Las 25 series (en streaming) que más nos gustaron de este 2021

El 2021 fue un año de pandemia. No lo podemos negar. Si bien 2020 fue el año definitivo en el que la crisis sanitaria y el encierro cambiaron de manera radical la cantidad y forma en la que consumimos series (en srtreaming), este año no fue muy diferente. La enorme variedad de producciones en las distintas plataformas, nos salvaron una vez más.

Tenemos que mencionar el logro casi cinematográfico de Barry Jenkins con The Underground Railroad (Prime Video), una serie de 10 episodios que retoma la novela homónima de Colton Whitehead; tampoco podemos olvidar el trabajo de Jorge R. Gutiérrez en Maya and the Three (Netflix) que triunfa en su historia y en su elenco; ni qué decir de Dopesick (Star+) con Michael Keaton sobre la crisis que enfrenta Estados Unidos por la adicción al OxyContin.

También hay algunas series que no se han estrenado, pero estamos seguros que ocuparán un espacio entre nuestras conversaciones como la cuarta temporada se Cobra Kai, la segunda entrega de The Witcher, ambas en Netflix, y la segunda parte de The Great (la cual es original de hulu, pero por acá llega a través de Starzplay).

Así que por acá, les dejamos la lista de las 25 series que más nos gustaron este 2021 y que recomendaríamos una y otra vez.

Arcane

Netflix

Meterse con videojuegos para una película o serie es complicado. Y meterse con uno de los videojuegos más emblemáticos y populares, lo hace más difícil. Por lo que la decisión de Netflix de llevarse dos personajes de League of Legends a la pantalla chica, estaba llena de dudas. Sin embargo, entre los conocedores y ajenos al juego, Arcane es una de las mejores animaciones y series de este 2021.

Arcane toma como protagonistas a las hermanas Powder y Violet de Zaun, quienes viven bajo el resguardo de Vander, una especie que mantiene el control y la paz con las fuerzas del orden de Piltover. Cuando Silco, el jefe del bajo mundo, reaperece, se enfrenta a Vander y termina con la relación entre Vi y Powder, quien unos años después se convierte en Jinx.

La animación es impresionante, y uno de los puntos a considerar al ver Arcane es que no se necesita ser un experto o haberle entrado a League of Legends para seguir la historia y sentirse fascinado por la manera en la que define la ciencia/magia y qué es lo que ocurre cuando caen en las manos equivocadas tanto de las esferas más altas como las bajas. ACÁ les contamos más sobre Arcane.

Dr. Brain

Apple TV+

Apple TV+ se puso las pilas y reconoció que la variedad en sus historias había de recorrer más idiomas, por lo que le dió un espacio a una de las series más cerebrales e interesantes de este 2021: Dr. Brain, una producción original de Apple TV+. Esta serie nos presenta a Sewon, un niño incapaz de desarrollar habilidades sociales, pero con una inteligencia sorprendente.

Después de presenciar la muerte de su madre por un accidente, Sewon se convierte en el objeto de estudio de un doctor que determina que su estructura cerebral es diferente. Así es como el protagonosta se obsesiona con el estudio del cerebro, y cuando ya es un reconocido doctor e investigador, pone en marcha su plan: trasladar los recuerdos, y por tanto sentimientos, de una mente a otra.

La trama se desarrolla cuando Sewon logra pasar los recuerdos de un hombre muerto a su mente, y así comienza a experimentar cosas desconocidas por él como la empatía o la necesidad de contacto humano. Pero al mismo tiempo, tiene problemas en reconocer qué le pertenece y qué fue adquirido. Kim Jee-woon es el creador de Dr. Brain, conocido por dos de las películas más destacadas de la filmografía de Corea del Sur como A Bittersweet Life y I Saw the Devil.

