Charisma Carpenter acusa a Joss Whedon de abuso de poder en ‘Buffy, La Cazavampiros’

Estamos en una época donde cada vez son más expuestos y con mayor frecuencia los casos de abuso en Hollywood. Afortunadamente, muchas actrices se han sentido con la confianza y decidieron hablar abiertamente de esas malas experiencias que pasaron en distintas producciones. Justo como lo que acaba de pasar con Charisma Carpenter, quien acusó a Joss Whedon de ponerla mientras trabajabn en Buffy, la Cazavampiros.

Como recordarán, el director de películas como las Avengers y Justice League creó en los 90 esta serie protagonizada por Sarah Micheller Gellar. En dicha producción, Carpenter interpretaba el personaje de Cordelia Chase, que era el arquetipo de la típica porrista pero que con el paso de los años se transformó en una experta en matar vampiros, tanto así que más tarde ella volvió a aparecer en el spin-off, Angel.

Charisma Carpenter habla sobre el infierno de trabajar con Joss Whedon

Pero después de tantos años, Charisma Carpenter no aguantó más y reveló todo lo que pasó mientras grababa Buffy, La Cazavampiros con Joss Whedon. A través de sus redes sociales, la actriz de 50 años compartió un mensaje al respecto donde contaba y mencionaba con lujo de detalles algunas de las cosas que vivió con el realizador, incluso algunas siguen afectando su vida hasta este momento.

De acuerdo con su publicación, durante casi dos décadas se calló e incluso piso excusas a ciertos hechos que la siguen traumatizando y más tarde empezó a relatar todo. “Joss Whedon abusó de su poder en numerosas ocasiones mientras trabajamos juntos en los sets de Buffy, La caza vampiros y Ángel. A él su mala conducta le parecía entretenida, pero solo sirvió para intensificar mi ansiedad a la hora de actuar, para hacerme sentir vulnerable y alejarme de mis compañeros”.

Ray Fisher la inspiró para hablar

Más tarde, Charisma Carpenter aseguró que los incidentes terminaron causándole un dolor físico crónico que aún sufre y que terminó aislándose de todo. También mencionó que encontró fuerzas para contar su verdad luego de que Ray Fisher –el actor que interpreta a Cyborg en Justice League–también acusara a Whedon hace algunos meses de crear lugares horribles mientras filmaban (ACÁ les contamos al respecto).

“Ha creado ambientes de trabajo hostiles y tóxicos desde los comienzos de su carrera. Lo sé porque lo he vivido en primera persona. Repetidamente”, señaló Carpenter. Y por si esto no fuera suficiente, también destacó varios episodios terribles vividos con el creador, como cuando la amenazaba constantemente con despedirla; sin embargo, estos no eran los únicos desplantes que sufrió por parte de Joss Whedon.

Sufrió abuso durante su embarazo

“Me llamaba ‘gorda’ delante de mis compañeros cuando estaba embarazada de cuatro meses y pesaba 57 kilos. Era malvado y mordaz, denigrando a otros abiertamente y a menudo elegía a sus favoritos, provocando que la gente compitiera y rivalizara por su atención y aprobación”, dijo Charisma. Además, relató que Joss le reclamó por el tatuaje de un rosario que se había hecho y que la mantenía cuerda espiritualmente.

Por si esto no fuera suficiente, Charisma Carpenter declaró que cuando Joss se enteró de su embarazo, le preguntó despectivamente si tendría a su bebé: “En aquella reunión a puerta cerrada, me preguntó si ‘me lo iba a quedar’ y con su manipulación utilizo mi femineidad y fe contra mí. Se rio de mis creencias, me acusó de sabotear el show y me despidió en la siguiente temporada, una vez ya había dado a luz”.

Carpenter intentó justificar a Whedon

Carpenter también asegura que, a los seis meses de embarazo, Joss Wheedon la obligó a trabajar de madrugada, luego de que su médico le hubiera aconsejado pasar menos horas en el set. Todo ello le terminaría provocando contracciones: “En aquel momento, me sentía indefensa y sola”, afirma, y añade que la felicidad después de tener a su hijo se vio opacada por el abuso del director de Buffy, La Cazavampiros.

Independientemente de todo lo que pasó, Charisma intentó justificar a Whedon: “Pese al acoso, una parte de mí aún buscaba su validación. Excusaba su comportamiento y reprimía mi propio dolor. Incluso dije en convenciones que volvería a trabajar con él”, recuerda: “Ha sido recientemente, tras años de terapia y la llamada de atención del movimiento Time’s Up, cuando he entendido las complejidades de esta forma de pensar desmoralizada”.

Por último, mandó un mensaje a las personas que han pasado por algo similar: “Nuestra sociedad e industria denigran a la víctima y glorifican al abusador por sus logros. Siendo un sentido de la responsabilidad con Ray (Fisher) y otros por haber mantenido en la esfera privada mi experiencia con Joss y el sufrimiento que me ha causado. Espero, al revelar esta experiencia, crear un espacio para que otros que han experimentado abusos de poder similares se curen”.

Sarah Michelle Gellar habla sobre todo este caso

Charisma Carpenter no es la única dentro de Buffy, La Cazavampiros que ha hablado sobre el mal comportamiento de Joss Whedon. Hace algunos años, el actor James Marsters –quien interpretó a Spike– comentó el tiro que tuvo con el creador porque este no estaba de acuerdo con que el público se hubiera encariñado tanto con su personaje, pero ahora la propia protagonista de esta historia, Sarah Michelle Gellar se pronunció al respecto.

A través de sus redes sociales, Sarah publicó un comunicado donde decía que “estaba de lado de las víctimas y se sentía orgullosa de ellos por hablar”. Más tarde, la estrella de la serie agregó: “Aunque estoy orgullosa de que mi nombre se asocie con Buffy Summers, no quiero que se me asocie para siempre con el nombre de Joss Whedon. Estoy centrada en criar a mi familia y sobrevivir a una pandemia actualmente, así que no haré más declaraciones en este momento.