¿En la cuerda floja? 7 puntos para entender la debacle de los Golden Globes 2022

Está arrancando el año y con él, también viene uno de nuestros momentos favoritos: la temporada de premios. A pesar de que las cosas con el coronavirus siguen complicando que muchos eventos se lleven a cabo, parece que en Hollywood están buscando soluciones para evitar que se cancelen las ceremonias de premiación. Justo como lo que está pasando con los Golden Globes, aunque más allá del COVID-19 y la variante ómicron, la situación para ellos es mucho más compleja.

Fue el pasado 13 de diciembre cuando la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood anunció con bombo y platillo los nominados para la edición 2022 (POR ACÁ pueden checarlos), a los cuales anunciaran el próximo 9 de enero y volviendo a su fecha habitual (pues en 2021 tuvieron que mover todo para febrero). Hasta ahí todo iba bien; sin embargo, alrededor de estos premios tan importantes para el cine y la televisión, están sucediendo varias cuestiones que pondrían en la cuerda floja esta ceremonia.

El reportaje que evidenció los problemas detrás de los Golden Globes

Para entender lo que pasa alrededor de los Golden Globes 2022, hay que aventarnos un clavado al pasado, para ser exactos a hace unos meses. Para ser específicos, días antes de las ceremonia 2021, apareció en Los Angeles Times un extenso reportaje en el que evidenciaban un montón de cosas que ponían en duda a la Asociación y las formas en que se manejaban (ACÁ se los dejamos). Esta fue una bomba de la que hasta el momento no se han podido recuperar.

Dentro de todo lo que revelaron, está que en la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA por sus siglas en inglés), la cual la integran cerca de 90 miembros conformados por periodistas con sede en Los Ángeles que escriben sobre el negocio del cine para medios no estadounidenses, no había integrantes afrodescendientes. Pero esto no fue lo único que develaron, pues sacaron a la luz más problemas que nadie sabía sobre esta organización tan importante.

En resumen, los periodistas de Los Angeles Times dejaron muy claro que detrás de aquellos que eligen a los ganadores de los Golden Globes, hay personas que no son completamente profesionales. El artículo también describía un sistema de sobornos y pagos internos para los miembros, además que confirmaron algo que era un secreto a voces: los integrantes de la HFPA recibían regalos por los estudios que buscan nominaciones y votos para sus series y películas.

La controversia con ‘Emily in Paris’

Hablando sobre los regalos y movidas dudosas por parte de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, está el caso de Emily in Paris. Resulta que los productores de esta serie Paramount Network –que tuvieron los derechos antes que Netflix–, invitaron a 30 miembros a un viaje a París donde además de visitar el set de la serie, los hospedaron durante dos noches en habitaciones de hotel con valor de mil 400 dólares –algo así como 28 mil 600 pesitos mexicanos–.

Pero la controversia no paró ahí, ya que en los Golden Globes 2021 nos llevamos una enorme sorpresa cuando vimos que esta producción obtuvo dos nominaciones en las categorías de Mejor Serie de Comedia y Mejor Actriz en una Serie de Comedia para Lily Collins. Por supuesto que nadie podía creer lo que estaba pasando, pues para ser honestos y a pesar de la popularidad que tuvo desde su estreno, no tenía los méritos suficientes como para aparecer en la lista de nominados.

La Asociación de la Prensa Extranjera busca reestructurarse y #TimesUpGlobes

Evidentemente y ante un escándalo como este, la industria no se quedó callada. Un montón de nombres importantes en Hollywood se unieron días antes de la ceremonia 2021 para alzar la voz sobre la situación de discriminación y falta de representación dentro de la HFPA a través del hashtag #TimesUpGlobes. Como era de esperarse, las denuncias llegaron a todo el mundo y causaron eco a tal punto de que los organizadores empezaron a tomar cartas en el asunto.