Hacks

HBO Max

Jean Smart se llevó el Emmy a Mejor Actriz en una Serie de Comedia gracias a su protagónico en Hacks. Aquí interpreta a Deborah Vance, una famosa comediante que va en el camino de convertirse en una leyenda (o lo que ella reconoce como vejez) gracias a una enorme residencia en Las Vegas. Es famosa y tiene dinero, pero sus chistes ya son repetidos y el dueño del hotel donde se presenta, pretende cortarle tiempo y el horario estelar.

En una medida desesperada, Deborah contrata a Ava, una guionista/escritora que está desempleada tras hacer un chiste de mal gusto y uno no tan bueno (pero no por eso menos cierto) sobre un político popular. Ava tiene chistes nuevos y reconoce a las nuevas generaciones, por lo que una mancuerna podría ayudarlas a salir del hoyo en el que se encuentran.

Hacks es divertida y requiere de mucha atención para lograr capturar todos los comentarios que salen entre Deborah y Ava. Sin embargo, entre la comedia, se hace una crítica a la industria del entretenimiento, específicamente al lugar que ocuparon y aún ocupan las mujeres: siempre están a nada de terminar con su carrera. Hacks tendrá una segunda temporada en HBO Max.

Hellbound

Netflix

Todos sabemos el impacto que tuvo El juego del calamar (en un rato llegamos a eso) y nadie niega su importancia. Pero comparar todas las producciones coreanas de este 2021 con aquella serie, no sólo es injusto, sino hasta cierto punto racista. ¿Por qué? Porque sólo reconocemos la superficie, la cual es que están hechas en Corea del Sur. Pero son más que eso, y si hay una que debe destacar es Hellbound de Netflix.

Primero, porque el creador es Leon Sang-hoo, el responsable de Train to Busan, lo cual nos da una idea del tono de la serie. En segundo, por su elenco, el cual integra a las estrellas más grandes de corea que han aparecido en películas como Burning. Y en tercero la historia, la cual parece simple, pero es bastante compleja: tres entidades del infierno aparecen en la Tierra para llevarse a las y los pecadores.

Y lo hacen de una forma brutal y violenta. Hellbound explora las partes más oscuras de los seres humanos cuando se enfrentan a la posibilidad de recibir un castigo definitivo. Pero de manera irónica, evitar el infierno, los lleva a cometer los actos más atroces que no siempre están ligados con el mandato de un Dios. ACÁ les contamos más a profundidad de Hellbound.

Invincible

Prime Video

Durante la primera mitad de 2021, tuvimos una obsesión llamada Invincible cortesía de Amazon Prime Video. Esta serie es una adaptación de los cómics de Robert Kirkman (sí, el creador de The Walking Dead) publicados desde 2003 hasta 2018. Aquí nos presentan a Mark Grayson, un adolescente de 17 años que vive con su Madre Debbie y su padre Nolan, este último mejor conocido como Omni-Man.

¿Y quién es? El superhéroe más poderoso del universo. Mark y su familia están a la espera de que aparezcan los primeros indicios de poder en él, y cuando lo hace, combate el crimen junto a su padre y la liga de héores “juvenil”. Pero pronto descubren que la presencia de su padre en la Tierra tiene motivos oscuros de dominio. Por lo que Mark deberá pelear contra su padre, quien además, ha terminado con todos los superhéroes conocidos.

Invincible fue tan exitosa, que antes de terminar su primera temporada se renovó para otras dos entregas y una película en live action. Quizá lo más destacado de Invincible sea su cast, el cual tiene como protagonistas a Steven Yeun, Sandra Oh y J. K. Simmons, pero suma voces como la de Gillian Jacobs, Lauren Cohan, Zachary Quinto, Seth Rogen, Walton Goggins, Mark Hamill, Mahershala Ali, Zazie Beetz, Ezra Miller, Jon Hamm, Djimon Hounsou, Jonathan Groff y más. AQUÍ les decimos quién es quién y ACÁ les dejamos un quiz.

It’s A Sin

HBO Max

Generalmente, las producciones fílmicas y/o para la televisión sobre la epidemia del VIH o sida, son muy locales. Parten de la experiencia de ciudades como San Francisco o Nueva York, dejando de lado otros espacios que presenciaron de manera devastadora la muerte de muchos hombres homosexuales en la década de los 80. Por este punto, es que It’s A Sin es una de las series más interesantes del año.

