‘Rick and Morty’ lanza un corto de anime japonés mientras esperamos el final de la temporada 4

Diciembre del año pasado vio la llegada de la primera parte de la cuarta temporada de Rick and Morty. Con solo cinco capítulos, la serie creada por Justin Roiland y Dan Harmon, regresó para seguir con las historias surreales de los dos personajes con la relación más loca, divertida, codependiente y enferma de la televisión.

Si bien la segunda mitad de la temporada 4 aún no tiene fecha de lanzamiento, Adult Swim, su productora estadounidense, nos dio un cortometraje sorpresa durante el fin de semana llamado Samurai & Shogun. Justo como se puede esperar de lo que sea que haga Adult Swim, y aún más de Rick and Morty, el corto de estilo japonés es un gran material y le da un enorme cambio de imagen temático a la serie animada.

Además de sus papeles respectivos, los artistas de doblaje japoneses de Rick and Morty, Youhei Tadano y Keisuke Chiba, interpretan a Rick WTM-72 y Shogun Morty. El corto de cinco minutos está hecho en estilo anime por Studio DEEN, la mítica productora responsable de títulos como Ranma 1/2 con sede en Tokio. El escritor y director Kaichi Satō, el productor Koji Iijima y el productor ejecutivo Maki Terashima-Furuta figuran como las cabezas de esta creación.

Este nuevo equipo momentáneo ha hecho todo bien en este corto. No dudaron en mantener la filosofía gore de la serie que tanto aman sus fans, pero al mismo tiempo le pusieron su espectacular toque japonés la la serie de ciencia ficción. La verdad es que Samurai & Shogun sí llegó para suavizar la espera de los próximos capítulos de la cuarta temporada y de pasada alivianar estos momentos tensos creados por el coronavirus.

Tal vez la velocidad no sea una forma de trabajo para Roiland y Harmon, y la verdad es que mientras la calidad se mantenga, sus fanáticos no tendrán problema en esperar un poco por los cinco nuevos capítulos que le restan a la temporada. En el 2018, Rick and Morty renovó con Adult Swim por 70 episodios más, lo que equivale a cuatro temporadas. Así que la paciencia reine en la mente de los fans de esta serie, porque con seguridad tardarán en llegar. Por lo pronto es momento de disfrutar a Rick y a Morty en sus nuevas versiones en Samurai & Shogun: