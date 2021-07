Hoy celebramos el cumpleaños número 41 de Harry Potter, quien también comparte aniversario junto a su creadora, J.K. Rowling. La historia de este mago es una de las más fascinantes en el mundo de la literatura y el cine, pero es justo decir que todo gira, a veces, un poco alrededor del mismo Harry.

Lo que queremos decir, tomando como pretexto su cumpleaños, es que el resto de los personajes que fueron secundarios o lo acompañaron en su camino a derrotar el mal, tienen historias fascinantes que valen conocer. Por eso, acá nos armamos unos cuantos datos que [email protected] saben sobre el universo de Harry Potter.

¿A qué casa perteneció Merlín?

Casi todo el mundo quisiera ser un Gryffindor porque Harry Potter y todos los personajes que trascienden en el universo de J.K. Rowling, se desarrollaron en esta casa. Es la más amable, heroica y la que tiene a las y los populares. Después de que salieran las películas, nadie quería ser un Hufflepuff o Ravenclaw porque nadie los pela… y desde luego, todos los que se creían moralmente superiores odiaron la idea de ser de Slytherin.

Sin embargo, estamos aquí para decirles que el mago más famoso de la literatura, el grandioso Merlín, aparece en la obra de Rowling y perteneció a la casa más odiada. Así como lo leen. Uno pensaría que por sus cualidades y fama habría pertenecido a Gryffindor, pero no. Merlín formó parte de Slytherin.

Las películas tienen la culpa por hacernos creer que los buenos van a la casa de Potter y los malos se van con Draco Malfoy. Pero no podemos olvidar que la persona más importante en esta historia, Severus Snape, perteneció a Slytherin (el héroe que se sacrificó por todas y todos por un amor que no era correspondido).

Rowling ha dicho que Merlín perteneció a Slytherin y nos da gusto que un mago tan famoso y aclamado, haya pertenecido a una casa que es odiada por razones que no son tan válidas. Al final, recuerden que muchos de sus miembros encuentran redención luchando contra sus propios demonios.

¿Qué pasó con el hijo de Lupin y Tonks?

Un creador se arriesga demasiado al matar a sus protagonistas y/o personajes más amados. Parte del éxito en la televisión para Game of Thrones radico justo en deshacerse de personajes que la audiencia no quiere que mueran (empezando con Ned Stark). Este riesgo también lo tomó J.K. Rowling al escribir el universo de Harry Potter.

Dicho esto, hemos de confesar que algunas de las muertes que más nos dolieron fue la del buen Remus Lupin y Nymphadora Tonks, un matrimonio que no llevaba mucho tiempo de haberse convertido en padres, cuando la pelea final contra Voldemort les arrebató la vida, dejando a su pequeño bebé en manos del mismo Harry Potter, quien se convierte en su padrino y protector.

Pues resulta que este personaje, llamado Teddy Lupin, tiene una vida llena de amor junto a la familia Potter y termina enamorándose de Victoire Weasley. ¿Y quién es ella? Es la hija de Bill Weasley y Fleur Delacour. En la primera parte de Las reliquias de la muerte, presenciamos su boda, y tienen una hija que se enamora del buen Teddy.

¿Qué hicieron los centauros con Dolores Umbridge?

Dolores Umbridge es un gran personaje en el universo de Harry Potter. Antes de que peguen el grito en el cielo, decimos que es un gran personaje porque cumple con su objetivo: es una tipa sumamente odiosa, aterradora y despreciable. ¿Y esa no es acaso la intención, de que la odiemos por ser malvada y enemiga de nuestros héroes y heroínas?

Cuando los centauros se llevan a Dolores Umbridge al Bosque Prohibido, estamos [email protected] que todos sentimos una inmensa felicidad por verla derrotada, asustada y en manos de lo que considera los seres más despreciables de su mundo. Pero la pregunta es qué sucedió con ella. ¿Los centauros terminaron con su vida como ella lo hubiera hecho con ellos?

La respuesta no es tan satisfactoria, pero al menos tenemos en consuelo de que tuvo algún merecido. Resulta que Dolores Umbridge terminó encerrada en Azkaban, la temida prisión en la que, de alguna u otra forma, terminan todos los villanos despreciables. Y no hay ser más detestable que esta señora. Final feliz.

No más parsel

En el mundo de las películas, escuchamos a Harry Potter hablar con una serpiente en un paseo por el zoológico con su horrible familia. En lugar de que su primo y sus tías se sorprendan y lo celebren, lo ven como si fuera un bicho raro y sólo aumenta su odio y rechazo por un niño de 11 años que ni siquiera entiende qué sucede.

Esperamos que esto no sea un spoiler, pero como sabemos, Harry Potter tiene la habilidad de hablar con las serpientes porque él es un horrocrux, es decir, un pedazo del alma de Voldemort vive en él, por lo que tiene algunas de las habilidades de este sujeto como hablar parsel. Esto representa una maldición para Harry, pero al mismo tiempo como una ventaja a la hora de enfrentar a su peor enemigo.