It’s A Sin está ambientada en Londres (desde luego debe abrirse a más, pero ya es un inicio) en la década de los 80, y tiene como protagonistas a un grupo de amigos homosexuales que de distintas partes del Reino Unido, llegan a Londres para estudiar y trabajar. Aquí conocen a Jill, una mujer que se convierte en la amalgama del grupo mientras comienzan a escuchar noticias lejanas de un “tipo de cáncer” que está matanado a hombres gays en Estados Unidos.

Olly Alexander protagoniza la historia, la cual trata con mucho cuidado y sensibilidad un momento trágico en el que la discriminación, ignorancia y violencia, tomaron partida en la muerte de miles de personas. Otro punto a considerar con It’s A Sin es el soundtrack, el cual recupera el sonido de la época.

Loki

Disney+

La forma en la que Marvel y Disney decidieron expandirse este 2021, fue la más acertada de todas aunque al principio hubiera dudas. Al no darse abasto con las películas (entre enormes presupuestos y calendarios estrechos), tomaron la decisiçon de hacer series con la misma calidad, abriendo la puerta con personajes ya conocidos del MCU como Vision, Wanda, Winter Soldier, Falcon, Hawkeye y el más encantador de todos, Loki.

Loki fue la tercera producción en exclusiva para Disney+ que recuperó de una manera divertida, al personaje interpretado por Tom Hiddleston (sabemos que muere al inicio de Endgame). Tenemos que irnos unos años antes para ver el momento en el que Loki roba el Tesseract y viaja en el espacio y tiempo, alterando todos los eventos regulados por la TVA o Time Variance Authority.

En la serie se revelan un montón de detalles relacionados a los próximos eventos del MCU, sobre todo en cintas como Ant-Man and the Wasp: Quantumania donde aparecerá Kang the Conqueror interpretado por Jonathan Majors. Loki tendrá una segunda temporada en Disney+, AQUÍ lo que sabemos. Si no la han visto, ACÁ les dejamos unos puntos a considerar.

LOVE DEATH + ROBOTS (Volume 2)

Netflix

En 2019, David Fincher dentro de su acuerdo con Netflix, liberó LOVE DEATH + ROBOTS, una antología animada que reunía a varios creadores de todo el mundo para contar en distintos episodios (no más de 20 minutos) historias relacionadas con la ciencia ficción, horror y demás géneros. Este 2021 se estrenó el tan esperado Volumen 2 y fue aún mejor de lo que esperábamos.

En esta nueva entrega, tiene ocho episodios que revelan nuevas locuras, casi todas relacionadas con la experiencia humana, la tecnología y lo sombrío que puede ser el futuro. Entre los episodios más destacados está “Life Hutch” protagonizado por Michael B. Jordan y una animación realista. También vale la pena echarle un ojo a “The Drowned Giant” sobre el cadáver de un gigante que aparece en una playa que al principio es una sensación para convertirse, cuando deja de ser novedad, en basura.

Tim Miller volvió a unirse a Lynch para esta entrega que logró superar en críticas al primer Volumen. Se sabe que habrá un tercera Volumen de LOVE DEATH + ROBOTS y que este se podría estrenar a mediados de 2022.

Mare of Easttown

HBO Max

Cuando se anunció que HBO había fichado a Kate Winslet para una serie, fue toda una sorpresa, sobre todo porque la actriz británica daba el paso a la televisión tras resistirse durante muchos años. Pero la realidad es que no pudo haber elegido mejor proyecto para empezar que Mare of Easttown de Brad Ingelsby para HBO.

Aquí, Winslet interpreta a Mare Sheehan, una detective de Filadelfia que al mismo tiempo que debe asimilar sus pérdidas personales (un hijo suyo se quitó la vida y su hija está a punto de perder a su nieto), debe atrapar a un asesino que ha logrado escabullirse, provocando el pánico en una comunidad que está rota.

