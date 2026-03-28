Lo que necesitas saber: Max Verstappen ha ganado los últimos cuatro Grandes Premios de Japón, desde el 2022 hasta el 2025.

Kimi Antonelli se queda con la pole position del Gran Premio de Japón. El italiano lo hizo de nuevo, y consiguió su segunda pole de forma consecutiva, después de que en China se convirtió en el pole-sitter más joven en la historia de la Fórmula 1 ¿Estamos presenciando el camino de un futuro campeón?

George Russell saldrá segundo en la parrilla de salida, mientras que Oscar Piastri lo hará desde el tercer cajón. Esperemos que está vez el australiano pueda terminar la carrera.

¿Y Checo Pérez? Bueno, se fue eliminado en la Q1 y tendrá que salir desde el puesto 19.

Imagen @F1 vía X

Parrilla salida Gran Premio de Japón

N° Piloto Escudería 1 Kimi Antonelli Mercedes 2 George Russell Mercedes 3 Oscar Piastri McLaren 4 Charles Leclerc Ferrari 5 Lando Norris McLaren 6 Lewis Hamilton Ferrari 7 Pierre Gasly Alpine 8 Isack Hadjar Red Bull 9 Gabriel Bortoleto Audi 10 Arvid Lindblad Racing Bulls 11 Max Verstappen Red Bull 12 Esteban Ocon Haas 13 Nico Hulkenberg Audi 14 Liam Lawson Racing Bulls 15 Franco Colapinto Alpine 16 Carlos Sainz Williams 17 Alex Albon Williams 18 Ollie Bearman Haas 19 Checo Pérez Cadillac 20 Valtteri Bottas Cadillac 21 Fernando Alonso Aston Martin 22 Lance Stroll Aston Martin

Verstappen eliminado en la Q2 de Japón

Max Verstappen quedó eliminado en la Q2, sí, el mismo piloto que llevaba cuatro años dominando Suzuka, no pudo llegar al top ten.

Irónicamente, Arvid Lindblad, el único rookie de la temporada, dejó fuera a Verstappen. La crisis en Red Bull va en aumento y seguramente la paciencia del neerlandés se está agotando.

Eliminados Q2

Max Verstappen | Red Bull

Esteban Ocon | Haas

Nico Hulkenberg | Audi

Liam Lawson | Racing Bulls

Franco Colapinto | Alpine

Carlos Sainz | Williams

Checo Pérez saldrá 19 en Japón

Los dos autos de Cadillac quedaron eliminados en la Q1; aún están muy lejos de alcanzar la velocidad necesaria para avanzar a la Q2. La ‘buena noticia’ es que Checo Pérez saldrá desde el lugar 19 de la parrilla de salida, por delante de su compañero, Valtteri Bottas, que tendrá que arrancar desde el puesto 20.

Fotografía @Cadillac_F1

Eliminados Q1