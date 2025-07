Nico Hulkenberg consiguió su primer podio en Fórmula 1 a los 37 años de edad y fue elegido como el piloto del día, en el Gran Premio de Gran Bretaña, en el cual finalizó tercero, detrás de Lando Norris y Oscar Piastri. Fue el mejor día en su vida en Fórmula 1 y lo mejor para él es que su pequeña hija, Noemí Sky, fue testigo.

En redes sociales circularon videos de Noemí festejando y gritando de emoción al ver a su papá en el podio después de 239 Grandes Premios. Noemí nació en 2021 y tiene tres años. Ha acompañado a su papá a algunos Grandes Premios, especialmente en Mónaco, donde radican.

