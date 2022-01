¡Maratón 2022! 5 series en streaming para arrancar bien el año

Estamos arrancando 2022 y qué mejor manera de hacerlo que con un maratón de series disponibles en plataformas de streaming que merecen una oportunidad, pues la mayoría se estrenaron a finales del año pasado y quizá no recibieron la atención que merecían.

Entre ellas está el regreso de Colman a la televisión (después de The Crown) y una nueva serie coreana que mezcla la ciencia ficción y el terror. Por acá les dejamos estas cinco series cuyas temporadas completas ya están disponibles en Netflix, Prime Video, HBO Max y Star+.

Landscapers

HBO Max

Podríamos echarnos un texto enorme de por qué deben ver Landscapers, serie original de HBO que se estrenó a principios de diciembre de 2021. Sin embargo, podría bastarles con decir que este título está protagonizado por la ganadora del Oscar, Olivia Colman, y el gran David Thewlis (aka Remus Lupin).

La forma más fácil de definir Landscapers es como una serie de true crime, pero es bastante distinta a lo que estamos acostumbrados a ver porque el centro de su historia es el amor de sus protagonistas. Por acá conocemos a Susan y Christopher Edwards, una pareja británica que se encuentra en Francia.

Susan es una mujer encantadora y Christopher intenta conseguir trabajo. Los dos viven en un departamento viejo y feo, y por la falta de dinero, no han logrado pagar la renta. Pero nadie debe saber que viven ahí, pues esconden un secreto: un par de cadáveres en el Reino Unido.

Landscapers está basada en hecho reales. En 1998, los Edwards mataron a Patricia y William Wycherley, padres de Susan. Los enterraron en el jardín, vaciaron sus cuentas, escaparon durante 15 años y se gastaron cientos de libras esterlinas en fotos y artefactos de artistas de cine de la época dorada de Hollywood.

Mantuvieron la muerte de los Wycherley en secreto gracias a postales y cartas que ella escribía para enviar a sus familiares. Sin embargo, cuando el dinero se les terminó y comenzaron las sospechas por la ausencia de los ancianos, es que huyeron a Francia. La pareja fue sentenciada a 25 años de prisión en 2014.

The Silent Sea

Netflix

No hace falta mencionar el crecimiento de las producciones surcoreanas en todo el mundo, sobre todo en las plataformas de streaming como Netflix donde se convirtieron en las apuestas más grandes y seguras de 2021. Para el cierre del año, lanzaron The Slient Sea, una serie de ciencia ficción y terror a la que vale la pena echarle un ojo.

Pero primero… deben tener paciencia. El primer episodio es complicado porque es lento y es la introducción un tanto confusa de la trama. Pero a partir del tercer episodio, para ser más exactos, verán una serie que es sensacional. The Silent Sea nos muestra un mundo donde ya no hay agua. Los niveles del mar han bajado tanto, que la Tierra ya sólo tiene 40 por ciento de agua incluida la de mar.

Por lo que en las distintas naciones, crearon un programa por membresías donde los ricos acceden al agua de manera ilimitada, mientras las clases medias y bajas tienen una cuota limitada que varia de acuerdo a su estatus. La protagonista es la doctora Song, una astrobióloga que acepta ir a una misión espacial para recuperar unas pruebas de la estación lunar coreana que podrían cambiar el rumbo de la humanidad.

Pero al llegar, el equipo se enfrenta a una estación con decenas de cadáveres que murieron por una extraña enfermedad: murieron ahogados. Ahora, deben descubrir qué es la causa de la enfermedad y rescatar las pruebas mientras se revelan las verdaderas intenciones del gobierno.

Dopesick

Star+

Dopesick está basada en el libro homónimo de no ficción de Beth Macy que relata, básicamente, el inicio de la crisis de adicción a los opioides en Estados Unidos. Lo cual se traduce en la adicción al OxyContin de Purdue Pharma, un opioide para el dolor a largo plazo que, decían, era cero adictiva (la vendían al asegurar que sólo 1 por ciento de los pacientes generaban adicción).

Dopesick nos nuestra varias historias que varian de acuerdo al tiempo para narrar los primeros eventos y las investigaciones que revelaron el plan macabro detrás de su producción, venta y estragos. Conocemos al doctor Finnix, el único médico de un pequeño pueblo minero que receta Oxy a Betsy, una joven minera que sufre de dolores de espalda tras un accidente laboral. “Sólo puedes tomar dos al día“, le dice.

También nos presentan a Richard Sackler, el inventor del Oxy que creó toda la estrategia de venta, Billy Cutler como un represenrante de Prudue que se encargó de convencer, sólo con argumentos, que el Oxy no era adictivo y reinventaría la manera de percibir y curar el dolor. Bridget Meyer como una agente de la DEA que durante mucho tiempo intentó tirar la cortina de la empresa. Y Rick Mountcastle como un investigador que quiere llevar a juicio a los responsables.

El elenco de Dopesick es sensacional, pues lo conforman Michael Keaton, Rosario Dawson, Will Poulter, Peter Sarsgaard, Kaitlyn Denver y Michael Stuhlbarg en una serie que quizá muestra demasiadas cosas, pero que al final, cuenta de manera acertada una de las catástofres modernas más grandes en la historia de Estados Unidos.

Sort Of

HBO Max

Sabi es una persona genderfluid de ascendencia pakistaní que de un día para otro, ve cómo su vida se “derrumba”. Su novio cis decide terminar su relación, en su trabajo como niñera le dicen que son sus últmos meses, su mejor amiga 7ven se va a mudar a Berlín por cuestiones de trabajo y un día su mamá aparece sin avisar para descubirle en maquillaje.

Sabi se da cuenta que a pesar de sus experiencias, no puede confiar en nadie, ni siquiera en su exitosa hermana. Por lo que toma la decisión de mudarse a Berlín para liberarse de todos sus problemas. Sin embargo, cuando todo parece ir tomando forma, su empleadora (la madre de los niños que cuida) tiene un accidente bastante grave y su novio quiere regresar con ella.

Lo más interesante de Sort Of es que Sabi es una persona en transición constante más allá de su identidad de género. Pero en cada episodio descubrimos que todas las personas que están a su alrededor, entre problemas y decisiones, también están en trasición constante hacia lados buenos y malos porque es imposible tener todas las respuestas, sobre todo en temas tan íntimos como el amor y la muerte.

La rueda del tiempo

Prime Video

Desde que se estrenó Game of Thrones en HBO, cada serie de fantasía y épica que se estrena en plataformas de streaming, se convierten en una promesa de que suplirán el éxito y la atención de la audiencia. Pero la realidad es que cada una ha “fallado” en sus intentos no porque sean malas, sino porque GoT llegó en una época donde no se veían esa clase de producciones.

Ahora, abundan. Y esa es la buena noticia, porque las producciones han aumentado sus apuestas en términos de calidad y hemos visto cosas bastante interesantes. En 2021 vimos The Wheel of Time, la cual también es una adaptación de una conocida novela que nos lleva a mundos de fantasía donde hay magia.

Esta serie tiene como protagonista a Moiraine, interpretada por Rosamund Pike, hechicera y miembro de una sociedad de magia conocida como Aes Sedai que va en busca del Dragón Reencarnado, un ser tan poderoso, que podría salvar o destruir al mundo. Ella comienza un viaje donde debe descubrir cuál de sus cinco acompañantes es el protagonista de aquella profecía. ACÁ te contamos más.