Wow: Checa el casting que Ben Stiller hizo para Marty McFly en ‘Back To The Future’

Sin duda, Back To The Furure es una de las películas más emblemáticas de la cultura pop. La historia de Marty McFly y el Doc Brown no solo marcó a toda la generación que tuvo chance de ver sus aventuras en una sala de cine todo su esplendor, sino también de aquellos que con los años la han descubierto y se enamoraron de estos grandes personajes, aunque las cosas pudieron ser muy distintas a como fueron en realidad.

Todos reconocemos a Michael J. Fox por ser el protagonista de esta cinta, y aunque parece que a Marty lo escribieron pensando en él, en un principio tenían contemplados a otros actores para darle vida en la gran pantalla. Y eso nos quedó claro con un video que recientemente apareció en el internet de las cosas, pues nos mostró que uno de los que querían interpretar a este personajazo era el mismísimo Ben Stiller.

¿Ben Stiller en ‘Back To The Future’?

Como recordarán, este 2020 Back To The Future cumplió 35 años desde su fecha de estreno, es por eso que hicieron un montón de cosas para festejar. Desde lanzar figuras de Funko, un DeLorean hecho de Playmobil y quizá lo más importante de todo, una reunión virtual con el elenco principal donde los vimos después de tanto tiempo juntos, pero también presentaron una edición especial de la cinta.

Dentro de las cosas que incluyeron en esta versión de la cinta, viene material adicional muy interesante y nunca antes visto, sobre todo las audiciones de algunos actores que querían ser Marty McFly. Entre ellos tenemos a un joven Ben Stiller de 19 años, quien se presentó con la firme convicción de ganar el papel; sin embargo y como ya lo sabemos, no logró impresionar a Robert Zemeckis y demás productores, aunque ahora podemos checar su casting.

Recientemente supimos que Marty McFly iba a ser interpretado por Eric Stoltz, de hecho el actor comenzó el rodaje de Back To The Future pero fue despedido, dejando lugar para que llegara el buen Michael J. Fox a apoderarse de este personaje. Otro actor que se presentó para ese mismo papel fue Jon Cryer, mientras que Billy Zane y Kyra Sedgwick asistieron al casting en busca de una oportunidad.

Ustedes qué dicen, ¿les hubiera gustado ver a Ben Stiller en la película?