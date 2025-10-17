Lo que necesitas saber:
Max Verstappen es el máximo ganador de carreras sprints con 12
Max Verstappen dio el primer golpe del Gran Premio de Estados Unidos al quedarse con la “pole position” para la carrera sprint y una vez más venció a los dos McLaren y si la lógica se impone, seguirá recortando distancia con el líder del campeonato, Oscar Piastri, quien saldrá desde el tercer puesto.
- La carrera sprint se llevará a cabo este sábado a las 11:00 horas, tiempo del centro de México. Acá te dejamos los horarios completos.
“Fue una linda clasificación, pudimos poner todo junto y espero tener una batalla dura este sábado, pero estoy emocionado por lo que viene. Fue un gran día para nosotros, ahora es importante tener una buena largada”, dijo Max Verstappen, quien conquistó su décima pole en clasificación sprint.
Lando Norris, segundo en el campeonato, saldrá segundo, mientras que Oscar Piastri será tercero y compartirá la segunda fila con la sorpresa del día, Nico Hulkenberg, de Sauber.
Parrilla de salida para la carrera sprint
|N.
|Piloto
|Escudería
|1
|Max Verstappen
|Red Bull
|2
|Lando Norris
|McLaren
|3
|Oscar Piastri
|McLaren
|4
|Nico Hulkenberg
|Sauber
|5
|George Russell
|Mercedes
|6
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|7
|Carlos Sainz
|Williams
|8
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|9
|Alex Albon
|Williams
|10
|Charles Leclerc
|Ferrari
|11
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|12
|Isack Hadjar
|Racing Bulls
|13
|Pierre Gasly
|Alpine
|14
|Lance Stroll
|Aston Martin
|15
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|16
|Ollie Bearman
|Haas
|17
|Franco Colapinto
|Alpine
|18
|Yuki Tsunoda
|Red Bull
|19
|Esteban Ocon
|Haas
|20
|Gabriel Bortoleto
|Sauber
Eliminados SQ2
- Kimi Antonelli
- Isack Hadjar
- Pierre Gasly
- Lance Stroll
- Liam Lawson
Liam Lawson fue sancionado por superar los límites de pista y se quedó sin registro, por lo cual fue uno de los eliminados en el segundo corte, en el cual la sorpresa fue el Mercedes de Kimi Antonelli.
Eliminados SQ1
- Ollie Bearman
- Franco Colapinto
- Yuki Tsunoda
- Esteban Ocon
- Gabriel Bortoleto
Yuki Tsunoda no pudo abrir su vuelta rápida, al igual que muchos otros pilotos que quedaron amontonados en el callejón de pits, y encima Liam Lawson le obstruyó el paso. Gabriel Bortoleto tampoco abrió vuelta y terminó bastante molesto.