El tono de Mare of Easttown es oscuro, pero Winslet es tan buena actriz y su personaje es tan complejo, que la serie logra involucrar a las y los espectadores en cada episodiso. Por algo se está hablando de una posible segunda temporada para una historia que se pensó para cerrar en una única entrega. El elenco lo completa Julianne Nicholson, Evan Peters y Jean Smart.

Midnight Mass

Netflix

Mike Flanagan es uno de los nombres más pesados dentro del género de terror tanto en el cine como la televisión. Y para ser justos, su carrera ha tenido un impulso enorme entre las series que ha escrito, dirigido y/o producido en Netflix con mucho éxito como The Haunting of Hill House y The Haunting of Bly Manor.

Para este 2021, Flanagan regresa con Midnigh Mass, la cual mezcla el romance y el drama con el terror en una historia que nunca es lo que creemos. La serie está protagonizada por Riley, un alcohólico que después de salir de la cárcel (mató a una adolescente mientras conducía bajo los efectos del alcohol), regresa a la aislada y pequeña isla donde vive su familia. Esta comunidad es extremadamente religiosa y todos viven bajo el discurso del sacerdote del lugar.

La dinámica del lugar cambia cuando ante la partida del sacerdote, llega el padre Paul, quien esconde un oscuro secreto relacionado con el descubriemiento de un ángel durante un viaje. Pronto, comienza a convencer a la población de involucrarse en un “plan divino” que se relaciona con la figuras de los vampiros y la inmortalidad.

Narcos: México (tercera y última temporada)

Netflix

Sin duda, una de las producciones más exitosas de Netflix ha sido Narcos tanto en sus tres primeras entregas centradas en el nacimiento y la caída de Pablo Escobar y el cártel de Cali, así como su continuación con Narcos: México sobre el surgimiento de la primera célula del narco en México en manos de Miguel Ángel Félix Gallardo y cómo tras su caída, surgieron algunas de las estructuras criminales que hoy conocemos.

La primera temporada con Diego Luna fue todo un éxito, y esta tercera y última entrega supera todas las expectativas tanto en términos de producción como en sus actuaciones. En la década de los 90, el poder lo compartía el cártel de los Arellano Félix y el de Juárez bajo el dominio de Amado Carrillo Fuentes. Pero a su vez, entraba en juego el cártel de Jalisco, el cual inició una guerra que se complicó con lo que sucedía entre los narcos de Colombia y su gobierno.

El elenco lo integra a José María Yazpik con el regreso de personajes que aparecen desde la primera entrega. Pero también vemos nuevos rostros como el de Luis Gerardo Méndez en el personaje de Victor Tapia, un policía de Juárez que está sumido en la corrupción, pero que toma un interés personales durante el alza en desapariciones y asesinatos de mujeres en aquella ciudad.

Only Murders in the Building

Star+

La obsesión de las audiencias y los consumidores por el true crime es cada vez más grande y al mismo tiempo “peligrosa”. En pocas palabras, tiene sus pros y contras. Mientras algunas personas hacen comunidad al intentar resolver un crimen, otras tantas entorcepcen investigaciones reales y dejan de lado lo que verdaderamente importa: la justicia para la o las víctimas.

Hay varias producciones que explotan en recurso del true crime, pero hay una serie que mezcla estas dos partes del fenómeno, y lo hace de una manera muy divertida. Hablamos de Only Murders in the Building creada y protagonizada por Steve Martin junto a la producción también protagónico de Martin Short y Selena Gomez.

Aquí conocemos a un grupo de tres solitarios que tras un homocidio en su condominio, deciden reunirse para intentar resolver el crimen. Antes de comenzar, llegan al acuerdo de sólo resolver los crímenes de su edificio. Esto los une, pero también comienza a revelar distintos secretos y las razones, algunas personales, de por qué decidieron entrarle al juego. AQUÍ les dejamos nuestra entrevista con Martin, Gomez y Short.

