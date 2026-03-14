Lo que necesitas saber: George Russell ganó la Sprint de China.

Kimi Antonelli se quedó con la pole position del Gran Premio de China. Y no solo eso, también se convirtió en el pole-sitter más joven en toda la historia de la Fórmula 1 con 19 años, 6 meses y 17 días. George Russell saldrá segundo y Lewis Hamilton en el tercer puesto de la parrilla de salida.

Imagen @F1 vía X

Justo cuando parecía que Russell dominaría la sesión de clasificación, una falla en su auto lo dejó fuera de la pelea. Su auto se bloqueó y tuvo que ir a pits a tratar de solucionar el problema. Y aunque regresó para hacer su vuelta rápida, no pudo superar al italiano.

¿Y Checo? La buena noticia es que el auto de Checo Pérez sigue entero; la mala es que saldrá desde el último cajón.

Parrilla de salida del Gran Premio de China

N° Piloto Equipo 1 Kimi Antonelli Mercedes 2 George Russell Mercedes 3 Lewis Hamilton Ferrari 4 Charles Leclerc Ferrari 5 Oscar Piastri McLaren 6 Lando Norris McLaren 7 Pierre Gasly Alpine 8 Max Verstappen Red Bull 9 Isack Hadjar Red Bull 10 Ollie Bearman Haas 11 Nico Hulkenberg Audi 12 Franco Colapinto Alpine 13 Esteban Ocon Haas 14 Liam Lawson Racing Bulls 15 Arvid Lindblad Racing Bulls 16 Gabriel Bortoleto Audi 17 Carlos Sainz Williams 18 Alex Albon Williams 19 Fernando Alonso Aston Martin 20 Valtteri Bottas Cadillac 21 Lance Stroll Aston Martin 22 Checo Pérez Cadillac

Pilotos más jovenes en conseguir una pole

Y por si se lo preguntaban, acá les dejamos la lista de los cinco pilotos más jovenes en conseguir una pole position en la Fórmula 1. Hasta antes de Kimi, Sebastian Vettel tenía el récord con 21 años, 2 meses y 11 días.

Kimi Antonelli: 19 años, 6 meses y 17 días Sebastian Vettel: 21 años, 2 meses y 11 días Charles Leclerc: 21 años, 5 meses y 15 días Fernando Alonso: 21 años, 7 meses y 23 días Max Verstappen: 21 años, 10 meses y 5 días

Fotografía @MercedesAMGF1 vía X

Bortoleto se va al muro en la Q2

En la última parte de la Q2, Gabriel Bortoleto perdió el control de su Audi en la última curva y golpeó los muros de seguridad. Afortunadamente, el golpe no fue más grave y el brasileño pudo llegar a los pits por sus propios medios.

Aunque no evitó irse eliminado en la Q2 junto a Nico Hulkenberg, Franco Colapinto, Esteban Ocon, Liam Lawson y Arvid Lindblad.

Eliminados Q2

Nico Hulkenberg | Audi

Franco Colapinto | Alpine

Esteban Ocon | Haas

Liam Lawson | Racing Bulls

Arvid Lindblad | Racing Bulls

Gabriel Bortoleto | Audi

Checo Pérez saldrá último en China

Ambos pilotos de Cadillac se fueron eliminados en la Q1. La peor parte se la llevó Checo Pérez, quien fue el más lento de la sesión, por lo que tendrá que salir desde el fondo de la parrilla, en el último cajón.

Mientras que, Valtteri Bottas saldrá desde el puesto 20, apenas un par de puestos por encima del tapatío. Cadillac tiene que ir poco a poco, aún se encuentra muy lejos del resto de los equipos en términos de fiabilidad.

El Cadillac número 11 de Checo Pérez

Eliminados Q1