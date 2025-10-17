Lo que necesitas saber:

Max Verstappen es el máximo ganador de carreras sprints con 12

Max Verstappen dio el primer golpe del Gran Premio de Estados Unidos al quedarse con la “pole position” para la carrera sprint y una vez más venció a los dos McLaren y si la lógica se impone, seguirá recortando distancia con el líder del campeonato, Oscar Piastri, quien saldrá desde el tercer puesto.

  • La carrera sprint se llevará a cabo este sábado a las 11:00 horas, tiempo del centro de México. Acá te dejamos los horarios completos.

“Fue una linda clasificación, pudimos poner todo junto y espero tener una batalla dura este sábado, pero estoy emocionado por lo que viene. Fue un gran día para nosotros, ahora es importante tener una buena largada”, dijo Max Verstappen, quien conquistó su décima pole en clasificación sprint.

Max Verstappen en el GP de Azerbaiyán
Max Verstappen en el GP de Azerbaiyán

Lando Norris, segundo en el campeonato, saldrá segundo, mientras que Oscar Piastri será tercero y compartirá la segunda fila con la sorpresa del día, Nico Hulkenberg, de Sauber.

Parrilla de salida para la carrera sprint

N.PilotoEscudería
1Max VerstappenRed Bull
2Lando NorrisMcLaren
3Oscar PiastriMcLaren
4Nico HulkenbergSauber
5George RussellMercedes
6Fernando AlonsoAston Martin
7Carlos SainzWilliams
8Lewis HamiltonFerrari
9Alex AlbonWilliams
10Charles LeclercFerrari
11Kimi AntonelliMercedes
12Isack HadjarRacing Bulls
13Pierre GaslyAlpine
14Lance StrollAston Martin
15Liam LawsonRacing Bulls
16Ollie BearmanHaas
17Franco ColapintoAlpine
18Yuki TsunodaRed Bull
19Esteban OconHaas
20Gabriel BortoletoSauber

Eliminados SQ2

  • Kimi Antonelli
  • Isack Hadjar
  • Pierre Gasly
  • Lance Stroll
  • Liam Lawson

Liam Lawson fue sancionado por superar los límites de pista y se quedó sin registro, por lo cual fue uno de los eliminados en el segundo corte, en el cual la sorpresa fue el Mercedes de Kimi Antonelli.

Eliminados SQ1

  • Ollie Bearman
  • Franco Colapinto
  • Yuki Tsunoda
  • Esteban Ocon
  • Gabriel Bortoleto

Yuki Tsunoda no pudo abrir su vuelta rápida, al igual que muchos otros pilotos que quedaron amontonados en el callejón de pits, y encima Liam Lawson le obstruyó el paso. Gabriel Bortoleto tampoco abrió vuelta y terminó bastante molesto.

Así quedaron amontonados los autos en los pits
Así quedaron amontonados los autos en los pits

Todo lo que no sabías que necesitas saber lo encuentras en Sopitas.com

La experiencia visual que promete Apple TV para la Fórmula 1

La experiencia visual que promete Apple TV para la Fórmula 1
En Estados Unidos la Fórmula 1 se transmitirá por Apple TV desde el 2026: ¿Y F1TV?

Apple TV transmitirá la Formula 1 a partir del 2026 en USA: ¿Y F1TV?
Oscar Piastri y Lando Norris

McLaren culpa a Norris por el último contacto con Piastri: “El equipo me hizo responsable”
FIA declara 'Riesgo de calor' en el Gran Premio de Estados Unidos

FIA declara ‘Riesgo de calor’ en el Gran Premio de Estados Unidos: Regresa el sistema de enfriamiento

Sergio Ramírez es periodista egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, con más de 10 años de experiencia en medios de comunicación. Ha trabajado en Diario Estadio, La Razón de...

Comentarios

Comenta con tu cuenta de Facebook