La cosa es que cuando el mismo Voldemort le echó el Avada Kedavra a Harry Potter para matarlo, lo único que hizo fue destruir ese pedazo de su alma y, por ende, destruirse a sí mismo. Cuando esto quedó destruido, también se fue su habilidad para hablar parsel y comunicarse con las serpientes. Ni modo.

Minerva McGonagall

La profesora Minerva McGonagall es uno de los personajes más queridos en la saga de Harry Potter no sólo porque es una de las más poderosas, sino también porque nunca trató con desprecio a [email protected] de sus [email protected] (incluidos los de Slytherin) y porque siempre fue leal al compromiso de Dumbledore de terminar con el enemigo para que pudiera reinar la paz y armonía en su mundo.

Esa es la razón por la cual nos hubiera gustado explorar un poco más de su vida, sus poderes y su pasado. Pues además, resulta que es mucho más interesante y fascinante de lo que hubiéramos esperado. ¿Ustedes sabían que en su juventud se había enamorado de un muggle por el cual estuvo a punto de dejar el mundo de la magia? Tal cual. Por amor, estuvimos a punto de perder a uno de sus mejores personajes.

Aún no nos decidimos si el hecho de que no persiguiera ese amor fuera una buena o mala noticia para ella, pero la realidad es que los eventos que siguieron a esto, fueron bastante confusos. Su hogar fue destruido, su pareja murió en manos de los villanos e incluso, no llega al final de la historia como pensábamos… Ay.

¿En qué casa queda el hijo mayor de Harry Potter?

Como les platicamos al principio, el legendario Merlín (aquel increíble personaje del ciclo bertón) formó parte de la casa de Slytherin en Hogwarts. Así que, después de todo, no es tan malo pertenecer a este lugar por mucho que Draco Malfoy y su pandilla le hayan dado una muy mala reputación.

Y esto lo decimos, [email protected] [email protected], porque el hijo mayor de Harry Potter y Ginny Weasley, el buen Albus Severus Potter, terminó en la casa de Slytherin. ¿Recuerdan la escena final de la segunda parte de Las reliquias de la muerte cuando Albus Severus le dice a su papá que está nervioso porque quiere quedar en Gryffindor como él y su madre? Harry le dice que Slytherin es una gran casa a la que perteneció Severus Snape (razón por la que le pusieron su nombre).

Harry también le dice que el sombrero seleccionador de Hogwarts considera los deseos del alumno. Parece que 1) esto es mentira o 2) le valió al sombrero y puso al hijo de Potter en la casa de los “villanos”. Esto no es tan bueno, pues Albus Severus siente que al pertenecer a esta casa, nunca podrá seguir con el legado de su padre.

La edad de Voldemort

Si eres muy fan de Harry Potter, podrías hacer fácilmente las cuentas y sacar la edad de Voldemort al momento de su muerta en la Batalla de Hogwarts. Sin embargo, para [email protected] [email protected] que nos cuesta un poco más de trabajo ubicar en el tiempo los eventos de esta saga, sería algo completamente imposible.

Por ejemplo, con la salida de Animales fantásticos, ubicamos a Dumbledore (Jude Law) como un mago ya maduro. Por lo que era evidente que en la historia que vemos en las películas de Harry Potter, ya fuera un señor de edad muy avanzada. ¿Pero qué tanto? Pues Dumbledore tenía 115 años al momento de su muerte, es decir, cuando Snape “lo traiciona” y lo mata. Después nos enteramos que todo fue parte de un plan de Dumbledore.

Entonces, si este gran mago tenía 115, ¿cuántos años tenía Voldemort? La respuesta, o al menos para [email protected] sí fue una sorpresa, es que tenía 71 años al momento en que murió. Quizá sea la apariencia que adoptó, pero no daba la facha de tener 71 años, aunque si lo pensamos bien, la voz y las posturas lo delataban un poco.

No más patronus

George y Fred fueron un par de personajes secundarios que nos encantaron por su sentido del humor y a veces indiferencia hacia las cosas. Eran graciosos, pero lo más grandioso, es que siempre estaban juntos sin importar las circunstancias. Por eso nos dio mucha tristeza cuando uno de ellos, Fred, muere durante la Batalla de Hogwarts.

Uno de los aspectos más interesantes de su relación, es que eran más vulnerables en la medida que estaban separados. Por ejemplo, George pierde una oreja cuando trasladan a Harry Potter a una casa segura, y luego, Fred muere. Los gemelos Weasley eran tan unidos, que cuando George se casa y tiene un hijo, decide ponerle el nombre de su hermano: Fred.

Pero el detalle que nos parece más emocional, es que George, después de lo sucedido con su hermano, nunca vuelve a hacer un patronus otra vez. ¿Por qué? Porque los patronus representan un acto de amor que va dirigido hacia alguien, y no había amor más grande que el que estos hermanos sentían el uno por el otro. No… ustedes están llorando.