Así es el cameo de Axl Rose en un capítulo de Scooby Doo

El rock nunca muere y menos en la pandemia. El mismísimo Axl Rose, líder de la banda Guns N’ Roses, ha aprovechado el confinamiento mundial para expandir su talento en otros escenarios, ya lo hizo con AC/DC y ahora regresa al mundo de los dibujos animados haciendo un gran cameo al lado del gran danés más querido de la televisión en uno de los capítulos de ‘Scooby Doo’.

Ciertamente, el equipo de investigadores conformado por Fred, Vilma, Daphne, Shaggy y Scooby, han sido capaces de resolver hasta el misterio más complejo, pero, en esta ocasión, necesitaban la ayuda del cantante con mejor rango vocal de toda la historia, para descifrar el enigma de de los hombres de barro de la ruta 66.

Claramente, después de todo el bullying que ha sufrido el cantante de hard rock con respecto a sus kilitos de más, los creadores de Scooby Doo, decidieron no echarle más limón a la herida y dibujar el cameo de Axl Rose, tal como luce en la actualidad, aunque eso significa que no pudieron hacer nada ante las inevitables marcas de expresión causadas por la edad.

Una scooby-sorpresa

De acuerdo con ‘Rolling Stone’, en el capítulo de la mítica caricatura creada en 1969, el equipo de Shaggy persigue a los hombres de barro, quienes robaron la Maquina Misteriosa, pero, deciden parar en un restaurante en el desierto en busca de Wi-Fi. Es ahí donde el cameo de Axl Rose aparece montado en una motocicleta, utilizando su icónico sombrero y un dije de calavera.

Como era de esperarse, Fredd, Vilma, Daphne, quedan boquiabiertos, pero, se sorprendieron más al enterarse que el rockero que recién acaba de cumplir 59 años de edad, el pasado 6 de febrero del 2021, es íntimo amigo de Shaggy y Scooby Doo, por lo que no dudan en exclamar al mismo tiempo “¡Es el cantante, compositor, músico y el dios del rock, Axl Rose!” A quien solo le faltó contestar: “Welcome to the Jungle”.

El capítulo del cameo de Axl Rose, se transmitió en Estados Unidos el pasado 25 de febrero, lo que significa que no tendremos que esperar mucho para ver su estreno en Latinoamérica. Mientras tanto, algunos usuarios de redes sociales, han compartido un fragmento del episodio, aunque tendremos que conformarnos con el audio original en inglés. Si te quedas con ganas de más, recordamos el día que el vocalista de Guns N’ Roses, hizo un cameo para los Looney Tunes.