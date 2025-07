McLaren no ganaba el Gran Premio de Gran Bretaña desde 2008, con Lewis Hamilton



Señoras y señores, la lluvia del Gran Premio de Gran Bretaña hizo posible uno de los milagros más grandes en Fórmula 1 y es que Nico Hulkenberg consiguió su primer podio tras largar desde el puesto 19 y después de 239 carreras y 12 temporadas como piloto titular y otras dos como suplente (2020 y 2021) y lo hizo con Sauber, un equipo por el que muchos no dábamos un peso al inicio de la temporada.

Hulkenberg cruzó la meta detrás de los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, quienes finalizaron primero y segundo, respectivamente. El piloto alemán fue elegido, naturalmente como piloto del día y no pudo ocultar su emoción en la radio donde dejó escuchar un poco de llanto. “¡Nico, Nico, Nico!”, festejaron los mecánicos de Sauber.

Lando Norris, quien largó desde el tercer cajón, ganó la carrera más importante de su vida, hasta ahora. Él había manifestado que ganar en casa era un sueño, incluso tendría un valor mayor que cualquier campeonato, por ello tuvo un festejo muy emotivo con su madre, quien se mostró emocionada hasta las lágrimas: “Te amo muchisímo. Disfrútalo, disfrútalo”, le dijo a Lando.

El triunfo, además, reduce la ventaja a ocho puntos en el campeonato de pilotos con Oscar Piastri, quien tiene 234 puntos.

Si Oscar Piastri no pudo ganar en el Gran Premio de Gran Bretaña fue por un error infantil, después de hacer una frenada sumamente peligrosa detrás del safety car en la cual estuvo a punto de provocar un contacto con Max Verstappen. Esta maniobra provocó una sanción de 10 segundos, que fueron cumplidos a ocho vueltas del final y de ser líder cayó al segundo lugar y le cedió el triunfo a Lando Norris.

The incident that led to Piastri’s 10-second penalty #F1 #BritishGP pic.twitter.com/19PHX5hXGO