Lo que necesitas saber: El Gran Premio de Bélgica de 1970 fue el primero en el que se escuchó el himno, aunque en realidad debió escucharse desde 1967 en Sudáfrica, pero no tenían la pista

Bélgica fue el primer Gran Premio en el que se escuchó el himno de México en Fórmula 1, gracias al triunfo del legendario Pedro Rodríguez, quien conquistó aquella carrera en el circuito de Spa, con la escudería BRM.

El 7 de junio de 1970, Pedro, el mayor de los hermanos Rodríguez, largó desde la sexta posición y era gracias a una excelente largada, el mexicano tomó el liderato a partir del quinto giro. En aquella época, la carrera en el circuito de Spa constabnba de 18 vueltas y el mexicano impuso un nuevo récord al promediar una velocidad de 244.6 kilómetros por hora.

Este es el auto con el que Pedro Rodriguez ganó el GP de Bélgica en 1970 / Sopitas.com

La primera vez que sonó el himno de México en Fórmula 1

De esta manera, Pedro Rodríguez voló sobre la pista consumó un triunfo histórico para el automovilismo mexicano con el cual hizo sonar por primera vez el himno de México en Fórmula 1.

Esa fue la última vez que Pedro Rodríguez pudo correr en el circuito de Spa, pues al año siguiente, el mexicano falleció tras un accidente en Alemania, además de que Bélgica salió del calendario para ser sometido a remodelación.

El mexicano estuvo acompañado en el podio por el neozelandés Chris Amon y por el francés Jean-Pierre Beltoise.

Pedro Rodríguez en el podio de Bélgica

El himno de México debió sonar en 1967 en el GP de Sudáfrica

El triunfo de Pedro Rodríguez en Bélgica no fue el primero. En la temporada 1967, el mexicano cruzó la meta en la primera posición, después de haber largado desde el cuarto lugar, sin embargo, aquella ocasión no se entonó el himno de México por la simple y sencilla razón de que los organizadores no tenían la pista de nuestro himno.

Para tratar de hacer sentir a Pedro Rodríguez como en casa, los organizadores pusieron en el sonido la canción “Al Sur de la Frontera”, porque según era la pista más relacionada con México.

Desde entonces Pedro Rodríguez pidió que le grabaran en una cinta el himno de México y viajó con ésta a todos los lugares en los que corrió para asegurarse que el himno mexicano se escuchara en Fórmula 1, algo que sucedió finalmente en aquel Gran Premio de Bélgica de 1970.

Pedro Rodríguez hizo un carrerón en Bélgica / Getty images

Tuvieron que pasar 50 años para que el himno de México volviera a ser escuchado en Fórmula 1, gracias el triunfo de Checo Pérez en el Gran Premiod e Sahkir, en 2020.

