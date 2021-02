Fíjate, Paty: Ana de Armas cerró su cuenta de Twitter tras terminar con Ben Affleck

Estamos iniciando febrero y el 2021 ya nos ha dejado con el ojo cuadrado con varias noticias. Hablando específicamente de Hollywood y sus figuras, el pasado 18 de enero varios medios reportaron que Ana de Armas y Ben Affleck habían terminado su relación, la cual duró un poco más de un año y que como en todo rompimiento, el actor que interpretó a Bruce Wayne en el universo de DC no tomó tan bien que digamos (ACÁ les contamos por qué)

Affleck y Armas comenzaron a salir en otoño de 2019, cuando ambos se conocieron en el set de la película Deep Water. Desde entonces se les vio bastante contentos por las calles de Los Ángeles, incluso cuando la pandemia del coronavirus detuvo la industria cinematográfica. Pero como diría ‘El Príncipe de la Canción’, “el amor acaba”, y no sabemos cuál fue la razón pero decidieron romper a inicios de este año.

Ana de Armas borra su cuenta de Twitter

Sin embargo, luego de que todas las revistas de chismes confirmaran su separación, ni Ana de Armas o Ben Affleck han hablado al respecto. Pero ahora, la actriz que recientemente vimos en Knives Out de Rian Johnson parece que nos quiso decir algo después de que miles de personas en el internet de las cosas hablaran sobre su truene, pues tan solo dos semanas después de romper con el ganador del Oscar cerró su cuenta de Twitter.

Los fans de Armas se dieron cuenta de que su nombre ya no aparece y por supuesto que comenzaron a armar teorías al respecto. Hay que ser muy claros, aún no se sabe cuál fue la razón por la que decidió dejar la red social del pajarito azul, aunque acuerdo con People podría deberse a todas las críticas y mensajes que recibió luego de cortar con Affleck. Pero eso sí, por ahora todo esto son rumores y no hay nada oficial.

BREAKING: Ana de Armas has deactivated her Twitter account. 😱 pic.twitter.com/019500DWlu — Ana de Armas Updates (@ArmasUpdates) January 31, 2021

Puede que Ana de Armas haya eliminado su cuenta de Twitter, pero no desaparecerá del ojo público y de las redes sociales. De hecho, se ha mantenido activa en Instagram y hace un par de días publicó una fotografía en donde mostró que se había cortado el cabello ¿cerrando ciclos o qué? . Pero este año, además del chisme, a la actriz de 32 años la veremos en distintos proyectos como la ya mencionada Deep Water, No Time To Die y Blonde, donde interpretará a Marilyn Monroe.