Las 10 grandes ausentes de los Oscar 2021 (y dónde verlas)

Nunca nadie queda 100 por ciento satisfecho con las ceremonias de premiación de ningún tipo. Pero los premios de la Academia o los Oscar, siempre están en el primer lugar de la lista de las insatisfacciones, y no sólo a partir del anuncio de ganadores, sino desde las nominaciones. Y no es culpa de nadie. Para celebrar un año entero de cine, se van a quedar más cosas fuera que las que entran…

Para la edición de 2021 no ha sido la excepción. En un año atípico donde una enorme cantidad de estrenos importantes retrasaron su salida, y por tanto salieron de la contienda para los Oscar en este año, muchos filmes lograron entrar a la contienda de los nominados mientras otros tuvieron de dos sopas: o recibieron pocas nominaciones, o bien, ninguna.

El mejor ejemplo de la primera situación es Da 5 Bloods de Spike Lee que al estrenarse a mediados de 2020, se convirtió en una de las “favoritas” para recibir múltiples nominaciones en categorías importantes como Director o Actor. Pero al final se quedó con una sola mención para Terence Blanchard en Mejor Score. Lamentable.

En la segunda opción de los que se quedaron en ceros, está The Mauritanian de Kevin Macdonald que tuvo presencia fuerte en los Golden Globes, pero no recibió nada en las nominaciones de los Oscar. Así que acá nor armamos una lista de 10 películas que se quedaron fuera, pero que valen la pena verse:

The Human Voice

No disponible en streaming y sin fecha de estreno

Tilda Swinton en pantalla es una delicia. No importa qué personaje interprete, es una verdadera experiencia verla, y esa satisfacción aumenta bajo la dirección de uno de los directores que más apelan a la sensualidad en sus filmes. Hablamos de Pedro Almodóvar, desde luego.

El cineasta español, hace unos años, anunció que trabajaría en su primera producción en inglés de la mano de Tilda Swinton en el protagónico. Finalmente, en 2020 se estrenó el cortometraje bajo el título de The Human Voice basado en la obra de Jean Cocteau y que es, por decir menos, una genialidad.

Almodóvar mete a un apartamento perfectamente bien diseñado a una mujer elegante que se acostumbra a estar acompañada (y esto no necesariamente significa que en la compañía exista amor). También hay un perro. Después de una llamada telefónica con su amante o el objeto de su deseo, se desencadena la locura. En el apartamento aparece un hacha.

La cámara, durante 30 minutos, acosa al personaje de Swinton para hacernos testigos del abismo del abandono que pronto se convierte en soledad, desesperación, silencio, locura… como si una voz en la cabeza se revelara para presentarte los peores escenarios ante la ausencia de la persona amada.

The Human Voice, como les dijimos, es una genialidad. Swinton es maravillosa y Almodóvar lo único que hace es reafirmar su lugar como un autor de culto (luego de sus no sabemos cuántos premios internacionales, incluido un par de Oscars). ¿Recibió nominación este 2021? No, y no hay explicación aparente.

Never Rarely Sometimes Always

Disponible en HBO Go

Never Rarely Sometimes Always, el último largometraje de Eliza Hittman (Beach Rats, 2017), debutó en Sundance con la aclamación de la crítica. Y a partir de ahí, desfiló por algunos otros festivales recibiendo distintas nominaciones para los Indie Spirit Awards, la National Board of Review y el New York Film Critics Circle.

La película nos presenta a Autumn, una adolescente de 17 años que tras descubrir que está embarazada, toma la decisión de abortar; sin embargo, en Pensilvania donde vive, el aborto está prohibido para menores de edad, quienes deben ir acompañados de sus tutores o padres para poder realizarlo de manera segura.

Ante esto, Autumn le pide a su prima Skylar que la acompañe a Nueva York para poder realiza el procedimiento en una clínica. Never Rarely Sometimes Always en su título, hace referencia a las opciones de respuesta de grandes preguntas relacionadas con nuestra salud y vida sexual.

La película es impresionante y como mencionamos, ha recibido el aplauso de la crítica y el público al poner en la mesa un tema que apenas entró en la agenda política pero no necesariamente para hablar de la salud sexual y el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, sino al criminalizar la decisión de interrumpir un embarazo.

Never Rarely Sometimes Always parecía ir directo la contienda de los Oscar… pero no fue así. Quedó completamente excluida de las nominaciones y la posibilidad de recibir una estatuilla. Y por eso la incluimos como la primera ausente de esta edición. ¿La razón? Hay varias…

A mediados de febrero, Hittman publicó en sus redes sociales la captura de pantalla de un correo de un miembro de la Academia que le decía que no iba a ver la película porque estaba en contra del tema central de la cinta: el aborto. El director Kieth Merrill, ganador de un Oscar, le escribió para decirle que no tenía interés en ver “a alguien cruzar algunos estados para asesinar a su hijo no nacido“.

