4 Nico Hulkenberg Sauber 5 George Russell Mercedes 6 Fernando Alonso Aston Martin 7 Carlos Sainz Williams 8 Lewis Hamilton Ferrari 9 Alex Albon Williams 10 Charles Leclerc Ferrari 11 Kimi Antonelli Mercedes 12 Isack Hadjar Racing Bulls 13 Pierre Gasly Alpine 14 Lance Stroll Aston Martin 15 Liam Lawson Racing Bulls 16 Ollie Bearman Haas 17 Franco Colapinto Alpine 18 Yuki Tsunoda Red Bull 19 Esteban Ocon Haas 20 Gabriel Bortoleto Sauber

Eliminados SQ2

Kimi Antonelli

Isack Hadjar

Pierre Gasly

Lance Stroll

Liam Lawson

Liam Lawson fue sancionado por superar los límites de pista y se quedó sin registro, por lo cual fue uno de los eliminados en el segundo corte, en el cual la sorpresa fue el Mercedes de Kimi Antonelli.

Eliminados SQ1

Ollie Bearman

Franco Colapinto

Yuki Tsunoda

Esteban Ocon

Gabriel Bortoleto

Yuki Tsunoda no pudo abrir su vuelta rápida, al igual que muchos otros pilotos que quedaron amontonados en el callejón de pits, y encima Liam Lawson le obstruyó el paso. Gabriel Bortoleto tampoco abrió vuelta y terminó bastante molesto.