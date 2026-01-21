Lo que necesitas saber: Sebastián Álvarez había ganado en 2025, pero fue descalificado con su equipo por problemas técnicos

Las legendarias 24 horas de Daytona tiene un alto significado en la historia del automovilismo en México gracias a los Hermanos Rodríguez, en especial a Pedro Rodríguez, quien obtuvo hasta cuatro victorias, y por lo tanto la bandera de nuestro país es una de las más reconocidas en la historia de esta competencia, que cuenta con un mexicano en la actualidad, se trata de Sebastián Álvarez.

Pedro Rodríguez ganó las 24 horas de Daytona de 1971 / IG Pedro Rodriguez

¿Quién es el piloto mexicano en las 24 horas de Daytona?

Sebastián Álvarez Arce nació el 8 de julio del 2002, en Monterrey, Nuevo León y desde hace unos años radica en Inglaterra. Aunque comenzó su carrera con la miradas puesta en Fórmula 1, ha encontrado su lugar en el campeonato IMSA y en la Eurpean Le Mans Series, de modo que ha trascendido en los campeonatos de resistencia.

En 2025, Sebastián Álvarez había ganado las 24 horas de Daytona en la categoría LMP2, y con ello un reloj de medio millón de pesos, sin embargo fue descalificado por el desgaste excesivo del piso (así que tuvo que regresar el reloj).

Sebastián Álvarez tenía el sueño de llegar a Fórmula 1, de modo que se desarrolló en categorías con autos tipo fórmula y compitió en Fórmula 4 y Fórmula 3. “Soñé con llegar a la F1 y convertirme en piloto profesional”. Pero en realidad su sitio estaba en las categorías de resistencia, en la cual también existen categorías.

“Estoy corriendo en el LMP2, que es como la F2, pero de resistencia. Estoy a un paso de correr hypercar, que es el equivalente a la F1”, dijo el piloto de Escudería Telmex en una entrevista con High and Beyond Magazine.

F4 Británica | 2018

F4 Británica | 2019

Campeonato GB3 | 2021

Euroformula Open | 2021

Asian LeMans Series | 2022

Asian LeMans Series | 2023

European LeMans Series | 2022-2026

IMSA Championship | 2023-2026

Sebastián Álvarez, piloto mexicano / IG

Sebastián Álvarez en las 24 horas de Daytona 2026

Para la edición 2026 de las 24 horas de Daytona están inscritos un total de 60 coches, los cuales se dividen en cuatro categorías: GTP, LPM2, GTD Pro y GTD.

Álvarez, como decíamos, compite en la categoría LPM2, donde está inscritos 13 coches en total, y él está inscrito con el equipo Tower Motorsport y en el auto número 8, el cual comparte con otros tres pilotos: John Farano (Canadá), Sebastien Bourdais (Francia) y Kyffin Simpson (Barbados-Islas Caimán).

El equipo de Sebastián Álvarez / Tower Motorsport

¿Dónde se pueden ver las 24 horas de Daytona?

La carrera está programada para iniciar el sábado 24 de enero a las 12:40 horas y se puede ver en vivo a través del canal de IMSA en Youtube, así que aquí te dejamos las transmisiones. El mexicano Sebastián Álvarez partirá desde el puesto número 11, con el auto número 8.