¿Será que algunos otros votantes pensaban igual que Merrill y decidieron ignorar la película?

Dick Johnson is Dead

Disponible en Netflix

*Inserte el meme del payaso antes de leer este apartado* Una de las nominaciones que aparentemente estaban cantadas en la categoría de Mejor Documental, era la de Dick Johnson is Dead de Kirsten Johnson, una camarógrafa que ahora decidió tomar el timón para filmar los últimos días de su padre Dick, un reconocido psiquiatra.

Pero Kirsten no sigue los últimos pasos de su papá para documentar la muerte de su cuerpo. Sino la “muerte” de su persona, su identidad, individualidad a partir de que Dick Johnson presenta los primeros signos de demencia. Dick debe abandonar su hogar en Washington para irse a vivir a un departamento en Nueva York junto a su hija y nietos.

Aquí, son testigos de cómo Dick se va de a poco, pero conserva y deja intacta su personalidad. En Dick Johnson is Dead las despedidas son tan dolorosas como graciosas, y la directora nos lleva por un camino enteramente documental mezclado con metáforas visuales sobre la representación de la vida después de la muerte… o mejor dicho, la ironía de vivir tras morir o estar muriendo mientras vives.

Sabemos que muchos aquí no confían en Rotten Tomatoes, pero Dick Johnson is Dead tiene 100 por ciento de calificación por parte de los críticos certificados, y aquí estamos nosotros para decirles que en verdad es una verdadera maravilla. Por lo que no entendemos cómo diablos no logró colarse entre los nominados a Mejor Documental. Y no se confundan, los que sí entraron a la contienda son fenomenales… pero Dick Johnson is Dead es otra cosa.

Ni modo…

The Assistant

Disponible en Prime Video

Kitty Green es una gran documentalista que ha recorrido algunos festivales internacionales. Mientras estaba en uno, celebrando un reconocimiento, se le acercó un conocido productor de Hollywood y entre copas, le preguntó quién era el hombre que estaba detrás de sus filmes. El productor insistió en saber el nombre del sujeto brillante “detrás” de sus documentales.

No hay respuesta. Y no sólo porque no exista dicho hombre que esté detrás del talento, sino porque Green confirmó con su experiencia que existen esas violencias contra las mujeres en el mundo laboral que van desde minimizar su talento y valor, hasta silenciar y hacer que formemos parte de aquellas violencias sean evidentes (violencia sexual) o no (abuso de poder y hostigamiento).

Y de eso se trata The Assistant, la primera ficción sobre el caso de Harvey Weinstein. Protagonizada por Julie Garner, conocemos a Jane, asistente de un poderoso productor de Hollywood. La película presenta todo un día laboral de Jane en la que sufre de distintos tipos de violencia en manos de su jefe y sus compañeros, y de las cual se hace cómplice.

Jane no es ninguna heroína, ni tampoco se convierte en la personas que encabeza un movimiento en su oficina para terminar con la violencia sexual y de género. Jane guarda silencio, obedece, se preocupa por las mujeres que entran y salen de la oficina de su jefe, realiza una denuncia, le da miedo perder una oportunidad laboral importante, vuelve a guardar silencio…

The Assistant tiene pocos diálogos, pero el personaje de Jane está lleno de acciones (de ella y hacia, o mejor dicho en contra, de ella), que hace de su interpretación algo elocuente y digno de reconocerse. Tanto en el guion como en la actuación y dirección. Por eso la sorpresa de que fuera completamente ignorada en la edición de 2021 de los premios de la Academia.

Ya no estoy aquí

Disponible en Netflix

*Vuelva a insertar el meme del payaso, pero ahora acompañado de la canción de José José* Todas las apuestas iban a que México recibiría una nominación al Oscar para Mejor Película Extranjera gracias a Ya no estoy aquí de Fernando Frías. La película se presentó por primera vez en el Festival Internacional de Cine de Morelia 2019 donde se llevó el Ojo a Mejor Largometraje.

Luego, a mediados de 2020, llegó al catálogo de Netflix donde recibió la atención internacional. Cineastas internacionales alabaron la cinta, incluidos los mexicanos Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro, quienes hablaron no sólo sobre los logros técnicos del filme (pongan especial atención a la fotografía), sino de la historia.

