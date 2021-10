¿Eduardo Yáñez también? Checa el antes y después de los personajes de ‘Dra. Quinn’

La década de los 90 fue genial en el ámbito del entretenimiento por diversas razones. Una de ellas, sin duda, es que en televisión pudimos ver una buena cantidad de series emblemáticas como Seinfeld, Xena: La princesa guerrera, Friends, Frasier, Hércules y más… pero hay que decirlo: ninguna de esas, con su respectiva genialidad, se compara con Dra Quinn.

¿Sintieron el trancazo de nostalgia? Nosotros también. Este show protagonizado por Jane Seymour era la combinación perfecta entre un western de época y un drama médico. Y tenía de todo: una protagonista llena de convicción que debe mostrar su valía e inteligencia como médica, pero al mismo tiempo le hacía frente a los problemas del amor y de una promesa inquebrantable.

Tremenda serie, la verdad. Así que nomás por el antojo de recordar esa época, echemos un vistazo a cómo lucen los protagonistas ahora.

Dra. Quinn – Jane Seymour

Como siempre, comenzamos con la protagonista de la historia: la emblemática Dra. Quinn interpretada por Jane Seymour. Este personaje resultaba muy inspirador en muchos sentidos, pues era una mujer fuerte e inteligente a la que vimos lidiar constantemente con la estrecha y tradicionalista forma de pensar de la gente del pueblo de Colorado Springs, lugar al que llega a vivir para ejercer la medicina.

Por supuesto, nos cautivó la manera en que sobrellevaba las situaciones y ni se diga del romance con Byron Sully, uno de los romances más icónicos de la década de los 90 en la TV, pero uno de los más infravalorados también. Luego de la serie, Jane Seymour ha tenido una buena carrera apareciendo en series con papeles esporádicos como Smallville, How I Met Your Mother y más recientemente, The Kominsy Method de Netflix.

Byron Sully – Joe Lando

De aspecto rudo pero corazón noble, Byron Sully fue el interés romántico de la Dra. Micaela Quinn. Y es que antes de que comenzara su romance con la protagonista, su vida no había sido sencilla pues había perdido a su esposa justo en el momento en que ella daba a luz a su hija Katie. Eso le ocasionó serios conflictos con su exsuegro, Loren Bray.

Como sea, afrontó todos esos detalles y junto a Quinn, se convirtieron en los padres adoptivos de los hermanos Cooper, demostrando la gran voluntad y vocación de padre que tenía. Joe Lando, el actor que le dio vida, iba a hacer una aparición en California, un spin-off de la serie que nunca vio la luz. Recientemente, apareció en Friendsgiving de 2020 junto a Jane Seymour.

Matthew Cooper – Chad Allen

El mayor de los hermanos Cooper… cuando su madre fallece, le pide a la Dra. Quinn que se encargue de ellos. Un poco a regañadientes, Matthew no está cómodo con la decisión, pero poco aprende a aceptar la situación y demuestra ser un chico confiable y con la mejor voluntad.

El actor Chad Allen se hizo bastante popular por este papel, el cual incluso lo convirtió en uno de los actores juveniles mejor cotizados y deseados del momento. Con los años, se hizo conocido por salir del clóset y desde entonces, es un fiel y aguerrido defensor de los derechos de la comunidad LGBT+. Se retiró de la actuación en 2015 y se sabe que es psicólogo, además de que en redes sociales se le ve como una persona dedicada a diversas actividades deportivas.

Colleen Cooper – Erika Flores (temporadas de la 1 a la 2), Jessica Bowman 4 a la 6)

Colleen era la hermana de en medio y su papel era claro: era una chica en pleno crecimiento y entrada a la adolescencia. Encarnaba a los chicos y chicas con dudas, problemas emocionales y todas esas cosas que le pasan por la cabeza en edad. Eso sí, en honor a su madre fallecida, siempre se intentó guiar por sus valores.

Este personaje fue encarnado por las actrices Erika Flores durante las primeras dos temporadas y posteriormente, Jessica Bowman se hizo cargo del papel. Ninguna de las dos ha tenido grandes apariciones en medio tras la serie… Flores ha hecho papeles de un solo episodio para shows como CSI: Miami y Dr. House, mientras que Bowman se destacó un poco en el cine de la década de los 2000 con papeles de soporte en Derailed (junto a Jean-Claude Van Damme) y 50 First Dates (con Adam Sandler y Drew Barrymore).