PEN15 (segunda temporada)

Paramount+

PEN15 es una serie rara, a veces incómoda, demasiado divertida y extremandamente buena. Aquí, las actrices Maya Erskine y Anna Konkle, ya unas mujeres adultas, interpretan a dos adolesentes que se mezclan entre púberes de verdad cuya historia ha llegado a su fin este 2021 en una segunda temporara que se dividió en dos.

Los planes eran que PEN15 tuviera tres temporadas, pero la pandemia cambió las agendas de las protagonistas y llegaron a un acuerdo para que se cerrará con la segunda parte, dividida en dos, pero se dejarán abiertas las puertas para volver. ¿Es una buena idea? Sí, pues la base de la serie es ver a dos mujeres actuando como adolescentes mientras todo a su alrededor crece, madura, se desarrolla… todo menos ellas.

¿No sería genail verlas aún más grandes? Para el cierre de esta serie, las cosas en PEN15 se pusieron más emocionales, por no decir serias, pues supone entre las protagonistas sus primeros pasos hacia la madurez como salir con chicos, o bien, enfrentar momentos en los que se cuestionan sus orígenes. Pero en todo esto, la escuela, sus casas y su amistad, es reconocer la adolescencia como una etapa complicada, pero llena de lecciones.

Reservation Dogs

Star+

Todo lo que involure a Taika Waitit tiene nuestra atención. Ya sea su paso por el MCU, su futuro en Star Wars y sus colaboraciones para DC o sus películas independientes (seguimos pensando que Jojo Rabbit es de lo mejor en los últimos años), se trata de uno de los creadores más originales de los últimos años. Y uno de sus más grandes logros, al menos este 2021, sin duda es Reservation Dogs.

Esta serie se centra en cuatro adolescentes nativos que viven en una reserva y cuyo sueño es escaparse a California. Por lo que deciden emprender una corta y bastante tonta vida criminal para conseguir el dinero suficiente. Mientras reúnen lo que necesitan, se enfrentan a la inmersión del mundo de los blancos, la adolescencia y los enfrentamientos contra otros grupos de la misma reserva.

Reservation Dogs es una serie coming-of-age que es tan absurda como divertida, pero al mismo tiempo tierna y emocional. El punto más importante son las actuaciones de sus protagonistas y el desarrollo de sus personajes mientras descubren que quizá sus familias están rotas, pero ellos mismos construyen una lo suficientemente fuerte como para sobrellevar cualquier adversidad.

Scenes from a Marriage

HBO Max

Hay series que tienen actores destacados, pero ninguna en esta lista como el trabajo de Jessica Chastain y Oscar Isaac en Scenes From a Marriage bajo la dirección y guion de Hagai Levi. El director israelí recuperó casi de manera intacta la historia de Ingmar Bergman de los 70 y la traduce a un mundo más moderno, pero que en lo privado, enfrenta los mismos problemas que antes: la posibilidad del desamor.

Conocemos por acá a Mira y Jonathan, una pareja que vive en una frágil armonía con su hija. Todo se rompe cuando Mira descubre que está embarazada y toma la decisión junto a Jonathan de abortar. ¿Pero es realmente lo que desean o necesitan? A partir de aquí, todo se desmorona, y lo que sigue, son puras conversaciones que se sostienen entre un muy buen guion y las actuaciones de ambos.

Si aún no agarran la onda de qué serie estamos hablando, hagan memoria y recuerden aquel gif y meme de Isaac besándole el brazo a Chastain en la premiere de la serie en Venecia. No existe mejor publicidad que la que lograron de manera inconsciente con un momento que marcó a las redes este 2021. La serie le hizo justicia al impacto. AQUÍ les contamos el impacto de Scenes From a Marriage en Suecia en los 70.

