¡Anda! Ethan Hawk y Ewan McGregor protagonizarán una película producida por Alfonso Cuarón

De un tiempo para acá, Apple Studios se ha rifado con todo tipo de producciones tanto cinematográficas como televisivas, mismas con las que ha puesto al servicio de Apple TV+ como uno de los streamers más solicitados en el mundo. Por supuesto, la casa productora sigue firmando más proyectos y el más reciente incluye tanto a Ethan Hawke como a Ewan McGregor.

El par de estrellas están listas para entrarle a un película que llevará por nombre Raymond and Ray, la cual promete mostrarnos un drama de primer nivel, de esos que te ponen la piel chinita. Además, el proyecto tendrá en su staff de producción al mexicano Alfonso Cuarón.

Ethan Hawke y Ewan McGregor se unen a ‘Raymond and Ray’

Apple ha hecho un trabajo destacado en el ámbito del entretenimiento con su división dedicada a la producción de series, shows y películas. Y bueno, en el campo de la cinematografía, su estudio se anda armando un catálogo interesante que ya nos permitió ver Emancipation, Palmer, Cherry y que en el futuro nos entregará Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, Kitbag de Ridley Scott y Ghosted, recién confirmada con Chris Evans y Scarlett Johansson como protagonistas.

Pues bien, ahora la casa productora tiene un proyecto fílmico más en la mira. Se trata de Raymond and Ray, del director colombiano Rodrigo García (que ha trabajado dirigiendo capítulos de Six Feet Under, In Treatment y la cinta Albert Nobbs). Tal como informa The Hollywood Reporter, la película ya tiene firmados como co-protagonistas a Ethan Hawke y Ewan McGregor.

¿Y de qué va la cinta?

De acuerdo con una primera sinopsis, Raymond and Ray nos mostrará la historia de dos medios hermanos (en este caso, Ethan Hawke y Ewan McGregor) que se reencuentran en el funeral de su padre. Ellos intentan lidiar y superar el pasado, además de los duros recuerdos de la traumática crianza que su padre les dejó.

“De alguna manera, todavía tienen sentido del humor, y el funeral es una oportunidad para que se reinventen. Hay ira, hay dolor, hay locura, puede haber amor, y definitivamente hay una ‘excavación de tumba'”, se lee en el logline de cinta que también escribió Rodrigo García.

El drama contará con la producción del mexicano Alfonso Cuarón en colaboración con Bonnie Curtis y Julie Lynn del estudio Mockingbird Pictures. Por ahora, no se ha designado una fecha de inicio del rodaje ni de posible estreno, pero lo más seguro es que se estrene en su momento en Apple TV+. Andaremos atentos a lo que se anuncie.