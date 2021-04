Estas son 10 grandes películas que han sido ignoradas por los Oscars en la última década

Cada año, la entrega de los Oscars llega para acaparar la atención de Hollywood y el mundo, todo con el fin de reconocer a “lo mejor de la industria cinematográfica”. Y bueno, esta última idea que mencionamos entre comillas siempre será algo subjetiva, sobre todo si tomamos en cuenta las enormes omisiones que se han hecho a lo largo de la historia.

Por supuesto, la época reciente no es la excepción y en la última década, grandes largometrajes se han quedado sin nominación, esto a pesar de que la crítica y los cinéfilos de hueso colorado las veían, como mínimo, contendiendo por una estatuilla.

A unos días de que se lleve a cabo la entrega de los Oscars 2021, queremos hacer un repaso por 10 películas que han sido ignoradas en los últimos años. ¿Merecían ser consideradas? Aunque es algo complejo de asegurar, podemos decir que sí tenían las credenciales para hacerse un espacio en las listas de nominados.

Uncut Gems

Puede gustarte o no Adam Sandler y su trabajo dentro del ámbito de las comedias -porque sí, hay unas que de plano no son tan ‘disfrutables’, por decirlo de alguna manera-, pero hay que admitir que su actuación en Uncut Gems sobrepasó la expectativa.

Bajo la dirección de los hermanos Safdie, el actor demostró que puede hacer algo más que comedias; Adam nos mostró si se trata generar drama y tensión, tiene la capacidad suficiente para hacerlo de gran manera. Desafortunadamente, aunque la rompió en festivales y en otras entregas como la de la National Board of Review, para los Oscars pasó desapercibida totalmente.

Split

Bueno, acá en Latinoamérica y el mundo hispanoparlante la conocemos como Fragmentado, pero más allá del nombre, se trata de una de las películas más populares de los últimos años. Incluso, si lo vemos desde una perspectiva ‘chusca’, a día de hoy siguen vigentes muchos memes relacionados con esta historia.

Y tenemos que decirlo: James McAvoy se aventó un trabajo titánico interpretando a Kevin Wendell Crumb, un sujeto diagnosticado con Trastorno de Identidad Disociativo que evoca 23 personalidades diferentes. La actuación de James impactó a muchos y, sin duda, tenía lo suficiente como para al menos haber sido nominado a Mejor Actor -como mínimo-.

Hereditary

Hoy en día, el género de terror y el del suspenso psicológico atraviesa una dura etapa en la que pocas películas son capaces de llevar al extremo nuestro sentido del miedo o la inquietud. Hereditary (o el ‘Legado del Diablo ‘ en América Latina) es uno de esos largometrajes destacados del género en los últimos años.

Con su debut cinematográfico, Ari Aster se cansó de acaparar los reflectores de los círculos especializados y el público en general. Lo mismo pasó con la actriz Toni Colette, que se convirtió en una de las figuras más respaldadas entre 2018 y 2018 rumbo a la temporada de premios. Sin embargo -y aunque suena feo-, la Academia ninguneó su estupenda actuación estelar.

The Farewell

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de repente tiene unas maneras medio raras de escoger a sus contendientes. Y no porque no lo merezcan -por algo las nominadas están ahí-, sino porque hay casos como el de The Farewell que no entendemos cómo se quedan fuera.

En esta película, que tiene un tremendo peso dramático y cómico bien equilibrado, se desmenuzan las complicaciones de despedir a un ser querido y hasta hay un choque cultural rondando sobre ello. Esta cinta vale su peso en oro y la actuación estelar de Nora Lum (mejor conocida como Awkwafina) tenía todo para encumbrarla con una nominación.

La Vie d’Adèle

Este caso fue bastante polémico en su momento. La Vie d’Adèle es, por mucho, uno de los dramas románticos más comentados y populares de los últimos diez años. Cualquiera que la haya visto allá en el lejano 2013, sabe por qué decimos esto… Y aún así, no contendió en los Oscars.

¿Por qué? Todo se debió a una cuestión de tiempos de estreno en su natal Francia. La distribuidora The Wild Bunch le dio prioridad a su estrategia comercial antes que adelantar el lanzamiento para ser considerada en los Oscar, donde seguramente habría sido una fuerte candidata para llevarse la estatuilla a Mejor Película Extranjera.