Sex Education (tercera temporada)

Netflix

Sex Education es una maravilla. Así de sencillo. Desde su primera temporada en 2019, abrió dos conversaciones importants. La primera sobre cómo las series sobre adolecentes no deben ser exageradas, absurdas y poco realistas; y la segunda, cómo la inclusión, diversidad y representación no se debe integrar al discurso, sino que debe venir desde un principio. Con estas dos, Sex Education ha triunfado en su tercera temporada donde aumenta las apuestas sin dejar de ser divertida.

Otis ya no sólo es bueno dando consejos sobre sexo, sino que ahora lo práctica, por lo que comienza una relación poco probable con Rubi mientras Meave decide darse una oportunidad con Isaac. A la par, Eric lleva al límite su relación con Adam. Con estos tres ejes, Sex Education nos muestra a nuevos personajea que amplían su narrartiva.

Quizá a veces peca con la forma en la que extiende sus historias para mantener a las y los espectadores clavados (lo que pasa con Jean y Jakob al final es un poco cansado), pero triunfa en todo lo demás. Ojalá todos hubiéramos tenido la opotunidad de ver un Sex Education durante nuestra juventud. La serie tendrá una cuarta temporada y de mientras, les dejamos ACÁ algunas lecciones que nos ha dejado.

Shrill (tercera temporada)

HBO Max

Shrill es una serie que en su primera temporada se llevó la aclamación tanto de la audiencia como de la crítica. En su segunda temporada bajó un poco la guardia, pero en su regreso este 2021 con su tercera y última entrega, se superó con el trabajo de Aidy Bryant y el recorrido que realiza Annie para encontrarse en un mundo que rechaza constantemente la aceptación.

Annie ha pasado toda su vida intentando complacer a los demás sólo porque es de talla grande, o como ella misma lo dice, ser gorda. Se disculpa por no ser lo que los demás quieren y vive a escondidas de lo que de verdad le importa sólo para no incomodar al resto. Shrill en su última temporada es sensacional porque no sólo nos muestra el triunfo de Annie, sino también el de Fran al lograr compaginar sus historias.

El juego del calamar

Netflix

Si hay algo a lo que debemos llamar un fenómeno de la televisión este 2021, sin duda es El juego del calamar (Squid Game). Esta producción llegó a Netflix en la segunda mitad del año y de manera casi inmedita, se convirtió en un éxito (el mayor de la plataforma en su historia) que se marcó en redes sociales en todo el mundo. Podríamos decir, sin duda, que fueron las redes las que contribuyeron al éxito desmedido de El juego del calamar.

Pero la pregunta que muchos se hacen frente a la tendencia es si relamente es una buena serie. Y de este lado creemos que sí. La historia nos presenta a un grupo de personas (la mayoría de escasos recursos o endeudados) que aceptan entrarle a un juego cuyo premio es una fuerte cantidad de dinero. Al principio le entran sin saber que perder una partida, significa perder la vida.

Cuando tienen oportunidad de salirse, muchos de ellos, sino es que todos, deciden volver y arriesgarse. El juego del calamar hace diversas críticas que apuntan a distintas partes de las estructuras políticas y sociales que hacen creer a una persona que su vida no tiene valor alguno. AQUÍ lo que pudo haber sido la versión mexicana de El juego del calamar.

Starstruck

HBO Max

Una mujer neozelandesa que tiene distintos trabajos como niñera o empleada de un cine en Londres, sale con su mejor amiga a un bar en Año Nuevo. Después de varios tragos, y por una urgencia sanitaria, conoce a Tom, un hombre atractivo con el que tiene sexo. Para sorpresa de nuestra protagonista, llamada Jessie, Tom es una estrella internacional y uno de los actores más populares de la actualidad.

Starstruck podría ser un Notting Hill de 2021, pero es aún más divertida y presenta de manera orgánica conversaciones que han tomado relevancia este año como la aceptación, representación y el desarrollo de las relaciones de amistad y amorosas en la era digital. Jesse es interpretada por Rose Matafeo, una de las comediantes en ascenso mientras a Tom le da vida Nikesh Patel.

