Trancazo de nostalgia: Checa el antes y el después de los protagonistas de ‘Mad Men’

Puede parecer exagerado, pero es un hecho a todas luces: Mad Men es una de las mejores series que jamás se hayan visto en la televisión. Y esto no lo decimos nomás porque sí… múltiples premios, una historia única y personajes inolvidables, hacen de este uno de esos shows que perduran en la mente del público, aún cuando ya pasaron unos añitos desde que terminó.

¿Recuerdan la primera vez que vieron la serie? ¿Le siguieron la pista desde la primera temporada cuando se estrenó en 2007? Si son de esos fans de hueso colorado, entonces deben saber lo icónico que es el programa y todo lo que significa en la industria del entretenimiento.

Y por acá, también compartimos la opinión. Así que nomás para recordar los buenos ratos, por acá vemos cómo ha sido el antes y después de los protagonistas de Mad Men.

Don Draper – John Hamm

Este listado abre con el mero mero de la serie, el emblemático Don Draper interpretado por el buen John Hamm. Y es que en realidad, no hace falta adentrarse tanto en la vida de este galante pero intuitivamente enfermizo publicista. Digo, no muchos personajes en la TV tienen las agallas de robarse la identidad de un soldado muerto para comenzar una nueva vida ¿no?

Como sea y a pesar de su tortuoso pasado, Draper se las arregla para convertirse en uno de los grandes nombres del ámbito de la publicidad en la Nueva York de la década de los 60, lo que inevitablemente le lleva a ser un ambicioso de poder, aunque eventualmente encuentra la redención con el paso del tiempo. Personajazo, de arriba a bajo.

¿Qué ha hecho John Hamm tras la serie? Ha aparecido en esporádicamente en series de televisión, mientras que en el cine ha tenido más relevancia gracias a películas como Baby Driver, The Report, Lucy in the Sky, No Sudden Move y próximamente, Top Gun: Maverick.

Peggy Olson – Elisabeth Moss

La trama de Mad Men tiene en Peggy Olson a una de sus protagonistas más sólidas, sin duda. Y es que el personaje interpretado por Elisabeth Moss tiene un encanto bastante peculiar: ella, con todo y que viene de un contexto familiar ultra tradicionalista, se desprende de esa parte de su vida para hacerle frente a la crudeza la realidad… y mucho de ello tiene que ver con el vínculo estrecho que la une con Don Draper primero como secretaria y luego, como colega.

Y no lo podemos negar: esa transición, el sufrimiento profesional y todo lo que Olson pasa con tal superarse en lo profesional, no solo la hace un gran personaje; la hace una protagonista en la que más de uno se habrá visto ejemplificado. No queda más que darle las gracias y un aplauso tremendo a Elisabeth Moss por su actuación.

¿Qué ha hecho la actriz tras la serie? Sin duda, del elenco es una de las que más ha estado en activo en películas como Her Smell, Us, Shirley, The Invisible Man y pronto la veremos en The French Dispatch… También ha tenido algunas apariciones en otras series, pero sin duda su trabajo más sobresaliente al momento es The Handmaid’s Tale.

Roger Sterling – John Slattery

Hablar de antihéroes en una serie como Mad Men no es cosa fácil, pero si debe haber alguno, Roger Sterling puede ser el indicado. Y al mismo tiempo, es la una de las partes más irreverentes de la serie. Bebedor compulsivo, vicioso, despreocupado, irrespetuoso con una que otra persona, un hombre que se hace viejo pero que no deja de tener cierta inmadurez…

Hay muchas lecturas para el personaje hecho por John Slattery, pero él le pone mucha chispa al show con toda su desfachatez. Por su parte, tras la serie, el actor se ha sumado al universo cinematográfico de Marvel en diversas apariciones como el padre de Tony Stark/Iron Man y otras cintas como Chruchill, mientras que en la tele ha tenido su espacio en series como Veep, Mrs. America, Modern Love, la polémica e infructuosa Next y más.

Joan Holloway – Christina Hendricks

Seguro que más de uno se enamoró de la atractiva Joan Holloway interpretada por Christina Hendricks. Era algo así como la queen bee, una femme fatale de oficina que sabía cómo mostrar esa personalidad de líder. Por supuesto, su relación don Don Draper es para destacarse, pero no podemos negar que su enemistad-amistad con Peggy y su romance con Roger nos entregaron algunos de los mejores momentos de la serie.

Tras la serie, Christina Hendricks ha hecho varias actuaciones para películas como Egg y American Woman, además de series de buen prestigio como Good Girls. Eso sí, Joan Holloway tiene nuestro corazón para siempre.

