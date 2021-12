Suena bien: Alfonso Cuarón dirigirá una serie para Apple TV+ con Cate Blanchett

Desde hace un buen rato, Apple TV+ dejó muy claro que le apostaría con todo a sus producciones originales y el ejemplo está en todas las series espectaculares que estrenaron este 2021. Sin embargo, parece que en el futuro continuarán echando toda la carne al asador para contarnos historias increíbles junto a nombres importantes dentro de la industria cinematográfica. Justo como el proyecto que acaban de anunciar, el cual desarrollarán junto a ni más ni menos que Alfonso Cuarón.

Como recordarán, después de ganar el Oscar a mejor director y película en habla no inglesa en 2019 por ROMA, el cineasta mexicano ha estado un tanto inactivo. Por ahí produjo la nueva versión de The Witches pero no tomó la dirección de ninguna producción. Pero no se preocupen, que volverá de la mano de la plataforma de streaming de los de Cupertino, con una idea que promete mucho y que seguramente nos volará la cabeza, acompañado de un elenco conformado por grandes actores.

Apple TV+ une fuerzas con Alfonso Cuarón en ‘Disclaimer’

Resulta que Apple TV+ contactó a Alfonso Cuarón para trabajar en una nueva serie llamada Disclaimer. Se trata de una historia de suspenso y un thriller psicológico basado en la novela homónima de la escritora y guionista británica, Renée Knight. Pero eso no es todo, ya que la protagonista y productora ejecutiva de esta historia será la mismísima Kate Blanchett, que compartirá créditos con otro actor que después de años de carrera hará su debut en este formato, Kevin Kline.

Cuarón escribirá, dirigirá y producirá la serie, aunque como en casi todos sus proyectos, no estará solo. En la dirección de fotografía contará con un viejo conocido con quien colaboró en Gravity, el gran Emmanuel Lubezki, quien además estará acompañado de otro cinematógrafo espectacular, Bruno Delbonnel (que ha trabajado en The Tragedy of Macbeth, Inside Llewyn Davis y Darkest Hour). Así que como verán, en esta producción, el cineasta mexicano contará con puro peso pesado de la industria.

¿De qué va esta nueva serie?

Y quizá en este punto se estén preguntando, ¿de qué va Disclaimer? Bueno, pues la historia se centra en Catherine Ravenscroft (Blanchett), una exitosa y respetada periodista y documentalista cuyo trabajo se ha basado en revelar las transgresiones ocultas de instituciones respetadas durante mucho tiempo. Pero todo cambia cuand una intrigante novela escrita por un viudo (Kline) aparece en su mesa de noche. A partir de ahí, la historia que revela un secreto oscuro que pensó que era solo suyo.

Hasta el momento, Apple TV+ no ha confirmado cuándo iniciarán las filmaciones y mucho menos la fecha oficial en que esta serie dirigida por Alfonso Cuarón llegará a su catálogo. Pero sin duda, es una de las producciones que más esperamos para los próximos meses porque pinta para ser espectacular, ¿a poco no?