Luego de eso, no se les ha visto muy activas en el medio.

Brian Cooper – Shawn Toovey

El menor de los hermanos Cooper, Brian, era la encarnación de lo importante que es disfrutar la niñez. Era evidentemente el lado más inocente de la serie y aunque en ese sentido quizá no era muy sustancial su papel, resulta bastante emotivo verlo crecer a lo largo de las temporadas.

Luego de Dra. Quinn, el actor Shawn Toovey no ha ha aparecido en producciones enormes o algo por el estilo. Más bien, se ha mantenido un poco en el anonimato, aunque es conocido por su labor en diferentes organizaciones que luchan contra la desnutrición, el cáncer infantil, el abuso, entre otras cosas.

Loren Bray – Orson Bean

Un hombre cascarrabias a más no poder, sin duda, pero el personaje de Loren Bray interpretado por Orson Bean fue uno de los secundarios más queridos y que más dramatismo le daban a la serie. Y es que solo imagínense que este señor se perdió a su esposa y después, su hija -antigua pareja de Byron- murió en el parto.

Ello le produjo mucha ira y resentimiento con Sully, pero se limpiaron asperezas cuando Byron se puso a disposición para ayudarle con una transfusión de sangre. Uno de los momentos más dramáticos de la serie, indudablemente. Bean, un actor con una extensa carrera desde antes de Dr. Quinn, murió en 2020 luego de que lo atropellaran en Los Ángeles, pero su legado seguirá con nosotros.

Hank Lawson – William Shockley

Como buen drama western que fue, Dr. Quinn debía tener una taberna/burdel donde los vaqueros y uno que otro bandido pasaran el rato bebiendo y tratando de conquistar a las empleadas. En la serie, Hank Lawson de William Shockley era el propietario de ese lugar, pero el personaje aunque no era principal, nos entregó algunos de los momentos más dramáticos como el hecho de que estaba enamorado de su empleada Myra.

Sin embargo, esta última se terminó enamorando de Horace Bing, ocasionándole a Hank una severa depresión que lo hizo ahogarse en los vicios. Debido a su borrachera, Lawson tiene un accidente que lo deja inconsciente y la Dra. Quinn debe hacer todo lo posible por salvarlo.

Tras la serie, William Shockley ha tenido una carrera en la que ha participado bastante en diversas producciones aunque no con papeles protagónicos. En los años recientes, se le ha visto en cintas como Wild League y Death In Texas.

Dorothy Jennings – Barbara Babcock

En la serie, Dorothy Jennings no solo es una de las mejores amigas de Micaela Quinn; también es la editora del Colorado Springs Gazzette. Uno de los momentos más intensos de la serie es cuando ella, a sabiendas de que está desarrollando un cáncer de seno, debe someterse a una cirugía que la protagonista le practica para salvarle la vida. Eso provocará que su pareja, Jake Slicker, cambie sus sentimientos por ella.

Y aunque en cierto sentido eso es parte de su tragedia, ella encuentra el amor en el nativo americano conocido como Cloud Dancing, que es una de las relaciones sentimentales más recordadas de la serie. La actriz siguió con su carrera hasta inicios de la década de los 2000 y luego de algunos papeles en series como Pasadena, se le ha visto muy poco en los medios. Babcock, además, fue diagnosticada en 2004 con la Enfermedad de Parkinson.

Y el pilón… Eduardo Yáñez – Valdez

Como recordarán algunos, Dra. Quinn también lanzó algunas películas y una de ellas llegó en 1999, titulada simplemente Dr. Quinn: The Movie (qué original). Dato curioso: Eduardo Yañez, esa estrella mexicana de las telenovelas a la que todos conocemos no se hagan varios recuerdan, hizo una aparición como Valdez, habilidoso pistolero y uno de los personajes que los ayuda a encontrar a su hija secuestrada.

Está de más decir qué ha sido de la carrera de Eduardo como estrella de los melodramas mexas más icónicos de la TV. Si no nos creen que apareció en esta película, adelántenle al 1:20:00 en este video.