Para no hacerles el cuento más largo, aproximadamente una semana después de la premiación, el 6 de marzo, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood hizo pública una declaración en la que prometía llevar a cabo una serie de actividades destinadas a ampliar la diversidad entre sus miembros, así como aumentar la transparencia en sus operaciones y métodos de votación, y examinar sus prácticas en busca de violaciones éticas. Supuestamente, esta reestructuración les tomaría 60 días.

El intento de boicot por parte de los publicistas y las declaraciones sobre el Black Lives Matter

A pesar de que parecía que las intenciones de la HFPA eran buenas, no todo el mundo confió en ellos. Es así como a mediados de abril, un grupo de publicistas importantes dentro de Hollywood conformado por más de 100 agencias anunciaron que armarían un boicot en contra de la organización de los Golden Globes, ¿de qué manera? Bueno, pues impidiendo que sus clientes participaran en cualquiera de sus actividades hasta que no se llevaran a cabo cambios significativos.

Por si esto no fuera suficiente, en medio de la controversia se filtraron unas desafortunadas declaraciones por parte de Philip Berk –expresidente de la Asociación y actual miembro– que en un correo electrónico escribió que el Black Lives Matter era “un movimiento racista y de odio”. A partir de ese momento, las cosas se complicaron todavía más para los involucrados en esta ceremonia de premios, tanto así que varias productora y empresas se pronunciaron en contra de ellos.

NBC, Netflix y Amazon ya no quieren trabajar con la HFPA

Para que chequen la magnitud de las palabras de Berk –a quien por cierto, corrieron cuando sus palabras le dieron la vuelta al mundo–, la serie de cambios que prometieron hasta ese momento no se habían llevado a cabo. Las consecuencias comenzaron a llegar cuando Netflix y Amazon Studios declararon a través de sus respectivos jefes de contenidos que no trabajarían con ellos hasta que las reformas que pretendían imponer dentro de su organización sean efectivas y demostraran hacer la diferencia.

Aunque lo peor estaba por venir, ya que la NBC (que paga unos buenos millones de dólares por los derechos de transmisión de los Golden Globes) anunció que no transmitiría la ceremonia en 2022. “Un cambio de esta magnitud requiere tiempo y trabajo. Creemos firmemente que la HFPA necesita tiempo para hacerlo bien”, reveló la cadena, quien también mencionó que si las reformas se instituyen satisfactoriamente, volverían a transmitir esta premiación en la televisión para 2023.

Por fin “echan a andar los cambios” en la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood

Desde entonces, varias cosas han pasado dentro de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, cambios “significativos”. Para empezar, votaron nuevos estatutos que, entre otras cosas, eliminaban el requisito de residencia en el sur de California para los integrantes y prohibían a los miembros aceptar material promocional y regalos de estudios o publicistas. Pero esto no fue todo, ya que también anunciaron 21 nuevos miembros, entre los que incluían a seis afrodescendientes.

Adiós a los invitados y presentadores especiales en los Golden Globes 2022

A pesar de los esfuerzos de la HFPA porque el show vuelva a la normalidad, parece que los Golden Globes no regresarán como los conocíamos en 2022. Uno de los viejos enemigos de la ceremonia, el coronavirus y el aumento de casos de la variante ómicron en Estados Unidos, hicieron que la organización tomara la decisión de hacer algunos cambios en la premiación. Para empezar, revelaron que este eventazo se llevará a cabo el 9 de enero en el ya tradicional Beverly Hilton, pero sin público.

Además, revelaron que solamente entrarían miembros e integrantes selectos de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood y no habrá alfombra roja. Pero quizá lo que más llamó la atención fue que también confirmaron que no tendrían a ninguna celebridad presentando los premios porque nadie habría aceptado participar. Por último pero no menos importante, parece que la ceremonia de los Globos de Oro en 2022 no se transmitirá en ningún lado, lo cual evidenciaría las consecuencias de todas sus acciones.