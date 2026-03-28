Lo que necesitas saber:
Max Verstappen ha ganado los últimos cuatro Grandes Premios de Japón, desde el 2022 hasta el 2025.
Kimi Antonelli se queda con la pole position del Gran Premio de Japón. El italiano lo hizo de nuevo, y consiguió su segunda pole de forma consecutiva, después de que en China se convirtió en el pole-sitter más joven en la historia de la Fórmula 1 ¿Estamos presenciando el camino de un futuro campeón?
George Russell saldrá segundo en la parrilla de salida, mientras que Oscar Piastri lo hará desde el tercer cajón. Esperemos que está vez el australiano pueda terminar la carrera.
¿Y Checo Pérez? Bueno, se fue eliminado en la Q1 y tendrá que salir desde el puesto 19.
Parrilla salida Gran Premio de Japón
|N°
|Piloto
|Escudería
|1
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|2
|George Russell
|Mercedes
|3
|Oscar Piastri
|McLaren
|4
|Charles Leclerc
|Ferrari
|5
|Lando Norris
|McLaren
|6
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|7
|Pierre Gasly
|Alpine
|8
|Isack Hadjar
|Red Bull
|9
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|10
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|11
|Max Verstappen
|Red Bull
|12
|Esteban Ocon
|Haas
|13
|Nico Hulkenberg
|Audi
|14
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|15
|Franco Colapinto
|Alpine
|16
|Carlos Sainz
|Williams
|17
|Alex Albon
|Williams
|18
|Ollie Bearman
|Haas
|19
|Checo Pérez
|Cadillac
|20
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|21
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|22
|Lance Stroll
|Aston Martin
Verstappen eliminado en la Q2 de Japón
Max Verstappen quedó eliminado en la Q2, sí, el mismo piloto que llevaba cuatro años dominando Suzuka, no pudo llegar al top ten.
Irónicamente, Arvid Lindblad, el único rookie de la temporada, dejó fuera a Verstappen. La crisis en Red Bull va en aumento y seguramente la paciencia del neerlandés se está agotando.
Eliminados Q2
- Max Verstappen | Red Bull
- Esteban Ocon | Haas
- Nico Hulkenberg | Audi
- Liam Lawson | Racing Bulls
- Franco Colapinto | Alpine
- Carlos Sainz | Williams
Checo Pérez saldrá 19 en Japón
Los dos autos de Cadillac quedaron eliminados en la Q1; aún están muy lejos de alcanzar la velocidad necesaria para avanzar a la Q2. La ‘buena noticia’ es que Checo Pérez saldrá desde el lugar 19 de la parrilla de salida, por delante de su compañero, Valtteri Bottas, que tendrá que arrancar desde el puesto 20.
Eliminados Q1
- Alex Albon | Williams
- Ollie Bearman | Haas
- Checo Pérez | Cadillac
- Valtteri Bottas | Cadillac
- Fernando Alonso | Aston Martin
- Lance Stroll | Aston Martin