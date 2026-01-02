Lo que necesitas saber: Pedro Rodríguez ganó dos carreras en Fórmula 1

El primer triunfo de un mexicano en Fórmula 1 se escribió el 2 de enero de 1967 en el Gran Premio de Sudáfrica gracias a Pedro Rodríguez, quien puso la bandera en alto aquella tarde, sin embargo esa no fue la primera vez que se escuchó el himno de México. Nadie de la organización de esa carrera esperaba que Pedro Rodríguez ganara la carrera, por lo cual no tenían la pista de nuestro himno.

Pedro Rodríguez se convirtió en el primer mexicano en ganar una carrera de Fórmula 1, pero además es el único piloto de nuestro país, hasta la fecha, que ha liderado el campeonato de pilotos, en parte gracias a que el Gran Premio de Sudáfrica fue el primero del calendario de aquel año.

Pedro Rodríguez de la Vega

El primer triunfo mexicano en Formula 1

El legendario Pedro Rodríguez comenzó la carrera del Gran Premio de Sudáfrica en la cuarta posición en el circuito recién estrenado de Kayalami y aunque el mexicano tuvo una buena arrancada, en el desarrollo de la carrera cayó hasta el séptimo puesto.

Pedro compitió con auténticas leyendas como el austriaco Jochen Rindt (amigo de Helmut Marko), su compañero en la escudería Cooper, además de Jackie Stewart, Graham Hill, John Surtees y Jim Clark.

Pedro Rodríguez sufrió problemas con la caja de cambios, de modo que no puso usar la segunda ni la cuarta marcha ya avanzada la carrera, la cual se disputó a 80 vueltas, pero no fue el único, de modo que la carrera perdió a varios competidores por fallas en los motores.

El mexicano fue consistente y a falta de 10 vueltas tomó el segundo sitio, detrás de John Love, quien tuvo que entrar pits por combustible y a falta de seis giros el mexicano heredó el primer lugar, el cual mantuvo hasta cruzar la línea de meta con 26 segundos de diferencia sobre John Love, que terminó segundo. John Surtees finalizó tercero.

Triunfo de Pedro Rodríguez en el GP de Sudáfrica de 1967 / México GP

El himno de México fue sustituido por una canción de Bill Crosby

El triunfo de Pedro Rodríguez fue algo tan inesperado que los organizadores del Gran Premio de Sudáfrica no tenían el himno de México y es que Pedro no era un piloto de Fórmula 1 a tiempo completo. En lugar del himno nacional, el festejo del mayor de los hermanos Rodríguez fue acompañado por la canción South of the Border (Al sur de la frontera) de Bill Crosby.

La canción habla de un romance en un viaje a México, así que al ser lo más cercano a una canción mexicana, fue elegida para sustituir nuestro himno.

En su regreso a México, Pedro Rodríguez pidió una cinta con el himno nacional, la cual transportaba a todas las carreras a las que asistía para asegurarse que la siguiente vez sí se escuchara el himno de México, lo cual ocurrió hasta el Gran Premio de Bélgica de 1970.

Tras aquel triunfo, Pedro Rodríguez recibió un contrato a tiempo completo con el equipo Cooper y disputó ocho de las 11 carreras de aquella temporada, como coequipero de Jochen Rindt, con quien tuvo una marcada rivalidad.

“Pedro era confiable, cuidadoso con el auto, pero rápido. Creo que era un futuro campeón” dijo en su momento Roy Salvadori, director de la escudería Cooper.