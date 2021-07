‘Black Widow’ rompe récords de taquilla en su fin de semana de estreno

No nos queda la menor duda de que afortunadamente, la industria cinematográfica se está recuperando luego de la crisis que tuvieron cuando el coronavirus se convirtió en pandemia. Este 2021 estamos viendo el regreso de un montón de personas a las salas de cine de todo el mundo y gracias a esto, muchas empresas están estrenando en la pantalla grande algunas de las películas más esperadas del año, justo como el caso de Black Widow.

Como recordarán, esta fue una de las cintas que más la sufrieron durante todo este tiempo. En un principio, se esperaba que Disney la estrenara el 1 de mayo de 2020, pero justo en el momento en que la situación con el COVID se complicó, la movieron en un par de ocasiones –a finales de 2020 y mediados de 2021–. Finalmente y luego de varios cambios, la casa de Mickey Mouse decidió que llegara a Disney+ (con pago extra) y cines del planeta el 9 de julio.

‘Black Widow’ la está rompiendo en taquilla

Para sorpresa de muchos y contra todo pronóstico, Black Widow es todo un éxito a nivel mundial y sobre todo en Estados Unidos, ¿por qué lo decimos? Bueno, pues porque está rompiendo récords de taquilla en esta época de estrenos “pospandemia”. De acuerdo con Variety, la película protagonizada por Scarlet Johansson es la más vista en el país vecino y otros países durante su primer fin de semana de lanzamiento.

Según la misma fuente, obtuvo 80 millones de dólares en su primer fin de semana en Estados Unidos y 78 millones en 46 territorios fuera de esta región, con lo que su recaudación mundial ascendió a 158 millones de dólares. Aunque Disney no suele revelar las cifras de audiencia de su servicio de streaming, confirmó que la cinta de Marvel ganó más de 60 millones de dólares, que en total se ha embolsado 218 millones de dólares.

Le ganó a la nueva cinta de ‘Fast and Furious’

Estos números son un verdadero logro para las salas de cine –quienes se están recuperando– y bajita la mano, le ganó y por mucho a la novena entrega de Fast and Furious. Para que se den una idea de lo que estamos hablando, la película de Vin Diesel y compañía se llevó 70 millones de dólares en su fin de semana de estreno en Estados Unidos, 10 millones menos que Black Widow en el mismo periodo de tiempo.

Aunque esta es una gran noticia para la industria cinematográfica, no lo es tanto para la casa de Mickey Mouse y Marvel si lo comparamos con los 580 millones de dólares que obtuvo Spider-Man: Far From Home en todo el mundo durante su estreno antes de la pandemia. De cualquier manera, es una gran señal que la cinta de la nueva fase del MCU la esté rompiendo durísimo en taquilla porque mucha gente está regresando a los cines.