Pete Campbell – Vincent Kartheiser

Pete Campbell como personaje, bien podría ser el antagonista perfecto de Don Draper. Y aunque es uno de esos roles que le da sazón a la serie como para odiarlo, no podemos negar que es uno de los más intrigantes que el show nos mostró -si no es el que más-. Y aceptémoslo: por más que no les guste, sin el personaje la serie no hubiera funcionado igual.

Luego de la serie, Vincent Kartheiser se rifó apareciendo en películas como A Kind Of Murder, The Social Dilemma y American Hangman, mientras sus créditos en televisión abarcan Titans como una de las series más importantes que ha hecho.

Betty Draper – January Jones

Seguro les pasó que sentían cierta empatía con Betty Draper. Y es que aunque quizá no era el personaje más querido de la serie, uno no podía evitar sentir feo por las constantes sesiones de terapia a la que debía ir… Y no se diga todo lo que le pasaba por la mente cuando se trataba de conocer las infidelidades de Don.

Luego de que se divorció del personaje principal, hubo cierto alivio y eso incluso permitió que se abrieran nuevos arcos argumentales en la serie, como su nuevo matrimonio o la nada sencilla relación con sus hijos. Después de la serie, January Jones tuvo una buena racha de apariciones en el show Last Man On Earth y algunas actuaciones muy esporádicas en serie como The Politician.

Ken Cosgrove – Aaron Staton

Ken Cosgrove es la antítesis total de Pete Campbell y la mayoría de los personajes de los personajes (aunque eso no lo exime de tener sus malos ratos). Es inteligente, hasta cierto punto confiable, parece dedicado a su trabajo y por momentos, lo vemos evitando dejarse llevar por el tóxico entorno del trabajo. Quienes vieron el final, seguro se sintieron satisfechos con el destino del personaje.

Tras haber terminado Mad Men, Aaron Staton se ha mantenido en el ruedo de la actuación con papeles en series y cintas como Ray Donovan , Girlfriends ‘Guide to Divorce , Narcos: Mexico , Unbelievable , Castle Rock y The Right Stuff .

Harry Crane – Rich Sommer

De entre todos los personajes de Mad Men corrompidos por el poder adquisitivo, tal vez Harry Crane era el que más nos causaba ‘ternura’, por decirlo de alguna manera. Y es que cómo olvidar las primeras temporadas, donde el joven ejecutivo parece tener un matrimonio y una vida normalmente feliz… hasta que se deja influenciar de más por los pesos pesados de la agencia de publicidad.

Luego de la serie, Rich Sommer pasó a actuar en algunas serie como GLOW e In The Dark y mantuvo algunas apariciones secundarias en cintas como LBJ y Girlfriend’s Day.

Sally Draper – Kiernan Shipka

Por supuesto, todos los personajes de Mad Men evolucionan a su ritmo y dependiendo de sus circunstancias, pero quizá ninguno cambio tanto como Sally Draper. Si tuviéramos que definir la personalidad de la chica en una sola palabra, esta sería curiosidad. Y es que al parecer, crecer en un ambiente ostentoso pero vicioso, la hizo despertar o darse cuenta de lo turbulenta que puede ser la vida.

Y desde luego, ese papel marcó la carrera de la joven Kiernan Shipka. Sin embargo, a la estrella juvenil no le ha ido nada mal tras su aparición en la serie, sobre todo después de que se hizo con el protagónico para Chilling Adventures of Sabrina en Netflix.

Bertram Cooper – Robert Morse

¿Uno de los personajes más entrañables? Sin duda. Primero que nada, sin Bertram Cooper no habría escenario para hablar de la legendaria agencia publicitaria y en la serie, es él quien le pone esa sazón necesaria -pero extraña- para que los personajes más jóvenes tengan una especie de mentor. Y eso sí, él sabe cómo hacerlo a su excéntrica manera, aunque eso no le impide ser despiadado en las cuestiones de poder.

El señorón Robert Morse no ha estado muy activo en la actuación después de la serie, pero ha tenido papeles en entregas como American Crime Story, The Art of the Deal: The Movie.

Megan Draper – Jessica Paré

Ese Don Draper era un galanazo y supo como conquistar a Megan Calvin, su secretaria, quien eventualmente se convertiría en su esposa. En ese sentido, hay que decir que quizá ella es el amor de la vida de Don pues aunque este se muestra inevitablemente mujeriego dado su estatus social, solo Megan sabe cómo apaciguarlo por momentos. ¿Nos hubiera gustado verla unas temporadas antes? Por supuesto.