AnimeLog: El único canal oficial de anime lanzado por productores japoneses

El sueño de cualquier otaku, está a ´punto de hacerse realidad. Con el objetivo de luchar contra el robo de derechos y la piratería, más de 30 productoras y distribuidores japoneses se han aliado para lanzar ‘AnimeLog’, el primer canal oficial de anime y manga en YouTube, donde se transmitirán más de tres mil títulos sin costo, leíste bien, totalmente gratis.

No es ningún secreto que la industria lleva décadas luchando contra pérdidas millonarias derivadas del robo de propiedad intelectual. Aunque este género tiene un público muy específico, la demanda a nivel mundial es impresionante, así que las productoras pensaron que la mejor estrategia para evitar la piratería es poniendo a disposición de todos el contenido, pues ya si le van a perder en efectivo, al menos tendrán algunas ganancias generadas por la comercialización del canal en YouTube.

El canal de AnimeLog está administrado por compañías como ‘Toei Animation’, ‘Tezuka Productions’; Kōdansha Comics’; ‘Nippon Animation’; ‘Shogakukan-Shueisha Prod.’ y ‘Shinei Animations’, agrupados por Analyzelog’. Aunque el canal ya es de público, su contenido está limitado al país nipón, pero no por mucho tiempo. El plan es que el canal sea liberado para el resto del mundo en 2022, mientras tanto seguirán alimentándolo con los mejores títulos de anime y manga y añadiéndole subtítulos en chino, inglés y español.

Shounen, Shojo, Yuri y hasta mechas

AnimeLog, seguro se convertirá rápidamente en el Netflix de todos los otakus ofreciendo una variedad de géneros para todos los gustos y con suerte podremos ver ‘Little Witch Academia’, ‘Yuki Yuna’ ‘Sakura Card’ y hasta ‘Las Aventuras de Gigi’ para los fans del ‘Mahō shōjo’ en su versión original o al menos legal. En un comunicado recuperado por Variety, ‘Analyzelog’ explia que “existe un problema de servicio de distribución de video ilegal en estos días, pero AnimeLog distribuirá solo animaciones con licencia oficial y operará como un canal seguro que las familias pueden disfrutar juntas”.

Hasta ahora, los productores han dejado que los fans de otras naciones le echen un vistazo al canal de AnimeLog, donde encontramos títulos como ‘Black Jack’, basado en el manga de Osamu Tezuka; la serie de los años 70 dirigida por Hayao Miyazaki, ‘Future Boy Conan’ de Nippon ; Astro Boy; Lucy From The Rainbow of the Southern‘ y Fábulas de Esopo, entre otras. Lo cierto es que se seguramente se convertirá en uno de los canales más vistos de Youtube.

Si bien muchas de estas empresas han creado sus propios canales de YouTube, los estudios asociados creen que combinar sus catálogos y unir fuerzas acelerará el crecimiento de la audiencia y los ingresos publicitarios. Y hasta ahora, les ha salido a la perfección, pues AnimeLog, todavía ni empieza y ya acumula más de 143 mil suscriptores en muchas de sus listas. Mientras tanto, puedes revivir el final de la temporada 4 de ‘Rick & Morty‘