Minnie Driver aparece como invitada en Strastruck, e interpreta a la representante de Tom, quien le dice que una estrella de Hollywood no puede ser con una simple mortal. Los seis episodios de esta primera temporada (se ordenó una segunda entrega) nos muestran el desarrollo de su relación y cómo sí es posible entenderse desde universos distintos con base en el amor, aceptación y la amistad.

Succession (tercera temporada)

HBO Max

Desde su primera temporada, Succession se subió al podio de las mejores series en la historia de la televisión. Y no estamos exagerando. Esta producción de Jesse Armstrong arrancó en 2018 para presentarnos a la multimillonaria y disfuncional familia Roy comandada por Logan, fundador de un conglomerado internacional que se encuentra en su camino, supuestamente, de encontrar a su nuevo líder.

Kendall cree que él será el elegido, pero su padre no cree que esté listo. A partir de esta ruptura, es que se desprenden una serie de eventos que nos muestran no sólo la dinámica familiar entre gente de mucho poder económico, sino también sus carencias emocionales en los puntos más íntimos de su vida. Todo esto, de manera sorpresiva, es muy divertido de ver.

Para la tercera temporada, las apuestas son más grandes entre lo ácido de la relación de los Logan y las situaciones que atraviesan considerando que Kendall le declaró la guerra a su papá y emprendió una campaña en contra de todos. Esto sólo quiere decir que hay más insultos, más ofensas, más ataques y más personajes vulnerables que hacen de Succession una joya de la televisión. Por cierto, habrá cuarta temporada. AQUÍ les dejamos nuestra entrevista con Brian Cox y Alan Ruck y ACÁ un quiz de quién es el autor de los mejores insultos.

Ted Lasso (segunda temporada)

AppleTV+

Ted Lasso es quizá la serie más exitosa de Apple TV+ hasta ahora. Su primera temporada en 2020 conquistó a todo el público y las expectativas respecto a la segunda aumentaron. Para algunos, Ted Lasso es la mejor serie de este 2021 porque con una idea muy simple, logra conversar sobre situaciones bastante complejas de la experiencia humana como las relaciones personales o la salud mental.

Pero para otros, ha sido motivo suficiente para odiarla. Ahora bien. Si Ted Lasso está en esta lista es porque creemos que es una serie grandiosa, pero no somos de la idea de que el personaje de Jason Sudeikis viene a resolver los problemas de la vida. Y es aquí donde se centra un debate injusto respecto a si Ted Lasso merece nuestro o tiempo o no. Nuestra respuesta es que sí porque al final, es una serie que te hace reír, llorar, refelxionar y te distrae si eso es lo que necesitas.

Para esta segunda temporada, en uno de sus puntos clave, se le da más importancia a Keeley y Roy, los cuales rompen con lor argumentos de los haters (perdonen ustedes) de que en esta entrega se perdió el desarrollo de los personajes para mostrar únicamente una historia que raya en lo cusri. Y si no nos creen y son de los que le dan mérito a los premios, han de saber que Ted Lasso arrasó en los premios Emmy.

The Shrink Next Door

AppleTV+

Sentarse frente a un psicólogo o psiquiatra es una de las cosas más abiertas que podemos hacer. Al contar nuestar vida, problemas, aspiraciones y miedos, nos ponemos en un lugar tremendamente vulnerable ante la necesidad de recibir ayuda profesional. ¿Pero se imaginan que la otra persona se aprovechara de todo eso para manipularte al punto de apoderarse de tu vida?

Suena increíble, pero en realidad pasó y es la historia que se cuenta en The Shrink Next Door, un podcast que Apple TV+ convirtió en serie con el protagónico de Paul Rudd y Will Ferrell. Este último interpreta a Marty Markowitz, un hombre solitario que tiene depresión. Su hermana, interpretada por Kathryn Kahn, le pide buscar ayuda profesional (por recomendación de un terapeuta), por lo que llega con el doctor Ike Herschkopf (Paul Rudd).

