Checa el tráiler de ‘The Devil All The Time’ con Tom Holland y Robert Pattinson

A pesar de la pandemia y el enorme parón en el mundo del entretenimiento, parece que Netflix no dejará de sorprendernos este 2020, pues aún tienen bajo la manga un montón de estrenos. Entre series y películas, la plataforma se ha puesto ‘la del Puebla’ para que todos la pasemos bien en esta cuarentena, pero ahora le apuestan todas sus fichas a un drama sumamente complejo: The Devil All the Time.

Hace algunos días, el gigante del streaming nos mostró las primeras imágenes y un poco de este espectacular proyecto dirigido por Antonio Campoos que nos ha dejado con el ojo cuadrado. Y no lo decimos a la ligera, pues el elenco de esta cinta cuenta con muchísimas estrellas de Hollywood, como Tom Holland, Robert Pattinson, Bill Skarsgård, Sebastian Stan, Jason Clarke, Riley Keough, Mia Wasikowska y más.

‘The Devil All The Time’ será algo nuevo para Netflix

Por si esto no fuera suficiente, la trama de The Devil All the Time también es sumamente interesante. En los últimos meses, Netflix nos ha presentado varias películas llenas de acción, pero en esta ocasión decidieron optar por presentarnos una historia completamente diferente, pues de acuerdo con Indie Wire está llena de drama y con tintes de thriller basada en el libro del escritor estadounidense, Donald Ray Pollock, quien a su vez se inspiró en sus propias vivencias.

En realidad fueron pocos los detalles que tuvimos de esta cinta, con una pequeña sinopsis que la verdad nos dejaba más preguntas que respuestas. Pero por fin y después de esperar unos cuantos días, tenemos el tráiler oficial de la película y a juzgar por lo que se ve, nos mantendrá por completo al filo del sillón.

¿Qué es lo que vemos en el tráiler?

Dentro de este avance conocemos a Arvin Russell (interpretado por Holland), un adolescente que vive en el pueblo de Knockemstiff, Ohio. En su cumpleaños recibe un regalo bastante peculiar que le dejó su padre antes de morir, pero todo cambia en la vida de este joven cuando aparece un pastor fuera de lo común, Preston Teagardin (Pattinson) quien busca erradicar al ‘demonio’ que está presente en ese lugar.

Alrededor de nuestros protagonistas, tenemos a más personajes que son un tanto siniestros, como una pareja retorcida (Clarke y Keough) y un sheriff corrupto (Stan), los cuales sacan lo peor de ellos justo cuando el sacerdote llega. Sin embargo, Arvin tendrá que luchar contra todas estas fuerzas malvadas que lo amenazan a él y a su familia.

Netflix estrenará The Devil All the Time en su plataforma el próximo 16 de septiembre, pero mientras esperamos a que llegue el mero día de la independencia de nuestro país, chequen a continuación el tráiler oficial de esta espectacular cinta: