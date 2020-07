QUIZ: ¿Qué tanto sabes de la película de ‘Back To The Future’?

El 3 de julio no es un día como cualquier otro. Es el día en el que en la pantalla grande apareció un DeLorean, unos tenis Nike y la idea de poder viajar en el tiempo. 1985 fue el año en el que llegó a nuestras vidas Back To The Future, una cinta protagonizada por Michael J. Fox y Christopher Lloyd, que relata cómo un “doctor” –que en realidad se trata de un científico– descubre la posibilidad de viajar al futuro con la ayuda de un auto y su fiel seguidor, Marty McFly, un joven con una familia no tan acomodada, con unos padres que más allá de amarse están atrapados en la rutina, con una novia que lo adora y con la posibilidad de vivir grandiosas aventuras.

Dentro de éstas, aparece el hecho de que por su viaje al futuro conoce a la versión joven de su mamá y bueno, prácticamente todo se trastoca al punto de que tiene que hacer que sus padres vuelvan a enamorarse o de otra forma ni él ni sus hermanos existirán.

En 2015 y tras su paso por la Comic Con de Londres, tanto Michael como Christopher hicieron una aparición para celebrar en ese entonces el 30 aniversario de la cinta. Según dijo Michael en aquel entonces, él estaba pensando en trabajar en un puerto o unirse a la milicia como su padre.

Sin embargo, de repente “se encontró en un set con Steven Spielberg” y bueno, lo demás es historia, pues como sabemos, esta cinta fue una de las pioneras dentro de la ciencia ficción pero sobre todo, tenía unos efectos tan futuristas como se pudieron lograr. Y no solo eso, sino que también, aunque fueran meras teorías, algunas suposiciones de cómo funcionaría el mundo en el futuro fueron ciertas.

Es por esto y mucho más que hoy apelamos a la memoria de todos esos fans empedernidos de Back To The Future para poner a prueba sus conocimientos y ver qué tanto saben si es que la han visto por más de tres décadas.