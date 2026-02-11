Lo que necesitas saber:

Audi es el único equipo que no ha definido el nombre de su piloto reserva

Las alineaciones de pilotos están cerradas en Fórmula 1, y no sólo hablamos de los pilotos titulares, sino de los pilotos reserva, entre ellos el mexicano Pato O’Ward, que aunque dijo que 2025 sería su último año cumpliendo este rol, repetirá junto a Leonardo Fornaroli, quien acompañará a Lando Norris y Oscar Piastri cuando Pato esté compitiendo en IndyCar. 

Todos los equipos ya definieron a sus pilotos reserva (salvo Audi) y algunas caras conocidas, con pilotos que no encontraron asiento titular para la temporada 2026, como el caso del japonés Yuki Tsunoda, el chino Zhou Guanyu y hasta el italiano Antonio Giovinazzi. 

Yuki Tsunoda, piloto reserva de Red Bull y Racing Bulls
Yuki Tsunoda, piloto reserva de Red Bull y Racing Bulls / FB

¿Qué hace un piloto reserva?

Todos los pilotos reserva están preparados para tomar un asiento y competir en cualquier sesión de un Gran Premio de Fórmula 1, pues tienen puntos suficientes en la Superlicencia. Hay quienes incluso tienen número, como Zhou Guanyu (24) y Yuki Tsunoda (22) lo único que les ha faltado es suerte para ser titulares. 

Por lo tanto, sus funciones son las de un piloto suplente que puede tomar el monoplaza en caso de que uno de los titulares no pueda participar por lesión o enfermedad.

Sin embargo, sus tareas más demandantes están en el simulador, donde pasan decenas de horas a la semana con la finalidad de arrojar datos que ayuden a la puesta a punto de los monoplazas de los pilotos titulares. Acá te compartimos más sobre la vida de un piloto reserva, que suele ser miserable, de acuerdo con Pato O’Ward.

Zhou Guanyu, piloto reserva de Cadillac
Zhou Guanyu, piloto reserva de Cadillac / FB

Ellos son todos los pilotos reserva de Fórmula 1 2025

EscuderíaPiloto reservaConócelos
McLarenPato O’Ward y Leonardo FornaroliPato O'WardLeonardo Fornaroli, piloto reserva de McLaren
Red BullYuki TsunodaYuki Tsunoda en Silverstone
MercedesFrederik VestiFrederik Vesti, piloto reserva de Mercedes
FerrariAntonio GiovinazziAntonio Giovinazzi en Ferrari
WilliamsLuke BrowningLuke Browning, piloto reserva de Williams
HaasJack Doohan y Ryo HirakawaJack Doohan en el GP de MiamiRyo Hirakawa, piloto reserva de Haas
Aston MartinJak CrawfordJak Crawford, piloto reserva de Aston Martin
AlpinePaul AronPaul Aron, piloto de Alpine
CadillacZhou Guanyu Zhou Guanyu, piloto reserva de Cadillac
Racing BullsYuki TsunodaYuki Tsunoda piloto de F1
AudiPor definir