“En ningún momento nos planteamos modificar la fecha de lanzamiento para doblegarnos ante la estupidez de las reglas de los Oscar” dijo en su momento un portavoz de dicha distribuidora. Eso sí, la cinta se llevó una Palma de Oro en aquel país y pues méritos tenía.

The Last Black Man in San Francisco

El año pasado, en la entrega número 92 de los Premios Oscar, los cinéfilos del mundo y la crítica especializada aplaudió el gran trabajo de Bong Joon-Ho y eso se vio reflejado una vez que se llevó el galardón a Mejor Película por Parasite. La Academia por fin parecía haberle dado un poco de justicia a la industria… aunque no todo es color de rosa.

Una de las sorpresas que nos llevamos previo a la ceremonia, fue ver que The Last Black Man in San Francisco -la opera prima de Joe Talbot– no había sido nominada. Imagínate: el legendario Danny Glover le encantó tanto el proyecto que él mismo se ofreció a aparecer en la cinta. Medios como Entertainment Weekly, más allá de las destacadas actuaciones y la historia basada en la vida del director -que te atrapa, por cierto-, destacan la banda sonora. Qué les costaba una nominación por ahí.

Margaret

Vamos a echar un vistazo a los primeros años de la década de los 2010 porque ahí, también hay una cinta que nada más no la armó en las nominaciones, pero lo merecía. Margaret de Kenneth Lonergan se lanzó en 2011, pero originalmente comenzó a filmarse en entre 2003 y 2004, con miras a lanzarse en 2005. No sucedió así ya que el director nomás no nada con el final adecuado.

Igualmente, ese perfeccionismo impregnado hasta el tuétano nos regaló una estupenda actuación por parte de Anna Paquin complementada por otras grandes figuras como Mark Ruffalo y Matt Damon. Esta cinta nos muestra la evolución en el remordimiento y la tensión generada por la culpa luego de que una estudiante causa un accidente que le cuesta la vida a una persona. Merecía más en los Oscars de 2012.

A Most Violent Year

Una de las mejores y más esperadas películas de 2014, A Most Violent Year se cansó de romperla en los círculos de la crítica especializada -con más nominaciones que premios, eso sí-. Sin embargo, como muchos cinéfilos estarán de acuerdo, se le pasó por alto en instancias más importantes.

En los Globos de Oro solo obtuvo una nominación para Mejor Actriz de Reparto (Jessica Chastain)y de ahí en fuera, nada más. Ahora, en los Oscars, ni sus luces. No pedimos que le dieran todos los premios por supuesto, pero quedó el amargo sabor de que merecía mejor suerte en la temporada de premios de 2015.

First Reformed

Vamos a entrar en un terreno muy injusto con dos películas que sí contendieron en los Oscar, pero que tenían el potencial para hacerse con más de una nominación. La primera de ellas es First Reformed, que solo recibió una nominación a Mejor Guión Original para Paul Schrader -que no ganó, además-.

La sorpresa, en este caso, es que este largometraje estaba en la lista de predicciones de la crítica y los medios como una de las que estaba lista para echarse al hombro varias nominaciones, siendo una de las más esperadas la que se contemplaba para Ethan Hawke como Mejor Actor (gran actuación, por cierto). Al final, la Academia pasó por alto muchos detalles de la cinta y si bien no la ignoraron del todo, sí la excluyeron bastante en otras categorías.

Gone Girl

Caso similar pasa con Gone Girl. No es como que David Fincher necesite más reconocimiento del que ya tiene como director, pero esta cinta es, dentro de su exitoso catálogo de filmes, la que dejó la espinita de que merecía más que una sola nominación a los Oscars.

Vaya, Rosemund Pike no se llevó el premio a Mejor Actriz (aunque nadie hubiera dicho nada si se lo dan). Y en lo que respecta a los demás miembros del elenco, por ahí se siente como que a Ben Affleck ‘le hicieron el feo’ ¿Merecía más esta cinta? Algunos aseguran que sí.