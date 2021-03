‘Cruella’ y ‘Black Widow’ se estrenarán simultáneamente en Disney+ y salas de cine

Durante todo este tiempo, millones de personas han encontrado diversión en las series y películas que las distintas plataformas de streaming nos ofrecen en sus catálogos. Disney+ no se ha quedado atrás, pues a lo largo de estos meses nos ha presentado las cintas más fuertes del 2020 y este año, y mientras la situación con los cines no vuelva a la normalidad, aún no están preparados para lanzar estos títulos en la pantalla grande.

Cuando la pandemia atacó el mundo, la casa de Mickey Mouse anunció que sus producciones más recientes llegarían a la plataforma. Ahí tuvimos chance de ver Soul de Pixar y el live action de Mulan. Sin embargo, esto continuó en 2021, pues hace unas cuantas semanas se estrenó Raya And The Last Dragon a través de un formato en el que los usuarios pagan cierta cantidad para checarla en exclusiva 30 días antes de que la agreguen al catálogo.

‘Black Widow’ y ‘Cruella’ estarán en Disney+

Y parece que este modelo continuará en Disney+, pues la compañía tiene planeado hacer lo mismo con sus proyectos más importantes de este año. De acuerdo con Variety, películas como Cruella y Black Widow se estrenarán en el servicio de streaming, pero en particular las cinta protagonizadas por Emma Stone también llegarán al mismo tiempo a las salas de cine, en un forma híbrido. Aunque no todo son buenas noticias.

Cruella se lanzará en la misma fecha que estaba prevista, el 28 de mayo de 2021. Sin embargo, Black Widow se ha retrasado dos meses y se estrenará el 9 de julio, a través de Premier Access (ACÁ les contamos cómo funciona esto. Por otro lado, Luca, la nueva producción de Pixar, definitivamente no llegará a la pantalla grande, pues la casa de Mickey Mouse decidió estrenarla en exclusiva a través de su plataforma digital y sin costo adicional el 18 de junio.

¿Qué otras películas sufrirán retrasos?

Cruella, Luca y Black Widow no son las únicas cintas que se vieron afectadas por todas estas decisiones dentro de Disney+. De hecho, el calendario de estrenos de Disney se modificó por completo, todo esto para que cada una de las películas tengan su tiempo de exhibición y así, millones de personas en todo el mundo tengan chance de verlas. Aunque todavía no está muy claro si las producciones que mencionaremos a continuación se estrenarán en los cines.

Y para no hacerles el cuento tan largo, así quedaron hasta el momento las fechas de estreno para este 2021 y 2022.