Ya no estoy aquí está protagonizada por Ulises, un joven que forma parte de la pandilla de Los Terkos en Monterrey, la cual se caracteriza por ser cholombianos: bailan cumbias, crean su propio estilo al vestir y al peinarse y deambulan por los barrios más pobres de la ciudad.

A partir de un malentendido con una banda más grande (cholos), es que Ulises debe huir a Estados Unidos, a Nueva York específicamente. Ulises es un migrante, un extranjero que no habla el mismo idioma ni comprende las costumbres así como ellos no lo comprenden. Pero lo más determinante de Ya no estoy aquí es que Ulises siempre fue un extranjero entre sus paisanos, en su propio país, en su propia casa.

Medios internacionales mencionaban Ya no estoy aquí como una de las candidatas más fuertes a recibir nominación para los Oscar, pero no… No fue así. De hecho, algunas que estaban casi seguras, se quedaron fuera y México no fue la excepción.

Welcome to Chechnya

Disponible en Mubi

Este es el segundo documental de la lista que no logró colarse entre los nominados y que parecía la tenía asegurada. Se trata de Welcome to Chechnya de David France, un filme brutal que nos presenta la lucha de activistas contra la persecución política hacia miembros de la comunidad LGBTQ+.

Desde hace años, en la región rusa hay una especie de purga contra la comunidad LGBTQ+ donde no sólo son privados de la libertad, sino que son torturados para silenciarlos o a veces ejecutados o desaparecidos. Por lo que un grupo de activistas tomó la decisión de ayudar a las personas a salir de Chechenia antes de ser capturados por las autoridades.

Sin tener experiencia alguna, este grupo entra en contacto con miembros de la comunidad y los apoya en caso de que necesiten salir del país a partir de que se revele su orientación sexual. Cada uno de los casos que se presentan en el documental, son devastadores y dan cuenta de una realidad que nos parece muy lejana, pero existe.

Welcome to Chechnya revela que las consecuencias de la represión, que parece ser política y religiosa, no sólo afecta a las personas de la comunidad, sino incluso a sus familiares, los cuales son advertidos que si ellos no matan al miembro de su familia que es homosexual para proteger el honor, por ejemplo, todos podrían salir perdiendo.

Uno de los casos más impactantes del documental es el de una mujer lesbiana de 21 años cuyo padre ocupa un puesto alto entre los oficiales, y recibe las amenazas directas de su tío que si no le da sexo, va a revelar a su padre su orientación sexual, lo cual podría ser devastador para ella, su padre y su familia entera. Esta mujer debe huir del país y todos sus pasos los seguimos en Welcome to Chechnya.

Welcome to Chechnya no logró nominación al Oscar por más sorpresivo que parezca.

First Cow

No disponible en streaming y sin fecha de estreno

First Cow sigue la historia de dos sujetos (un americano y un chino) que forjan una amistad en una época bastante turbulenta (la primera mitad del siglo XIX). Esa es la versión resumida y aburrida, pues esta cinta de Kelly Reichardt que se estrenó en nuestro país gracias al Black Canvas de 2020, es muy más compleja, bonita y emocional que una simple amistad que rompe fronteras.

En First Cow la verdadera protagonista es una vaca que en la vida real se llama Evie, cuya leche le da a dos hombres la oportunidad de forjar un negocio que estableció, al menos en esta ficción, la definición de compra y demanda. Pero no. Tampoco crean que es una película sobre capitalismo, economía y demás. Es una cinta sobre las probabilidades de ser humano entre la naturaleza.

Las actuaciones son algo para destacarse, pero es el guion y la dirección donde reside la grandeza de First Cow para acompañar una historia de humanidad que hace una reflexión sobre cómo los seres humanos creen tener el control sobre la naturaleza sin darse cuenta que al ser dueño de una vaca o tener un terreno de cultivo, sigue estando a merced de condiciones más grandes.

Las críticas definieron a First Cow como una de las mejores películas del año y uno de los mejores trabajos de Kelly Reichardt. Razón por la cual no podemos entender cómo es que se la saltaron en las nominaciones a los Oscar 2021.

His House

Disponible en Netflix

Remi Weekes se llevó el BAFTA 2021 a Mejor director, guionista o productor británico en su debut, el cual lleva por título His House. Y vaya que lo merece. Después de realizar algunos cortometrajes, Weekes le dio luz verde a su primer largometraje donde utiliza recursos de terror ya conocidos para hacer una crítica social, en este caso, del fenómeno de la migración y los refugiados.

