Checa en exclusiva las primeras imágenes de la 2da temporada de ‘The Umbrella Academy’

En febrero de 2019, se estrenó la primera temporada de The Umbrella Academy basada en la historieta homónima escrita por Gerard Way (sí, el vocalista de My Chemical Romance) y que Gabriel Bá ilustró. La serie, la cual forma parte de las originales de Netflix, fue todo un éxito gracias a ese giro en las producciones de superhéroes y el elenco, el cual está liderado por Ellen Page.

The Umbrella Academy se convirtió en la tercera producción de la plataforma de streaming más vista en 2019, por lo que no fue de extrañarse que en el verano de ese mismo año, arrancara la segunda temporada que pondría de regreso a los hermanos Hargreeves.

Hace poco menos de un mes, salió un video (grabado cada uno desde sus cosas por esto del confinamiento) donde los personajes principales, interpretados por Ellen Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher y Justin H. Min, revelaba la fecha de estreno de la segunda temporada mientras bailan una de las rolas más conocidas de la serie: “I Think We’re Alone Now” de Tiffany. E

Y ahora, es momento de que pongas esa canción a todo volumen, pues en exclusiva para sopitas.com, Netflix compartió las primeras imágenes oficiales de esta segunda entrega de The Umbrella Academy… y están increíbles.

The Umbrella Academy nos presentó a Sir Reginald Hargreeves, un hombre que en 1989, adoptó a seis niños con cualidades extraordinarias para formar una academia de superhéroes cuyo objetivo sería salvar el mundo de cualquier amenaza. La serie arranca cuando después de muchos años de estar separados, los héroes se deben reunir a partir de la muerte de su padre… lo cual desencadena una serie de eventos que amenazan con destruir el mundo.

Para esta segunda entrega de The Umbrella Academy, las cosas se complican un poco más. Después del apocalipsis que provocó Vanya en 2019, todos los hermanos se separan en distintas líneas del tiempo y lugares en Dallas, Texas. Todo esto a partir de 1960 en adelante. Por esto mismo, algunos de los personajes siguen con sus vidas hasta que descubren que deben volver a reunirse para evitar el fin del mundo.

La segunda temporada de The Umbrella Academy se estrenará el próximo 31 de julio de 2020 (ya falta menos). Acá les dejamos el resto de las imágenes exclusivas que nos pasó Netflix: