Recordemos cuando Chadwick Boseman visitó las Pirámides de Teotihuacán

Muy triste la noticia de que Chadwick Boseman, actor que le dio visa a Black Panther en el universo de Marvel, falleció a los 43 años a causa de cáncer de colon. Detrás de él, deja una gran huella, pues no solo le vio vida al rey de Wakanda, sino que fue parte de una de las mejores películas del MCU según los expertos.

A manera de homenaje, queremos recordar cuando en el 2018 decidió hacer una breve visita a Teotihuacán para conocer un poco más de la cultura mexicana, de la cual, era un gran admirador.

El pasado 29 de noviembre de 2018, el rey de Wakanda cumplió 41 años de haber llegado a este mundo. Para celebrar este acontecimiento, se dio una vuelta por una de las zonas arqueológicas más famosas de nuestro país con el objetivo de “recargar sus energías”. Obviamente, él documentó toda su aventura a través de portales como Twitter e Instagram y todo el mundo enloqueció.

Conocida como la “Ciudad de los Dioses”, Teotihuacán es uno de los lugares más bellos y misteriosos que guarda nuestra nación. Además de tener algunas de las pirámides más altas del mundo: la Pirámide del Sol y la Pirámide de la Luna.

La cultura teotihuacana existió siglos antes que los aztecas o mexicas, quienes por muchos años dominaron gran parte de lo que hoy conocemos como México. Cabe mencionar que los aztecas tenían un gran respeto por Teotihuacán y creían que era el lugar donde los dioses se habían reunido para crear el quinto sol, mismo que ellos debían alimentar con sacrificios humanos para que no se apagara.

Cada año, muchas personas (entre ellas actores famosos) suben a las pirámides para recargar sus energías cósmicas y así dar la bienvenida a un año de abundancia. En esta ocasión, el gran T’Challa fue quien posó en la cima de una de estas para tomarse un par de fotos. Es por eso que en su publicación de Twitter usó el hashtag #Renovado.

Thank you for all the birthday/bornday/earth day wishes. I love all of them. I appreciate all of you. #Renewed pic.twitter.com/q8svlDZO28

