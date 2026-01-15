Lo que necesitas saber: Tener a Fornaroli podría ayudarle a enfocarse en ser campeón de la IndyCar

¡Pato O’Ward se mantiene otro año en la Fórmula 1! McLaren lo confirmó como piloto de reserva para la temporada 2026. La cosa es que ahora tendrá como compañero a Leonardo Fornaroli, flamante campeón de la Fórmula 2.

Leonardo Fornaroli acompañará a Pato O’Ward como reservas de McLaren

Pato O’Ward y Leonardo Fornaroli, pilotos de reserva de McLaren

“Estoy entusiasmado por continuar como piloto reserva del equipo McLaren de Fórmula 1 (…) He aprendido muchísimo probando y conduciendo coches de F1 en los últimos años, así que espero con ilusión este continuo crecimiento y desarrollo”, fueron las palabras del mexicano ante el anuncio oficial de los campeones de Fórmula 1.

Pato combinará su chamba como piloto de reserva de McLaren con su rol en la IndyCar, corriendo con Arrow McLaren, así que nuevamente será un año de mucho trabajo con miras a seguir soñando con la F1.

Y sí, compartirá el cargo con Leonardo Fornaroli, el campeón de la Fórmula 2 que también sabe lo que es conquistar la Fórmula 3. “Estoy encantado de asumir un nuevo rol en McLaren”, dijo él. Dura competencia para el mexicano, pero también un punto fuerte para ganar la IndyCar.

Pato O’Ward es una estrella en IndyCar / Foto: Arrow McLaren

Tener compañero como piloto de reserva permitirá a Pato O’Ward enfocarse en la IndyCar

Y es que este 2026 apunta para que Pato O’Ward se enfoque en ganar el campeonato de la IndyCar. Luego de ese segundo lugar el año pasado, la llegada de Fornaroli con McLaren podría ayudarle a priorizar el buscar arrebatarle la corona a Palou.

Pato ha dejado claro en entrevistas anteriores que su gran objetivo para este año son las 500 millas de Indianápolis (AQUÍ el calendario para que sepas cuándo es), así que podríamos tener un 2026 histórico para él.

Si bien el tener a Fornaroli podría provocar que Pato tenga menos chances de subirse a los autos de McLaren en prácticas libres de Fórmula 1 (como hizo en México en 2025), es cosa de verle el lado positivo al asunto, ¿no crees?

“Me he quedado cerca muchas, muchas veces. Pero yo creo que no hay que cambiarle mucho. Todos los años estamos ahí, tercero, segundo, segundo“, dijo sobre lo necesario para ser campeón de la IndyCar en 2026.