His House tiene como protagonistas a Bol y Rial, un matrimonio de migrantes que llegan a Reino Unido huyendo de la guerra en Sudán del Sur. Un año después de su llegada, el gobierno les asigna una casa en su estatus de refugiados. Ninguno de los dos puede trabajar ni percibir ingresos, y dependen de todo lo que el gobierno les otorgue en lo que se evalúa su situación (con el riesgo de que los regresen a su país natal).

La casa es enorme y sólo es para ellos, pero al momento en el que comienzan a vivir en ella, son testigos de extraños fenómenos relacionados con el pasado de la pareja. Ahora bien. Podríamos pensar que His House es otra película de terror sobre casas embrujadas. Pero no.

Como mencionamos al principio, esto es sólo un recurso de fantasmas, espíritus y brujos –bastante aterrador por cierto–, que hacen referencia a la experiencia de migración y los horrores que deben atravesar las personas para huir, precisamente, de un horror permanente.

Rial, la mujer, le dice a su esposo: “Hemos visto de qué son capaces los hombres“. Y ese es el verdadero terror que se revela en His House y cómo los seres humanos son el origen de sus propios miedos por más terribles y dolorosos que sean. His House, lamentablemente, no entró a las nominaciones (Hereditary lo entiende), pero vaya que merecía alguna.

On the Rocks

Disponible en AppleTV+

On the Rocks no es la mejor película de Sofia Coppola y no entra, ni siquiera, en su top 5. Eso lo sabemos y lo reconocemos. Sin embargo, la calidad de su cine y el cuidado que le pone a sus personajes siempre está presente y su última comedia, en ese sentido, no fue la excepción. Por eso Coppola aparece en esta lista, y para ser más específicos, prestamos especial atención a la NO nominación de Bill Murray.

Pero vamos por partes. On the Rocks se centra en la vida de Laura, una escritora y madre que con el tiempo ve más complicado lograr imprimir sus ideas en papel a partir del cuidado que le debe poner a sus dos hijas y a su marido Dean. En pocas palabras, una mujer que atraviesa una crisis por la forma en la que se han ido acomodando las cosas en su vida personal y familiar.

Laura, todos los días, se queda en medio de la rutina de su hogar mientras su marido se despide de ella con un beso. Esta situación hace pensar a Laura que Dean ya no tiene interés en ella y probablemente tenga una aventura. ¿Y a quién recurre? A su padre Felix, un playboy que se convierte, parece que sin querer, en la única salvación de Laura, y no para descubrir si su esposo la está engañando, sino para comprender que ella sigue siendo el centro de su propio universo esté o no con Dean.

On the Rocks es una invitación constante a ponerse en los zapatos de la protagonista, quien asume el papel de heroína de su propia historia para convertirse casi inmediatamente en una mujer que no debe salvarse ni salvar a nadie, sino encontrar un equilibrio entre lo que fue, lo que es, lo que ha sido y lo que quiere.

i’m thinking of ending things

Disponible en Netflix

El cine de Charlie Kaufman es bastante simple de identificar. Y no se tomen nuestro comentario como algo digno de un snob. Sólo apuntamos a la realidad de que entre menos comprendes una película por su complejidad, las probabilidades aumentan de que sea de Kaufman. Después de todo, el escritor lleva nueve guiones y tres producciones como director. Algo hemos aprendido.

Este 2020, Kaufman estuvo de vuelta con i’m thinking of ending things en la que apeló con mayor fuerza a la subjetividad de los estados mentales y las confusiones propias de los seres humanos, las cuales no necesariamente tienen una explicación lógica: ¿por qué hacemos algo o por qué no lo hacemos?, ¿quiénes somos y bajo qué circunstancias?

i’m thinking of ending things sigue a Lucy, una mujer que quiere terminar las cosas. No sabemos qué aunque quedamos engañados en un principio en el que el deseo de terminar las cosas es sobre una relación que mantiene con un sujeto llamado Jake. Lucy y Jake van de viaje directo a casa de los padres de él para cenar.

Pero no hay viaje de ida y no hay viaje de vuelta. A lo largo del camino, en cuanto llegan a casa de sus padres, y cuando van de regreso, Lucy cambia de nombres, cambia su estilo de cabello, la ropa que viste y hasta su profesión. En las distintas conversaciones, se muestra una incompatibilidad que desafía la propia lógica de la protagonista que se resiste a terminar las cosas. Y no, no es la relación con Jake, es el fin del anhelo de las probabilidades.

Kaufman pudo haber entrado a los Oscar en un par de categorías, incluso, habríamos apostado para que Jessie Buckley se llevara una nominación como Mejor Actriz porque simplemente lo hace espectacular con un personaje que no es ninguno. Pero no. Nomás la Academia no cedió.