Checa las primeras imágenes de ‘The Devil All the Time’ con Robert Pattinson y Tom Holland

The Devil All the Time, protagonizada por Tom Holland y Robert Pattinson, tiene una fecha de estreno para el 16 de septiembre de 2020.

Los últimos meses (¿o acaso no es un año ya?), Netflix le ha apostado a las películas de acción con enorme presupuestos y elencos de muy alto perfil. A finales de 2019 Michael Bay se estrenó con 6 Undergorund junto a Ryan Reynolds. Y este 2020 ha sido enorme con Extraction con Chris Hemsworth, The Old Guard con Charlize Theron y Project Power, próxima a estrenarse en agosto con Jamie Foxx.

Las primeras tres fueron tan exitosas en sus dos primeras semanas de streaming, que Netflix aprobó una segunda entrega para cada una. Así que podemos esperar bastantes más producciones como esta en los próximos meses. Sin embargo, la plataforma ahora le hizo una apuesta al drama sin dejar de lado los altos presupuestos.

The Devil All the Time

Y ese es el caso de The Devil All the Time, la próxima película de Antonio Campos que cuenta en su elenco con actores y actrices de la lista A de Hollywood como Robert Pattinson, Tom Holland, Sebastian Stan, Mia Wasikowska o Bill Skarsgård, entre otros.

Poco se sabe de esta cinta, pero en exclusiva para Entertainment Weekly, Netflix liberó las primeras imágenes oficiales y una sinopsis que nos revela de qué va The Devil All the Time, la cual tiene fecha de estreno programada para el 16 de septiembre de 2020 como parte de catálogo.

Robert Pattinson y Tom Holland en The Devil All the Time

Ambientada en Knockemstiff en el estado de Ohio, conocemos a una serie de personajes bastante siniestros, todos ellos desenvolviéndose alrededor de Arvin Russell, un adolescente que debe “luchar contra fuerzas malignas que amenazan a su familia“.

Arvin es interpretado por Tom Holland, quien comparte créditos con Pattinson (un sacerdote llamado Preston Teagardin que es siniestro y malvado), Jason Clarke y Riley Keoug (una extraña pareja que parece cometer atrocidades), y Sebastian Stan, un sheriff del pueblo que está trastornado. Otros miembros del elenco son Haley Bennett, Harry Melling y Eliza Scanlen.

The Devil All the Time encuentra su línea del tiempo entre la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam, pero no especifica cuándo. Esta cinta representa el regreso de Campos después de casi cuatro años de ausencia, y lo hace con la adaptación de la novela homónima de Donald Ray Pollock y cuyo guion corrió a cargo entre Antonio y su hermano Paulo.

The Devil All the Time fue filmada en el estado de Alabama y en distintas locaciones del mismo, lo que supuso un reto para los miembros de la producción, pero al mismo tiempo una ventaja pues el directo dijo en entrevista que pocas veces se filma en este estado, lo cual presentará nuevos espacios rurales para la audiencia.

Sin duda, las dos estrellas de esta cinta son Robert Pattinson y Tom Holland, quienes se preparan para varios estrenos en los próximos meses hasta para 2021. Pattinson está próximo a estrenar TENET de Christopher Nolan a finales de agosto en algunos países, y principios de septiembre en algunas ciudades de Estados Unidos.