Hasta aquí, todo bien. Pero conforme Ike descubre los puntos débiles de su paciente, comienza a manipularlo a tal nivel de que le quita sus propiedades, lo aleja de su familia y hasta hace que cambie si testamento para que su esposa se quede con todo mientras él se convierte en su apoderado legal. El nivel de manipulación es impresionante, y Rudd nos entrega en The Shrink Next Door una de sus mejores actuaciones a la época. ACÁ nuestra entrevista con Will Ferrell y Paul Rudd y por ACÁ la historia real completa.

The White Lotus

HBO Max

Es difícil describir The White Lotus, pero la mejor manera es como una de las series que generó más conversación este año a partir de su estreno en exclusiva por HBO Max. La serie navega entre ser un drama, una comedia de humor negro y un thriller policiaco que juega con el mal gusto, la exageración, el absurdo y cómo estas tres formas siempre pueden ser parte de la realidad de las personas, sobre todo si hablamos de las clases artas.

The White Lotus tiene como escenario principal un hotel de lujo en Hawai a donde llegan distintas familias, todas de clase alta. Una pareja está de luna de miel (y en realidad, aquí es donde llegan a conocerse), una familia disfuncional está de vacaciones (mientras el padre descubre si tiene una enfermedad terminal), una mujer extremadamente solitaria (que busca la compañía de los empleados del hotel).

Durante una semana, conviven con Armond, el gerente del hotel que es homosexual y alcohólico en recuperación. Pero debido a la tensión que generan los protagonostas, recae en sus vicios y todo el servicio se vuelve un caos. The White Lotus es tan divertida como trágica en personajes como Rachel (Alexandra Daddario) y la revelación de esta producción, Tanya con la interpretación de Jennifer Coolidge. AQUÍ 5 razones por las que debes verla y llegar preparado a la segunda temporada (aún sin fecha de salida).

WandaVision

Disney+

WandaVision fue la primera serie de Marvel en exclusiva para Disney+, las cuales han servido para expandir el MCU más allá de las enormes producciones fílmicas. Esta serie, como si título lo indica, se centró en el personaje de Vision y Wanda Maximoff, quien por fin adopta la identidad de la Bruja Escarlata (todo después de los traumáticos eventos de Infinity War donde Vision, su pareja, muere en manos de Thanos).

Bajo la dirección de Matt Shakman, WandaVision se convirtió en una de las series más exitosas de este 2021 con un formato de televisión en vivo que exploraba la historia de la televisión, al mismo tiempo que veíamos el desarrollo de la relación entre Wanda y Vision con la adición de nuevos personajes como Agatha Agnes (quien tendrá una serie en solitario) y Monica Rambeau (quien aparecerá en The Marvels en 2023).

WandaVision fue la puerta para mucho de lo que vimos en Loki y lo que veremos en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Por acá les dejamos la entrevista que tuvimos con el director y el elenco principal.

What If…?

Disney+

Si hay una palabra que ha estado presente en nuestra conversaciones en los últimos meses, es multiverso. En parte, esto ha sido gracias a las películas y series que han ocupado tanto a la palabra como al concepto para expandir sus historias, y quizá el que mejor lo ha hecho es el MCU entre sus producciones para la televisión como What If…?

Esta serie, en la que trabajaron los mexicanos Gabriel De Anda y Luis Motta en la animación, nos presenta distintos eventos que ya vimos a lo largo de las producciones de Marvel, pero con otrso personajes involucrándose o protagonizándolos. Por ejemplo, ¿qué sucedería si Peggy Carter toma el suero del supersoldado en lugar de Steve dando paso a Capitana Carter?

Todas estas suposiciones como la de T’Challa en el lugar de Star Lord convenciendo a Thanos de que su plan no es tan bueno, son los que construyen una historia fascinante que cada episodio supera nuestras expectativas. Algunos de los actores del MCU volvieron para What If…? como Chadwick Boseman, Sebastian Stan, Michael B. Jordan, Chris Hemsworth, Benedict Cumberbatch y más.