Lo que necesitas saber: Televisa tiene contrato por los derechos de transmisión de F1 hasta el año 2028

Como ya saben, Fox Sports perdió los derechos de transmisión de Fórmula 1 en México desde el Gran Premio de Singapur, y éstos pasaron a manos de Televisa, que se llevará la actividad del Gran Circo a sus canales de Sky Sports, y a partir de este fin de semana podrá transmitir las cinco sesiones del Gran Premio de Estados Unidos.

El ‘Racing Team’ se manifestó y la televisora dejó de transmitir el Show de la Fórmula 1 y GP Isiders.

El cambio de televisora sucede justo en la parte más importante de la temporada, en la que se define el campeonato de pilotos entre Max Verstappen, Lando Norris y Oscar Piastri, estos dos últimos de la escudería McLaren, que ha salido con varios raspones durante el juicio con Alex Palou, quien ha revelado que Zak Brown no quería a Piastri en el equipo.

O sea que el Gran Premio de Estados Unidos llega cargadito de chisme, pero además con formato sprint, o sea, doble carrera y doble batalla entre los tres contendientes al campeonato de pilotos.

Max Verstappen piloto de Red Bull

Horarios y transmisiones para ver el Gran Premio de Estados Unidos

El Gran Premio de Estados Unidos es el cuarto de la temporada con formato sprint (así que un piloto se puede llevar de aquí hasta con 33 puntos en caso de ganar la sprint y la carrera) y por lo tanto tendremos mucha actividad en pista.

El viernes se llevará a cabo la única práctica libre a las 11:30 y a las 15:30 dará inicio la sesión de calificación para la carrera sprint.

El sábado tendremos la carrera sprint a partir de las 11:00 horas y a las 15:00 dará inicio la sesión de calificación tradicional.

La carrera del Gran Premio de Estados Unidos 2025 se llevará a cabo el domingo 19 de octubre, a las 15:00 horas y será transmitida por los canales de Sky Sports y por F1TV.

Sesión Día Hora TV Streaming Práctica libre Viernes 17 de octubre 11:30 Sky Sports México F1TV Qualy sprint Viernes 17 de octubre 15:30 Sky Sports México F1TV Carrera sprint Sábado 18 de octubre 11:00 Sky Sports México F1TV Qualy Sábado 18 de octubre 15:00 Sky Sports México F1TV Carrera Domingo 19 de octubre 15:00 hrs Sky Sports México F1TV

Fórmula 1 en México en Sky Sports

Favoritos para ganar el Gran Premio de Estados Unidos

Max Verstappen ha conseguido mejores resultados que los pilotos de McLaren en los últimos tres Grandes Premios gracias a las mejoras que ha encontrado Red Bull para su auto y por lo tanto ha recortado distancia en el campeonato y podríamos ponerlo como favorito para ganar tanto la sprint como la carrera del domingo.

A McLaren no se le da tan bien el circuito de Austin. La última vez que ganó aquí fue en 2012, con Lewis Hamilton y desde entonces no ha hecho podios, salvo el segundo lugar que logró Lando Norris en 2023. Oscar Piastri nunca ha sumado podios.

La lenta parada de Lando Norris en Monza / Getty

El último ganador del Gran Premio de Estados Unidos es Charles Leclerc, en Ferrari.