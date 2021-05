Es oficial: Aaron Taylor-Johnson protagonizará ‘Kraven, The Hunter’ para Sony Pictures

Sony Pictures comparte la custodia de Spider-Man con Marvel Studios -de Disney-, pero eso no ha impedido los planes de la casa productora para llevar a algunos de los enemigos más peligrosos del arácnido a la pantalla por su propia cuenta. Ya pasó con Venom, lo mismo pasará con Morbius y Kraven quien se une a la lista.

De hecho, el famoso cazador, uno de los más peligrosos archirrivales de Peter Parker en los cómics, ya tiene a su protagonista. Este miércoles se dio a conocer que será Aaron Taylor-Johnson el encargado de interpretar al personaje en su propia película.

Aaron Taylor-Johnson será ‘Kraven, The Hunter’

En este punto, no se ve con claridad la posibilidad de que el Spider-Man del MCU (ese que interpreta Tom Holland) se enfrente con sus archienemigos del universo que Sony Pictures está armando. Pero lo que es cierto, es que este último estudio está aprovechando bastante bien el gran catálogo de villanos que el arácnido tiene en los cómics.

Kraven, The Hunter es la nueva película que Sony está preparando de cara al futuro y el primer paso ya está dado toda vez que anunciaron a su estrella principal. De acuerdo con lo que menciona The Hollywood Reporter, Aaron Taylor-Johnson está confirmado para tomar el papel del temido cazador de Marvel.

El actor no es ajeno al cine de superhéroes y los cómics. Por si no lo recordaban, Taylor-Johnson ya apareció en el universo cinematográfico de Marvel donde interpretó a Pietro Maximoff/Quicksilver en Avengers: Age Of Ultron, además de que protagonizó Kick-Ass en 2010 para Lionsgate.

Un contrato para varias películas y la fecha de estreno

Además de que tuvo una aparición secundaria recientemente en Tenet de Christopher Nolan, Aaron Taylor-Johnson fue uno de los actores principales en Bullet Train, película que terminó su rodaje en marzo y cuya distribución estará a cargo de Sony Pictures. Las fuentes indican que la actuación de Aaron en esta cinta fue la que convenció a los ejecutivos del estudio para darle el papel principal de Kraven con un contrato que abarcará varias películas.

Otra de las cosas que señala el contrato es que el personaje podrá aparecer en otras películas fuera de su franquicia en solitario. Pero no se emocionen -aún- porque no se ha señalado si tendrá la posibilidad de incursionar en el MCU parea enfrentar a Spider-Man, aunque parece más viable la posibilidad de que se encuentre con el Venom de Tom Hardy (con quien ya ha combatido en los cómics). Eso sí, todo puede suceder.

Kraven, The Hunter está confirmada para estrenarse el 13 de enero de 2023 y contará con la dirección de J.C. Chandor a partir de un guión de Art Marcum, Matt Holloway y Richard Wenk.