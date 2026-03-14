Lo que necesitas saber:

George Russell ganó la Sprint de China.

Kimi Antonelli se quedó con la pole position del Gran Premio de China. Y no solo eso, también se convirtió en el pole-sitter más joven en toda la historia de la Fórmula 1 con 19 años, 6 meses y 17 días. George Russell saldrá segundo y Lewis Hamilton en el tercer puesto de la parrilla de salida.

Kimi Antonelli se queda con la pole de China
Imagen @F1 vía X

Justo cuando parecía que Russell dominaría la sesión de clasificación, una falla en su auto lo dejó fuera de la pelea. Su auto se bloqueó y tuvo que ir a pits a tratar de solucionar el problema. Y aunque regresó para hacer su vuelta rápida, no pudo superar al italiano.

¿Y Checo? La buena noticia es que el auto de Checo Pérez sigue entero; la mala es que saldrá desde el último cajón.

Parrilla de salida del Gran Premio de China

PilotoEquipo
1Kimi AntonelliMercedes
2George RussellMercedes
3Lewis HamiltonFerrari
4Charles LeclercFerrari
5Oscar PiastriMcLaren
6Lando NorrisMcLaren
7Pierre GaslyAlpine
8Max VerstappenRed Bull
9Isack HadjarRed Bull
10Ollie BearmanHaas
11Nico HulkenbergAudi
12Franco ColapintoAlpine
13Esteban OconHaas
14Liam LawsonRacing Bulls
15Arvid LindbladRacing Bulls
16Gabriel BortoletoAudi
17Carlos SainzWilliams
18Alex AlbonWilliams
19Fernando AlonsoAston Martin
20Valtteri BottasCadillac
21Lance StrollAston Martin
22Checo PérezCadillac

Pilotos más jovenes en conseguir una pole

Y por si se lo preguntaban, acá les dejamos la lista de los cinco pilotos más jovenes en conseguir una pole position en la Fórmula 1. Hasta antes de Kimi, Sebastian Vettel tenía el récord con 21 años, 2 meses y 11 días.

  1. Kimi Antonelli: 19 años, 6 meses y 17 días
  2. Sebastian Vettel: 21 años, 2 meses y 11 días
  3. Charles Leclerc: 21 años, 5 meses y 15 días
  4. Fernando Alonso: 21 años, 7 meses y 23 días
  5. Max Verstappen: 21 años, 10 meses y 5 días
Kimi Antonelli
Fotografía @MercedesAMGF1 vía X

Bortoleto se va al muro en la Q2

En la última parte de la Q2, Gabriel Bortoleto perdió el control de su Audi en la última curva y golpeó los muros de seguridad. Afortunadamente, el golpe no fue más grave y el brasileño pudo llegar a los pits por sus propios medios.

Aunque no evitó irse eliminado en la Q2 junto a Nico Hulkenberg, Franco Colapinto, Esteban Ocon, Liam Lawson y Arvid Lindblad.

Eliminados Q2

  • Nico Hulkenberg | Audi
  • Franco Colapinto | Alpine
  • Esteban Ocon | Haas
  • Liam Lawson | Racing Bulls
  • Arvid Lindblad | Racing Bulls
  • Gabriel Bortoleto | Audi

Checo Pérez saldrá último en China

Ambos pilotos de Cadillac se fueron eliminados en la Q1. La peor parte se la llevó Checo Pérez, quien fue el más lento de la sesión, por lo que tendrá que salir desde el fondo de la parrilla, en el último cajón.

Mientras que, Valtteri Bottas saldrá desde el puesto 20, apenas un par de puestos por encima del tapatío. Cadillac tiene que ir poco a poco, aún se encuentra muy lejos del resto de los equipos en términos de fiabilidad.

El Cadillac número 11 de Checo Pérez
El Cadillac número 11 de Checo Pérez

Eliminados Q1

  • Carlos Sainz | Williams
  • Alex Albon | Williams
  • Fernando Alonso | Aston Martin
  • Valtteri Bottas | Cadillac
  • Lance Stroll | Aston Martin
  • Checo Pérez | Cadillac

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